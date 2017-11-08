رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / قضايا الفساد في المملكة .. تورط وزير في تعاقدات ورواتب فلكية وصلت لـ”150 ألف ريال” !

قضايا الفساد في المملكة .. تورط وزير في تعاقدات ورواتب فلكية وصلت لـ”150 ألف ريال” !

قضايا الفساد في المملكة .. تورط وزير في تعاقدات ورواتب فلكية وصلت لـ”150 ألف ريال” !
حجم الخط A A A
المرصد 59 4٬800 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن أبرز الملفات التي تم فتحها في قضايا الفساد والتي تتعلق بوزير سابق موقوف في قضايا فساد، وشبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام إبان توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ریال وصرف من انتدابات وبدلات، وحصول بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.

وطبقا لمصادر، فإن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري يتجاوز الـ 50 ألفا بعد استقدامه من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى «مستشارين»، حسب “عكاظ”.

وشملت التجاوزات عقود مبرمة مع شركات، حيث تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع تويتر الإلكتروني، وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة.

ويواجه الوزير السابق شبهة هدر 3.10 مليون ریال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 9.8 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.

وكشفت تقارير عن إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة، خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خَلَفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد.

التحقيقات مع الوزير السابق المتحفظ عليه تشمل مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها «إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - وحيد
2017-11-08 11:40:49
الوزير ****لاهو ***ولا شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,416 )
58 - سهم
2017-11-08 11:36:27
ع . ف . الله لايوفقه ، وهو اقسم على القرآن أمام الملك ، هذا **** لله ولرسوله ولولي الأمر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ابو سلمان
2017-11-08 11:35:46
من لم يتمكن منه البشر فرب البشر يعلم كل صغيرة وكبيرة ولن يفلت من العقوبة في الدنيا والاخرة اضافة من يقسم بكلام الله وامام ولي الامر ثم يخون الله ورسوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ابو فيصل
2017-11-08 11:32:46
يامنت كريم يارب فظحت من اكل الاخضر واليابس اخرشوهممممممممممممممممممممم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - ابو فيصل
2017-11-08 11:27:50
اش قلنا ياحبايبي مابلاش دلع نقله. مابلاش فساد اذا دعتك قدرتك على ضلم الناس فتذكر قدره الله عليك. بلاش دلع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - ابو فيصل
2017-11-08 11:23:09
تذكرون الى في عهد الملك فهد رحمه الله اخذ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -
2017-11-08 11:20:45
أول كان المفسد يكافئء ويرقى لوزير أما الآن المفسد في الباي باي وهذا اللي احنا نريده أول دلع والحين خلع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - كلنا أمن
2017-11-08 11:18:51
هو في غير **** إلي أكل الأخضر واليابس .. أستغرب كيف صار وزير.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ابو فيصل
2017-11-08 11:17:47
اول الغيث قطره باقي حتشوفوا اشياء متلتله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-11-08 11:14:28
إذا كان هو المسئول عن فضيحة كارثة جدة فيجب القصاص منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - ابو فيصل
2017-11-08 11:14:27
فاسد لاتكلمني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - -
2017-11-08 11:12:38
عهد الحزم والعزم 💚💚محمد بن سلمان💚💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-11-08 11:10:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - loving liberal
2017-11-08 11:01:21
شي قاهراستنزفة ثروات الوطن واحتكرة ارضيها على فئه معينه عند ****واحرموا المواطنين من حقوهم التي اكتسبوهابعرق جبينهم في حجج ***غطرسيه عرفيه منافيه لشريعه والقوانين انهم****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - طحت وماحد سمى عليك يا***
2017-11-08 10:47:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - بنت بلادي
2017-11-08 10:45:51
شكرا سيدي محمد بن سلمان بس عليك ع رؤساء الخدمه المدنيه وشوف الفساالفساد واقاربهم الوزراء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -
2017-11-08 10:39:19
اسحبو الجنسيه منهم بعد محكماتهم بلفساد واسترداد الاموال ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - الحربي
2017-11-08 10:19:31
اسمه الحقيقي هو الوزير ***.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - الحربي
2017-11-08 10:17:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - الحربي
2017-11-08 10:15:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - الحقباني
2017-11-08 10:14:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - سعودى
2017-11-08 10:11:40
تخطيط اما نة ***عند تحصيل الا موا ل جميعها وعدم إخفا ء منها اعتقد كثير يطلع مديون وبدون سكن يصف طا بور ينتظر سكن اقل حا جة واشد فقر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ابو شدا
2017-11-08 10:09:23
ما خابرين أحد من المسؤولين يزعجني بنته ويصرف لي راتب 7000 ريال.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - كاشفك
2017-11-08 10:05:36
تعليق رقم 30 وأبشرك بأن السعودة والتوطين على قدم وساق لأن هذا هو توجه الحكومة وليس الأفراد والتوطين هو أساس الرؤية 2030
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - آل سعود لها
2017-11-08 10:04:44
النزاهه أمانه..وكلهم عيال عبدالعزيز الله يرحمه بدئها الملك فيصل عندما تولى الحكم واعادها سلمان عندما تولى الحكم... الحكم امانه ولا لها الا رجالها ويا حظ من عزوته من كانو يخافون الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ابو شدا
2017-11-08 10:03:11
لسه في ناس مستخباه ما ظهرت إلى الان انا ماشفتش أحد من المياه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - أبو ماجد
2017-11-08 09:59:48
الله ينتقم منهم وكل عمل فاسد له نهاية سيئة في الدنيا وعقاب من الله في الآخرة، نسأل الله أن يحفظ لنا والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أميرنا الشاب محمد بن سلمان ويحفظ علينا الأمن والنعمة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - محب المرصد
2017-11-08 09:59:22
اذا**** تكفون يستاهل القصاص تكفون قصو رقبته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - المتيم
2017-11-08 09:59:00
نتمنى قص يده والحكم المؤبد عليه وزجره وابعاده عن البلاد بعد جلده 300 جلده ليكون عبرة لغيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - عبدالله البراك
2017-11-08 09:58:03
(ذكريات)عندما كان أهل الحسبة والمواطنون الشرفاء يحتسبون على وزير العمل السابق ويستدلون على فشله ***بفشله أمام سيول جدة كان التنفذون يصفونهم بالخونة وأعداء التنمية... حقا الله يمهل للظالم ولا يهمله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 - سعودى
2017-11-08 09:57:30
لم تذهب سدى تلك الحنا جر الها تفة والا حبا ر والا ورا ق والا نا مل والا قلا م نرنا ح عندما تر جع الا موا ل ويوم يقا ل اندحر الفسا د وارتا ح العبا د والبلا د من ذلك الشر المستطير مهما يصير لن ينجو احد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الى 26 البلحه والقمله
2017-11-08 09:55:23
اجل وش تسوي 150. اقول استحي على وجهك يا القرويه عاجبك ذا اللي حاصل انتقدي الخطأ او اذلفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - سلملم
2017-11-08 09:54:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-08 09:51:19
150 ألف شتسوّي ألحين ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - محماس القحطاني
2017-11-08 09:48:15
سقوط اهم تابوه في السعوديه وهو حصانة الوزراء والامراء وهو اهم حدث منذ نشأة الدولة السعودية، هذه بداية مرحلة جديدة كليا تعتمد المحاسبة والشفافية وسلطة القانون لا سلطة المنصب واللقب. وفق الله الملك .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - محماس القحطاني
2017-11-08 09:48:13
سقوط اهم تابوه في السعوديه وهو حصانة الوزراء والامراء وهو اهم حدث منذ نشأة الدولة السعودية، هذه بداية مرحلة جديدة كليا تعتمد المحاسبة والشفافية وسلطة القانون لا سلطة المنصب واللقب. وفق الله الملك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عناد
2017-11-08 09:46:23
150 الف راتب بسيط بالنسبه لرواتب اللبنانيين ومن دار في فلكهم !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - الحزم
2017-11-08 09:46:14
اداراة الطرق في المناطق عليها بلاوي بمبالغ طائلة وتنفيذ المشاريع سيء جدا تسببت في القضاء على الناس وحوادث مميته ومروعة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - مسفر
2017-11-08 09:43:46
من نعم الله على العبد القناعه فهي فعلا كنز لايفنى مع ضمير مرتاح وراحة بال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - سعودى
2017-11-08 09:42:33
لما ذا الموا طن السعودى في جميع موا قع التو اصل يعر ض مشا كله المترا كمة ؟اعتقد الصورة اتضحت وجميع الا بعا د انها صورة الفسا د الذهنية المتر سخة لعقود من الزمن و إنعكا سها علي جميع العا لم صورة صوت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - منصف
2017-11-08 09:42:24
الشق أكبر من الرقعة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -
2017-11-08 09:42:11
اعتقد انه حان الوقت لتشكيل لجان فرعية تخصص كل لجنه لوزارة من الوزارات لدراسة كيف كانت تسير الأمور المالية بها على مدى الثلاثين عاما المنصرمه فالكثير ممن ***اصيحوا اغنياء ولم يحاسبوا حتى الآن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - جندول
2017-11-08 09:40:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ساكن البجيري
2017-11-08 09:37:58
اللهم مالك الملك تاتيه من تشاء اقصص لنا من الفقيه انك سميع الدعاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - محماس القحطاني
2017-11-08 09:36:53
ملف الفساد في السعودية هو ثقب اسود ليس له قعر! نحن امام سيل جارف من القضايا والملفات التي ستستهلك الكثير من الجهد وستصطدم بالعديد من الجدران. اللهم وفق الملك وولي عهده.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - العاصي
2017-11-08 09:35:45
الله يخفظ ولاة امرنا ويديم علينا نعمة الامن ولامان ويكفينا شر الاشرار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - محماس القحطاني
2017-11-08 09:33:18
يجب فتح ملفات ***والمتاجرة بالتاشيرات وسح الجنسية ممن يثبت تورطه في قضايا فساد. الجنسية يجب ان تكون حكرا على ابناء الوطن وبعض الاجانب ذوي الاختصاص والشهادات العلمية وليس****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - القناص
2017-11-08 09:32:46
موظف على المرتبه الرابعه يعامل ويعطى مخصاصات وزير ب المرتبه الخامس عشره من نعم الله علينا ان الحزم قادم ليلة القبض على الفساد لم ينجوا احد من الحزم إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - محمد علي
2017-11-08 09:32:36
أنا إلى الآن أفكر في تغريدة فايز المالكي عن ***الذي أقيل من وزارة الحج. كيف جمع ٩ مليارات من ****؟ رقم رهيب ، يعني لو هذا **** يبغاله ٢٥ سنه علشان يجمع ٩ مليار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - محماس القحطاني
2017-11-08 09:28:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-08 09:27:26
حفظ الله ابو فهد وابو سلمان وهالبلد من ****ناكثين القسم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - محمد الشوكي
2017-11-08 09:27:06
الله يمهل ولا يهمل الحمد الله الذي استجاب لدعوة المظلومين على كل مسؤال ان يفكر الف مره قبل ان يظلم نفسه ووطنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-08 09:25:12
الله يحفظكم ياولاة امرنا الكبير قبل الضعيف الله يعين الوزير مفي بالبلد إلا هلولد عندنا علماء ودكتوراه واطباء ذات مستوى علي من العلم حفظك الله ياولي امرنا وولي عهدك سيروا ونحن ورائكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - قوندا
2017-11-08 09:24:13
كان بيهرب برا البلد لكن طالته يد عدالة محمد بن سلمان ولي العهد الامين الابن البار للملك عبدالعزيز
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 -
2017-11-08 09:20:00
عليكم بالبقية فلو استرجعت المبالغ المنهوبة لتم اعمار المملكة مرة اخرى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - بالنسبه للاجانب ..........
2017-11-08 09:17:56
لما يجيك بوظيفة سباك او حلاق وتحصله راكب جيب لكزس ويحول لبلده مئات الالوف ... ياليت يدقق على الاجانب ( عرب او عجم ) .. من اين لك هذا لانه برضه التدقيق هذا بيساعد في حل مشكلة التستر اللي نعاني منها ...
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 -
2017-11-08 09:12:38
الله يوفقك يامحمد بن سلمان ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-08 09:10:04
السبحة (فرطة) .. اللي بعده❓
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - هااام
2017-11-08 09:08:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : موت ياخميني بغيضك

ت 26وزير الدولة ثامر السبهان يقول:سنبتر الايادي الايرانيه في المنطقه.والكاتب لم...
بواسطة : هنطش

أقل شي احسن من معلايه...
بواسطة :

بس جمهور سدني اكثر من جمهور الهلال.....ههههه8ملايين هو عادهم الشايب...يعني اكثر...
بواسطة : امين تفليسة

دورت لها مقاطع في اليوتيوب ما لقيت شي وسألت اهل الحي ماسمعت عنهم شئ تكفون دلوني...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
50 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
56 0
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
147 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
149 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
338 8
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
190 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
307 3
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
328 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
167 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
166 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
182 3
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
432 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
268 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
340 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
749 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
610 4
mm

عادل التويجري

القرار !
404 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
444 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
453 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
418 3
الاخبار الدولية
خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

 المرصد 43 13٬297 11 ساعة
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

 المرصد 41 9٬694 15 ساعة
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

 المرصد 4 1٬344 16 ساعة
تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

 المرصد 24 5٬458 20 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

 المرصد 32 596 1 ساعة
جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

 المرصد 26 2٬172 4 ساعات
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 63 17٬845 يوم واحد
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 10 3٬380 يوم واحد
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬591 يوم واحد
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬914 يومين
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬843 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬410 4 أيام
اخبار منوعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

 المرصد 49 9٬492 4 ساعات
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬266 يومين
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬868 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬394 3 أيام
يوتيوب المرصد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 27 1٬776 8 ساعات
بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

 المرصد 11 4٬374 11 ساعة
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

 المرصد 71 7٬201 15 ساعة
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 89 9٬060 21 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬050 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬949 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬682 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬569 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬979 3 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬499 5 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬692 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬896 7 أيام
اخبار اقتصادية
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 3٬861 13 ساعة
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬286 13 ساعة
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 32 19٬177 15 ساعة
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 40 13٬916 20 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 9 3٬171 7 ساعات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬496 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 819 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬362 شهر واحد
الاخيرة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

 المرصد 22 880 5 ساعات
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 26 7٬496 11 ساعة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬169 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬631 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 9 693 1 ساعة