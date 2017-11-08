قضايا الفساد في المملكة .. تورط وزير في تعاقدات ورواتب فلكية وصلت لـ”150 ألف ريال” !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن أبرز الملفات التي تم فتحها في قضايا الفساد والتي تتعلق بوزير سابق موقوف في قضايا فساد، وشبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام إبان توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ریال وصرف من انتدابات وبدلات، وحصول بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.
وطبقا لمصادر، فإن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري يتجاوز الـ 50 ألفا بعد استقدامه من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى «مستشارين»، حسب “عكاظ”.
وشملت التجاوزات عقود مبرمة مع شركات، حيث تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع تويتر الإلكتروني، وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة.
ويواجه الوزير السابق شبهة هدر 3.10 مليون ریال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 9.8 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
وكشفت تقارير عن إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة، خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خَلَفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد.
التحقيقات مع الوزير السابق المتحفظ عليه تشمل مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها «إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة».
التعليقات
الوزير ****لاهو ***ولا شي
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ع . ف . الله لايوفقه ، وهو اقسم على القرآن أمام الملك ، هذا **** لله ولرسوله ولولي الأمر .
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من لم يتمكن منه البشر فرب البشر يعلم كل صغيرة وكبيرة ولن يفلت من العقوبة في الدنيا والاخرة اضافة من يقسم بكلام الله وامام ولي الامر ثم يخون الله ورسوله
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يامنت كريم يارب فظحت من اكل الاخضر واليابس اخرشوهممممممممممممممممممممم
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اش قلنا ياحبايبي مابلاش دلع نقله. مابلاش فساد اذا دعتك قدرتك على ضلم الناس فتذكر قدره الله عليك. بلاش دلع
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تذكرون الى في عهد الملك فهد رحمه الله اخذ ****
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أول كان المفسد يكافئء ويرقى لوزير أما الآن المفسد في الباي باي وهذا اللي احنا نريده أول دلع والحين خلع
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هو في غير **** إلي أكل الأخضر واليابس .. أستغرب كيف صار وزير.
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اول الغيث قطره باقي حتشوفوا اشياء متلتله
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إذا كان هو المسئول عن فضيحة كارثة جدة فيجب القصاص منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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فاسد لاتكلمني
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عهد الحزم والعزم 💚💚محمد بن سلمان💚💚
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شي قاهراستنزفة ثروات الوطن واحتكرة ارضيها على فئه معينه عند ****واحرموا المواطنين من حقوهم التي اكتسبوهابعرق جبينهم في حجج ***غطرسيه عرفيه منافيه لشريعه والقوانين انهم****
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شكرا سيدي محمد بن سلمان بس عليك ع رؤساء الخدمه المدنيه وشوف الفساالفساد واقاربهم الوزراء
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اسحبو الجنسيه منهم بعد محكماتهم بلفساد واسترداد الاموال ******
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اسمه الحقيقي هو الوزير ***.
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تخطيط اما نة ***عند تحصيل الا موا ل جميعها وعدم إخفا ء منها اعتقد كثير يطلع مديون وبدون سكن يصف طا بور ينتظر سكن اقل حا جة واشد فقر
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ما خابرين أحد من المسؤولين يزعجني بنته ويصرف لي راتب 7000 ريال.
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تعليق رقم 30 وأبشرك بأن السعودة والتوطين على قدم وساق لأن هذا هو توجه الحكومة وليس الأفراد والتوطين هو أساس الرؤية 2030
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النزاهه أمانه..وكلهم عيال عبدالعزيز الله يرحمه بدئها الملك فيصل عندما تولى الحكم واعادها سلمان عندما تولى الحكم... الحكم امانه ولا لها الا رجالها ويا حظ من عزوته من كانو يخافون الله
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لسه في ناس مستخباه ما ظهرت إلى الان انا ماشفتش أحد من المياه.
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الله ينتقم منهم وكل عمل فاسد له نهاية سيئة في الدنيا وعقاب من الله في الآخرة، نسأل الله أن يحفظ لنا والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أميرنا الشاب محمد بن سلمان ويحفظ علينا الأمن والنعمة
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اذا**** تكفون يستاهل القصاص تكفون قصو رقبته
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نتمنى قص يده والحكم المؤبد عليه وزجره وابعاده عن البلاد بعد جلده 300 جلده ليكون عبرة لغيره
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(ذكريات)عندما كان أهل الحسبة والمواطنون الشرفاء يحتسبون على وزير العمل السابق ويستدلون على فشله ***بفشله أمام سيول جدة كان التنفذون يصفونهم بالخونة وأعداء التنمية... حقا الله يمهل للظالم ولا يهمله
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لم تذهب سدى تلك الحنا جر الها تفة والا حبا ر والا ورا ق والا نا مل والا قلا م نرنا ح عندما تر جع الا موا ل ويوم يقا ل اندحر الفسا د وارتا ح العبا د والبلا د من ذلك الشر المستطير مهما يصير لن ينجو احد
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اجل وش تسوي 150. اقول استحي على وجهك يا القرويه عاجبك ذا اللي حاصل انتقدي الخطأ او اذلفي
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150 ألف شتسوّي ألحين ؟!
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سقوط اهم تابوه في السعوديه وهو حصانة الوزراء والامراء وهو اهم حدث منذ نشأة الدولة السعودية، هذه بداية مرحلة جديدة كليا تعتمد المحاسبة والشفافية وسلطة القانون لا سلطة المنصب واللقب. وفق الله الملك .
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سقوط اهم تابوه في السعوديه وهو حصانة الوزراء والامراء وهو اهم حدث منذ نشأة الدولة السعودية، هذه بداية مرحلة جديدة كليا تعتمد المحاسبة والشفافية وسلطة القانون لا سلطة المنصب واللقب. وفق الله الملك .
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150 الف راتب بسيط بالنسبه لرواتب اللبنانيين ومن دار في فلكهم !!!!
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اداراة الطرق في المناطق عليها بلاوي بمبالغ طائلة وتنفيذ المشاريع سيء جدا تسببت في القضاء على الناس وحوادث مميته ومروعة
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من نعم الله على العبد القناعه فهي فعلا كنز لايفنى مع ضمير مرتاح وراحة بال
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لما ذا الموا طن السعودى في جميع موا قع التو اصل يعر ض مشا كله المترا كمة ؟اعتقد الصورة اتضحت وجميع الا بعا د انها صورة الفسا د الذهنية المتر سخة لعقود من الزمن و إنعكا سها علي جميع العا لم صورة صوت
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الشق أكبر من الرقعة
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اعتقد انه حان الوقت لتشكيل لجان فرعية تخصص كل لجنه لوزارة من الوزارات لدراسة كيف كانت تسير الأمور المالية بها على مدى الثلاثين عاما المنصرمه فالكثير ممن ***اصيحوا اغنياء ولم يحاسبوا حتى الآن
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اللهم مالك الملك تاتيه من تشاء اقصص لنا من الفقيه انك سميع الدعاء
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ملف الفساد في السعودية هو ثقب اسود ليس له قعر! نحن امام سيل جارف من القضايا والملفات التي ستستهلك الكثير من الجهد وستصطدم بالعديد من الجدران. اللهم وفق الملك وولي عهده.
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الله يخفظ ولاة امرنا ويديم علينا نعمة الامن ولامان ويكفينا شر الاشرار
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يجب فتح ملفات ***والمتاجرة بالتاشيرات وسح الجنسية ممن يثبت تورطه في قضايا فساد. الجنسية يجب ان تكون حكرا على ابناء الوطن وبعض الاجانب ذوي الاختصاص والشهادات العلمية وليس****
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موظف على المرتبه الرابعه يعامل ويعطى مخصاصات وزير ب المرتبه الخامس عشره من نعم الله علينا ان الحزم قادم ليلة القبض على الفساد لم ينجوا احد من الحزم إن شاء الله
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أنا إلى الآن أفكر في تغريدة فايز المالكي عن ***الذي أقيل من وزارة الحج. كيف جمع ٩ مليارات من ****؟ رقم رهيب ، يعني لو هذا **** يبغاله ٢٥ سنه علشان يجمع ٩ مليار
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حفظ الله ابو فهد وابو سلمان وهالبلد من ****ناكثين القسم ..
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الله يمهل ولا يهمل الحمد الله الذي استجاب لدعوة المظلومين على كل مسؤال ان يفكر الف مره قبل ان يظلم نفسه ووطنه
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الله يحفظكم ياولاة امرنا الكبير قبل الضعيف الله يعين الوزير مفي بالبلد إلا هلولد عندنا علماء ودكتوراه واطباء ذات مستوى علي من العلم حفظك الله ياولي امرنا وولي عهدك سيروا ونحن ورائكم
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كان بيهرب برا البلد لكن طالته يد عدالة محمد بن سلمان ولي العهد الامين الابن البار للملك عبدالعزيز
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عليكم بالبقية فلو استرجعت المبالغ المنهوبة لتم اعمار المملكة مرة اخرى
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لما يجيك بوظيفة سباك او حلاق وتحصله راكب جيب لكزس ويحول لبلده مئات الالوف ... ياليت يدقق على الاجانب ( عرب او عجم ) .. من اين لك هذا لانه برضه التدقيق هذا بيساعد في حل مشكلة التستر اللي نعاني منها ...
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الله يوفقك يامحمد بن سلمان ****
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السبحة (فرطة) .. اللي بعده❓
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