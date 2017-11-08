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بالفيديو.. داعية مصري : العمل في حمل “الخمر” ليس حراما !
صحيفة المرصد : صرح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «أون إيه» أن هناك روايات عن أبي حنيفة وابن حنبل تقول إن من يعمل أجيراً في السياحة ويحمل الخمر ولم يشربها عمله حلال ويطيب له الأجر.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك فقهاء حرموا العمل في الخمر، وهذا الوعي فقهي وليس سماويا، مؤكدا أن كلمة حرام فقهية وليست دينية، لأن الفقهاء يعملون على أن الحرام ممنوع والحلال مسموح.
وأضاف، أن العمل في حمل الخمر ليس حراماً لأنه جدل بين رأيين في الفقه رأي ظني ورأي قطعي، مشيرا إلى أن حامل الخمر ليس السبب في شراب شاربها لأنه ليس وصياً عليه، ومن يحمل الجزاء هو الشارب وليس من يحملها.
التعليقات
11 - الحجاج2017-11-08 09:14:40
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه ) هل قول نبيناوهوالذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعي فقهي وليس سماوي أم هو التحريم بحقيقته ومن الله
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10 - المواطن2017-11-08 08:51:24
ابداعات فقهية متواصلة و ننتظر المزيد .
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9 - عايد2017-11-08 08:43:57
ههههه ههههه اللهم إحفظ ديننا وعقيدتنا وأمتنا وبلادنا وملكنا وشعبنا من هذه الأشكال
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8 - مديرة مياه الثروات2017-11-08 08:38:01
المفروض زي هذي الفتاوي مالها داعي تنشر يشوشون على الناس القرآن واضح والحديث
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7 - زمن2017-11-08 08:37:35
والله ماعندك سالفه انك شيخ ****حلل الراقص وعمل الراقصه وحل الربا وحل شرب الخمر مابقي شي ماحلله
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6 - لعل وعسى2017-11-08 08:37:17
يا زمااااااااااااان العجايب يا زمااااااااان العجايب
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5 - زيت زيتون2017-11-08 08:36:12
لماذا انقلب بعض علماء الازهرعن قول كلمه الحق انتهينا من موضوع الرضاعه وكل يوم يدخلوننا في متاهات هل السبب الشهره على حساب الدين الله عزوجل نهانا فقال (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم
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4 - الله المستعان2017-11-08 08:33:56
كيف نلتفت إلى خلافات فقهية مرجوحة وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه...؟!!
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3 - Ymni mahbob2017-11-08 08:32:51
الله اكبر عليك ذكرني بالذين يقولون الحق وليسوا من اهله.
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2 - القناص2017-11-08 08:31:17
الشيخ ميزو وجماعته عليهم فتاوي خالف تعرف الظاهر لايجدون مايقولون تعطلت وكسدت بضاعتهم
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1 -2017-11-08 08:30:31
في الحديث الشريف لعن الله حاملها والمحمولة إليه الى آخر الحديث.. ايه يا سيدنا الشيخ ما سمعتش بالحديث هذا ولا إيه ؟ واييييييييييه
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