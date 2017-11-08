“عبده خال” يعلق على مساعدة قضاة للمتهمين بالفساد : “سرقوا بحر جدة” !

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صحيفة المرصد : علق الروائي السعودي عبده خال على توقيف مجموعة من الأمراء والوزراء بتهم الفساد، لافتا إلى أهم الملفات التي ينتظر الناس أن تُكشف لمعرفة من سرق، هي قضية التلاعب بسوق الأسهم، فضلا عن سرقة الأراضي والأماكن العامة، فضلا عن قضايا سيول جدة، وبطاقات «سوا»، وقضيتي «البندقية والبيض».

وأضاف “خال” في مقاله المنشور اليوم الأربعاء، بصحيفة عكاظ : أنه «قد يكون أهم الشخصيات المشاركة بهذه السرقات هم بعض كتاب العدل وبعض القضاة»، مشددا على أن ما حدث«أحقر لعبة مرت على البلد، واستعادة الأموال المسروقة وإعادتها لأصحابها ستكون لها الأثر الفعال في أنفس الناس، والشعور الحقيقي أن عملية كشف الفساد والمفسدين أعادت لكل صاحب حق حقه، وإلا ماذا يعني معرفة من سرق الناس والحكم عليه من غير إعادة المسروق لأصحابه؟».

وأوضح “خال” أنه بسبب قضايا الأرض، «غدت وزارة الإسكان تشكو من عدم وجود أرض، وغدا المواطن يبحث عن قطعة صغيرة جدا لإقامة سكن له ولأسرته، فلا يتمكن من شراء الأرض التي وصلت أسعارها للسحاب، وتجرأ المتنفذون على سرقة الأماكن العامة، وبسبب هذه السرقة سرقوا البحار، وأكبر نموذج لهذه السرقة سرقة بحر جدة، فهذه المدينة عُبث بها كما لم يعبث بأي مكان».

وتابع «خال»: «ولو كنت في لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان لبادرت على الفور بالكشف عن الصكوك التي أجازت للأمراء والوزراء امتلاك تلك المساحات الشاسعة على الشاطئ، ومن يثبت صحة امتلاكه من غير تزوير أو سرقة تتم إزالة أملاكه من على البحر وتعويضه من أموال الذين سرقوا أراضي الشاطئ وباعوها، ومن وضع يده على البحر كرجل متنفذ تتم إزالة موقعه وتكليفه بتنظيف وحمل الأنقاض».