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خلف الحربي : طبول الحرب تدق !

خلف الحربي : طبول الحرب تدق !
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المرصد 28 2٬838 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تناول الكاتب السعودي “خلف الحربي” زحمة الأخبار المثيرة طوال اليومين الماضيين حيث تداخلت الأصوات وتعالى الضجيج من كل اتجاه، ولكن بقي صوت رتيب مقلق يأتي من بعيد لا تستطيع الإذن أن تتجاهله مهما كان حجم الصخب الذي يحيط بِنَا.. إنه صوت طبول الحرب التي توشك أن تشتعل في المنطقة ومن الواضح أن بلادنا ـــ حماها الله ـــ سوف تكون طرفا رئيسيا فيها.

الصاروخ الباليستي على الرياض

وقال الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “طبول الحرب تدق” :كانت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل أيّام علامة واضحة أن مواجهة إيران وحزب الله سوف تأخذ شكلا جديدا، ثم جاء الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض ليكشف حجم التحدي الخطير الذي نمر به الْيَوْمَ، بعد ذلك جاءت التصريحات السعودية الرسمية لتؤكد أن إيران هي التي زودت الحوثي بمثل هذه الصواريخ للاعتداء على المملكة والتأكيد على حق السعودية في الرد على العدوان الإيراني.

مقدمات حرب

وأكد “الحربي” على أن كل هذه التطورات وما رافقها من تصريحات وتسريبات هي مقدمات الحرب بكل أهوالها، وحتى الآن لم يتضح شكل وحجم ميدان المعركة، وهل سيكون محصورا في مناطق نفوذ حزب الله في لبنان أم سيطال سعيرها كامل منطقة الخليج وإيران، ولكنها سوف تكون مواجهة عصيبة في كل الأحوال.

تجارة الطائفية

وأضاف “الحربي” :لعل أهم ما يمكن عمله هذه الأيام هو تحصين جبهتنا الداخلية والابتعاد عن الاستقطاب الطائفي الذي يمزق الوطن ويخدم أعداءه، ففي مثل هذه الأجواء تزدهر تجارة الطائفية وينشط صناع الإشاعات ويتصدر المشهد أهل الأكاذيب، ومن المهم أن ندرك بأن توحدنا ووقوفنا صفا واحدا حول راية الوطن هو أقوى أسلحتنا على الإطلاق.

واختتم “الحربي” مقاله قائلا: أخيرا نسأل الله العلي القدير أن يحمي البلد وأهله من كيد الكائدين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - هاشم
2017-11-08 11:32:20
الحرب لقصقصت اجنحت ايران ودق اخشوم الروافض الصفاويين اعلم المدعو **وامثاله لايريدون الحاق الضرر بايران سوف نفرك اخشومهم بالتراب
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27 - الغيور
2017-11-08 11:28:13
جميل الديابي خلف الحربي فكونا من التطبيل للحرب تعالو لنجران اوجيزان وشوفو جبهات القتال على الطبيعه فكزنا بلاخراط فاضي الحرب ليست لبه اونزهه الحرب خراب ودمارقاعدين في فلل وقصور وتهايطون علفاضي
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26 - الغيور
2017-11-08 11:24:26
جميل الديابي خلف الحربي فكونا من التطبيل للحرب تعالو لنجران اوجيزان وشوفو جبهات القتال على الطبيعه فكزنا بلاخراط فاضي الحرب ليست لبه اونزهه الحرب خراب ودمارقاعدين في فلل وقصور وتهايطون علفاضي
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25 - الغيور
2017-11-08 11:20:31
جميل الديابي خلف الحربي فكونا من التطبيل للحرب تعالو لنجران اوجيزان وشوفو جبهات القتال على الطبيعه فكزنا بلاخراط فاضي الحرب ليست لبه اونزهه الحرب خراب ودمارقاعدين في فلل وقصور وتهايطون علفاضي
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24 - Xx5halidxX
2017-11-08 10:45:08
تعليق مخالف
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23 - محاكيكم
2017-11-08 10:44:30
غير صورتك ما هي معقوله من يوم وانا في المدرسه اشوف هالصوره الحين على تقاعد وانت ما تغيرت
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22 - عناد
2017-11-08 10:42:36
تعليق مخالف
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21 - -عندي مليار
2017-11-08 10:42:16
السبب ايران
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20 - سعودى
2017-11-08 10:41:32
الطبول صوتها عا لي وذا صخب مؤثر تحتا ج قلوب وعقيدة وعزيمة قوية وحا لة اجتما عية وبئية اقتصا دية وإ حتيا طا ت نفقدية وتدا عيا ت اممية ومجا لس امنية اومصدا ت جوية واقنعة غا زية ودفا ع مدنى وصحى وغيرها
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19 - عناد
2017-11-08 10:41:26
تعليق مخالف
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18 - الشمري
2017-11-08 10:40:15
ياالله خلونا علي ايران بسررررعه
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17 - القناص
2017-11-08 10:30:37
ترتيب الجبهه الداخليه اولاً لأنها هي الأساس واسكات دعاة المذهبيه الذين وجدوا فرصه سابقه لزرع الفتن بين ابناء الوطن والواحد من الجهتين متطرفين لهم اهدافهم الخاصه وليست مصلحة الوطن هم الشقاق والنفاق
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16 - سعد
2017-11-08 10:30:07
لو تستطيع ايران الانتصار علينا لخاضت الحرب ضدنا ونحن كذلك ولكن نستطيع ضد حلفائها وأولهم قطر البوق المجوسي و هو الذي على حدودنا واليمن بحاجة إلى معارك بالعمق وليس الحدود أما لبنان تحتاج تدخل غير السابق
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15 - مازن التيماوي
2017-11-08 10:28:42
ياجماعة الخير اذكروا الله وصلوا ع النبي الحرب محدن يتمناها . ماوراها الا خراب الديار اللهم اكفنا شر ايران .
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14 - سعودى
2017-11-08 10:25:15
طبول الحر ب تدق وتحتا ج اموا ل والا موا ل لدى ****
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13 - saleh33
2017-11-08 10:22:46
اللي يتغنى بقوه الفرس جاهل ***والفرس من 6الاف سنه مروا ب56 حرب كلها خسائر واجبن شعوب الارض من خلق الله الارض وكل صناعاتهم خرده روسيه ومن متى الروس انتصروا وحتى بسوريا 6 سنوات وخسائر مليارات وغيرها
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12 -
2017-11-08 10:20:55
خلف يدعي 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11 - saleh33
2017-11-08 10:19:54
ولا ريال يكلف البلد فقط اعلان الجهاد والشباب يفكك ايران وابو يمن وكل مكان ببضعه اشهر واقوى قوه ائنذاك الاتحاد السوفيتي كان يقبل قدم الابطال شبابنا السنه في جبال قندهار ولا يخسر شخص يجاهد لله .وسلامتكم
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10 - اللهم احمي بلادنا وبلدان المسلمين
2017-11-08 10:14:39
اول شي نرتب الجبهه الداخليه قبل اي حرب فهي الأهم ومن ثم يمدينا نخش في حرب مع اكبر من ايران
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9 - قول الحقيقه
2017-11-08 10:11:19
يا ناس اعقلوا الأسطول البحري الإيراني فقط قادر على السيطره على مغرب الجزيره فكيف بجيشهم البري
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8 - اللهم احمي بلادنا وبلدان المسلمين
2017-11-08 10:07:44
اتمنى يخلون اميركا تقوم بهذا الدور لان الأميركان والغرب ليس لهم أمان والايرانيين معهم حلفاء اوفياء لهم مثل الروس والصين والهند وغيرهم ( مجموعة البركس ) الحذر واجب والله ينصرنا على اعدائنا أعداءالوطن
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7 - المتيم
2017-11-08 10:05:33
اعتقد لو قامت الحرب روسيا سوف تتدخل وتكون طرفا مع ايران كما كانت مع سوريا فهي الرابحه الاول والاخير لانها تبحث عن مصالحها ولكن نتمنى ان تضرب ايران في عمقها لنتخلص منها ويجب الانتباه من ***عندنا
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6 - sar-al-sa
2017-11-08 10:05:19
الله يحمي بلادنا من كيد الكائدين اللهم امين . والتكاتف ومؤازره بعضنا بعضا مطلوب لحمايه وطننا وانفسنا وعوائلنا ولكن ينقص هذا توضيح الكيفيه والمجال والتخصص
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5 - اللهم احمي بلادنا وبلدان المسلمين
2017-11-08 10:04:55
حرب العراق مع ايران قبل أكثر من ٣٠ سنه استمرت ٨ سنوات وإيران وقتها توها بدت في التطور والعراق وقتها يمتلك الترسانه الثالثه في العالم ويدعم العراق تقريباً العالم بأسره هذي معلومه لمن لايعلمها
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( عدد التعليقات 9,876 )
4 - الرحااال
2017-11-08 10:00:19
نعم..صدق ياخلف..سوف يستقلها المتشددين..الموت يا أختاه !!!!💚
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3 - مواطن في وطن
2017-11-08 09:54:08
بالليل مطولك ..
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2 -
2017-11-08 09:51:24
الفرس على مر تاريخهم لا يفهمون الا لغة السلاح لانهم يرون انهم افضل منا ولهم عندنا ثارات على حد قولهم فالتهديد لا ينفع فلنفعل كما مع الفرس كما فعل عمر رضي الله عنه وصدام حسين رحمه الله
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1 - عناد
2017-11-08 09:48:42
الله يكفينا شر الحرب والقتال والخراب والانهيارات .**** وكفى الله المؤمنين شر القتال
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