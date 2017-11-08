خلف الحربي : طبول الحرب تدق !

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صحيفة المرصد : تناول الكاتب السعودي “خلف الحربي” زحمة الأخبار المثيرة طوال اليومين الماضيين حيث تداخلت الأصوات وتعالى الضجيج من كل اتجاه، ولكن بقي صوت رتيب مقلق يأتي من بعيد لا تستطيع الإذن أن تتجاهله مهما كان حجم الصخب الذي يحيط بِنَا.. إنه صوت طبول الحرب التي توشك أن تشتعل في المنطقة ومن الواضح أن بلادنا ـــ حماها الله ـــ سوف تكون طرفا رئيسيا فيها.

الصاروخ الباليستي على الرياض

وقال الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “طبول الحرب تدق” :كانت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل أيّام علامة واضحة أن مواجهة إيران وحزب الله سوف تأخذ شكلا جديدا، ثم جاء الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض ليكشف حجم التحدي الخطير الذي نمر به الْيَوْمَ، بعد ذلك جاءت التصريحات السعودية الرسمية لتؤكد أن إيران هي التي زودت الحوثي بمثل هذه الصواريخ للاعتداء على المملكة والتأكيد على حق السعودية في الرد على العدوان الإيراني.

مقدمات حرب

وأكد “الحربي” على أن كل هذه التطورات وما رافقها من تصريحات وتسريبات هي مقدمات الحرب بكل أهوالها، وحتى الآن لم يتضح شكل وحجم ميدان المعركة، وهل سيكون محصورا في مناطق نفوذ حزب الله في لبنان أم سيطال سعيرها كامل منطقة الخليج وإيران، ولكنها سوف تكون مواجهة عصيبة في كل الأحوال.

تجارة الطائفية

وأضاف “الحربي” :لعل أهم ما يمكن عمله هذه الأيام هو تحصين جبهتنا الداخلية والابتعاد عن الاستقطاب الطائفي الذي يمزق الوطن ويخدم أعداءه، ففي مثل هذه الأجواء تزدهر تجارة الطائفية وينشط صناع الإشاعات ويتصدر المشهد أهل الأكاذيب، ومن المهم أن ندرك بأن توحدنا ووقوفنا صفا واحدا حول راية الوطن هو أقوى أسلحتنا على الإطلاق.

واختتم “الحربي” مقاله قائلا: أخيرا نسأل الله العلي القدير أن يحمي البلد وأهله من كيد الكائدين.