“عبده خال” يعلق على مساعدة قضاة للمتهمين بالفساد : “سرقوا بحر جدة” !
صحيفة المرصد : علق الروائي السعودي عبده خال على توقيف مجموعة من الأمراء والوزراء بتهم الفساد، لافتا إلى أهم الملفات التي ينتظر الناس أن تُكشف لمعرفة من سرق، هي قضية التلاعب بسوق الأسهم، فضلا عن سرقة الأراضي والأماكن العامة، فضلا عن قضايا سيول جدة، وبطاقات «سوا»، وقضيتي «البندقية والبيض».
وأضاف “خال” في مقاله المنشور اليوم الأربعاء، بصحيفة عكاظ : أنه «قد يكون أهم الشخصيات المشاركة بهذه السرقات هم بعض كتاب العدل وبعض القضاة»، مشددا على أن ما حدث«أحقر لعبة مرت على البلد، واستعادة الأموال المسروقة وإعادتها لأصحابها ستكون لها الأثر الفعال في أنفس الناس، والشعور الحقيقي أن عملية كشف الفساد والمفسدين أعادت لكل صاحب حق حقه، وإلا ماذا يعني معرفة من سرق الناس والحكم عليه من غير إعادة المسروق لأصحابه؟».
وأوضح “خال” أنه بسبب قضايا الأرض، «غدت وزارة الإسكان تشكو من عدم وجود أرض، وغدا المواطن يبحث عن قطعة صغيرة جدا لإقامة سكن له ولأسرته، فلا يتمكن من شراء الأرض التي وصلت أسعارها للسحاب، وتجرأ المتنفذون على سرقة الأماكن العامة، وبسبب هذه السرقة سرقوا البحار، وأكبر نموذج لهذه السرقة سرقة بحر جدة، فهذه المدينة عُبث بها كما لم يعبث بأي مكان».
وتابع «خال»: «ولو كنت في لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان لبادرت على الفور بالكشف عن الصكوك التي أجازت للأمراء والوزراء امتلاك تلك المساحات الشاسعة على الشاطئ، ومن يثبت صحة امتلاكه من غير تزوير أو سرقة تتم إزالة أملاكه من على البحر وتعويضه من أموال الذين سرقوا أراضي الشاطئ وباعوها، ومن وضع يده على البحر كرجل متنفذ تتم إزالة موقعه وتكليفه بتنظيف وحمل الأنقاض».
التعليقات
بارك الله في الكاتب القدير واستاذنا عبده خال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أول مرة تقول كلام صحيح 100%
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سرقوا البحر وحتى السمك بالبحر حقهم😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفتح ملفات من يهاجم الدين ورجال الدين والاستهزاء بسنه رسول الله صلى الله علية وسلم من ثوب ولحيه ومسواك ، واصحاب المعرفات المرتزقة للمهاجمة الدين واهل الدين والسعوديين بصفة عامة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وكذلك السمك سرق لو تركوا البحر للاسمكان لبناء عومات سكنية وبناء احياء بحرية ومن هذا القبيل ؛ كل شيء سرق ولكنه زمن المحاسبة العسيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعلموا ***بجدة وطبقوها باملج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خادم الحرمين وولي عهد هم سند كل من نصب عليه اوكيد من قبل اصحاب الطمع واصحاب المكائد واصحاب التحايل والبطون الكبيره التي غلب عليها الطمع والشجع حفظ الله خادم الحرمين وولي عهده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم انا مع محماس ... *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - محماس القحطاني 2017-11-08 اتمنى كما فتحت ملفات الفساد المالي ان تفتح ملفات الفساد الاخلاقي وان يجرم اولئك الذين سعوا في هدم القيم الاسلامية والاخلاق من كتاب واعلاميين ورجال دوله..جزاك الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عبده خال عندما يركز على القضاة ماهمه الصلاح بل ****** جاء بهذا الدين قال " القضاة ثلاثة واحد في الجنة و اثنان في النار". صلى الله وسلم على محمد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى كما فتحت ملفات الفساد المالي ان تفتح ملفات الفساد الاخلاقي وان يجرم اولئك الذين سعوا في هدم القيم الاسلامية والاخلاق من كتاب واعلاميين ورجال دوله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اول مره احسك تكتب لصالح العام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا عبده خال بحر جده بالامتار الطوليه مساحته كيلوات كثيره على الشاطئ معقوله اتسرق البحر كله بشواطيه مابقى شي من الشاطي على طول حدوده ازي ذا حصل وانت من اهل جده ياراجل الشاطئ طويل جدا معقوله ياخال حصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق رقم 3 شكل الطاسه ضايعه معقوله اول مره تسمع فيه بعض الكلام يقول لصاحبه دعني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا عبده خال بالله سرقو بحر جده طيب البحر املاك حكوميه لا يجوز التعدي على الشواطئ والبحار أملاك سياديه للشعب عامه للصيد للتنزه للسياحه البحر للشعب إزي حصل البحر املاك سيادبه ياعبده خال شفت صكوكهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعد فيه فساد اخلاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيقول عبده خال البندقيه والبيض والله اول مره اسمع عن البيض انت أبو العريف يا عبده خال الفلوس ذي لوترجع للخزانه العامه حيكون عندنا وفر مالي لمده 88سنه حنا نخوض حرب باليمن 3سنين والعالم دي ***فلوس وطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفيه جيل من عيال النعمه ماعاد نفرق بينه وبين اخته والله فشلونا حتى في دول مجاوره تلقاه يمشي مع اخته لا غيره ولا شيمه ولا كأنه يمثل بلاد الحرمين واهله لاابسين لبس مالبسوه حتى الامريكان يابوسلمان رجلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ورسالتي الاخيره لمحمد ابن سلمان نتمنا منه تكون العسكريه اجباري من عمر ١٨ الى ٣٠ مده سنه ويكون اسمه بعد الدوره تحت الطلب لاي امر طاري ولا كيف الجنود الفقراء يدافعون وعيال التجار وغيرهم يلعبون في كل شي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
زي حاجه جديده يا عبده خال ايه البندقية ذي وايه البيض البيض هذه هو البيض اللي نعرفه انت صحفي عريف تفهم أكثر وتورط فيها قضاه وكتاب عدل هذي يا عبده خال سهل اكتشافها عن طريق الصوك حترجع للخزينه العامه ايو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى من كل قلبي ان تعيد الدولة اموالها واموال الناس المنهوبة ****واتمنى من الاخوة في مكافحة الفساد ان يخلصوا النية لمصلحة البلاد والعباد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ونتمنى ان كل تاجر مايشارك مع بلاده في حربها وفي سلمها يعاد النظر فيه اموره ولا كيف يندعم بمليارات من صندوق الدوله وهو جبان ويستخسر الفلس في دار عطته الكثير ووالله يابعضهم وخاصه من المتجنسين انه يحتقر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على الرغم اني لا احب هذا الكاتب ولكنه صادق في كل ما قاله والبنسبة لهيئة مكافحة الفساد معيار نجاحها هو اعادة الحق لاصحابه واولهم حق الدولة والناس الضعفاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عبده خال كاتب معروف تعليق 3 روح اقرى مجلة ماجد هي كفوك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أسامي من سنين نسمع عنها ***وكل شي لهم والمشكله انهم ماشبعو ولا كفتهم واتمنى من شيخ المراجل محمد ابن سلمان يثبت الزوم على تجار جده من ألي خيرهم لغير البلد واغلبهم ***ولا حتى قال شكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نتمنى ان يشَهر بسراق البر والبحر وبمن عاونهم من الجهات ذات العلاقه لن يقبل حجة المسحور ولا الممسوس بجن الأراضي والصكوك الفساد ورم سرطاني في جسم الوطن أرهق المواطن الذي يحلم بسكن بأسم حق المواطنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كاتب مخلص وكنت اسمعه في الاذاعه ونقول يارب كل شي يتغير وحتى الناس اذا عرفت ان الفساد وقفو والهدر وقف بيشتغلون بضمير واخلاص من قبل كل واحد من السارقين يسرق ويقول انا ماسرقت انا هاذي حقوقي ونفس الاسطوان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
صح صح جدا صح كلامك باْذن الله يتم القبض عليهم كتاب العدل والقضاة الي تورطو بالفساد عشان يتعلمون ويعرفون ان الحق حق باذن الله نسمع بإلقاء القبض عليهم ☺️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سؤال. والذي. يعرف. موظفين يستغلون مناصبهم. ويسرقون. ؟؟؟؟؟؟؟؟. لا يطلبون. نقدا. يطلبون فلوس عن طريق التحويل لحساباتهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مساحات مليونيه نهبت من الشواطئ بغير وجه حق نتمنى اعادتها على طبيعتها متنفس للناس وليس لنافذين الذين ***أموال الدوله يجب ان تعاد اليها هذا رأس جبل الجليد سيكون هناك خطوط حمراء يُعرف أن خلفها الحزم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والي يقول اول مره اسمع فيه اقراء عنه تعرفه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شوفوا بحر جدة وقارنوه ببحر الخبر والدمام ! راح تعرفون الفرق خصوصا ابحر الشمالية ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 3 مراقب اول مره تسمع فيه بعض الكلام يفشل راعيه وين عايش الله يصلحك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كاتب مبدع والفساد في رواية ترمي بشرر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
صدقت ياعبده خال... جده عبث بها كما لم يعبث بأي مدينه اخرى . فساد جده اكبر من الجبال .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أي واحد يعلق على موضوع الفساد رح ينشهر أجل بروح أعلق عشان أنشهر ومن هذا عبده الخال أول مرة أسمع فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صدقت ياعبده خال مالفائده من اعلان الفاسدين بدون ارجاع الاموال والممتلكات لاصحابها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الله يكفينا الشر وش السالفة ملينا من هذا الموضوع كل يوم خبر عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق