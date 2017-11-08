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العدوان أصبح مباشر.. جميل الذيابي: هل طبول الحرب تقرع.. حان وقت الرد!

العدوان أصبح مباشر.. جميل الذيابي: هل طبول الحرب تقرع.. حان وقت الرد!
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المرصد 33 2٬075 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي جميل الذيابي أنه حان وقت الرد، على كل ما تفعله إيران ضد المملكة السعودية، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أية مبررات لإهدار الوقت في مشاورات، ووساطات، وغيرهما من الآليات الدبلوماسية، ليس رفضا ً لها، ولكن لأن العدوان الإيراني بات عسكريا ، ومباشرا ً ، ولم يعد ممكنا الصمت عليه.
ورأى “الذيابي” في مقال له بعنوان “هل طبول الحرب تقرع.. ماذا عن الرد؟”، نشره بـ “عكاظ”، أن كل المؤشرات تنبئ بضربة عسكرية محتملة ضد الميليشيات التي زرعتها إيران في المنطقة، خصوصا «حزب الله» في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن.

وعدّد “الذيابي” جرائم إيران ضد المملكة منها ، إرسال صاروخا ً باليستيا للحوثيين في اليمن ليطلقوه صوب العاصمة السعودية الرياض، مثلما استهدفوا بيت الله الحرام في مكة المكرمة بمحاولة فاشلة مماثلة، قائلًا: يعني ذلك أن العدوان الإيراني الجبان تجاوز جميع الخطوط الحْمر. ً وهو جبان لأن إيران دائما لا تقدم على الهجمات بنفسها، بل تجند وكلاءها وأذنابها في دول المنطقة، وتغدق عليهم السلاح والمال والمخدرات، ليقوموا بمهمات الزعزعة والفوضى نيابة عنها.
وشدد الكاتب أنه طالما إيران قد تجاوزت الخطوط الحمر فعليها أن تتحمل مسؤولية تنفيذ وعيد السعودية الحازم لها بقطع أيديها، فهي أعلنت الحرب على المملكة، محذرًا: استهداف السعودية، خصوصا المدنيين والمنشآت المدنية، تجاوز ستدفع إيران ثمنا ً باهظا له. فهي التي اختارت التصعيد، والاستفزازات، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية والنتائج.
وتابع “الذيابي”: من الواضح أن الفترة القادمة ستجعل تحالف دعم الشرعية في اليمن أشد عزيمة وإصرارا على ملاحقة الحوثيين، واستهداف مخابئ الأسلحة الإيرانية، وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية لليمن لوقف عمليات تهريب الأسلحة من إيران لعملائها في هذا البلد، الذي تتحمل إيران، بالدرجة الأولى، مسؤولية العنف والعزلة والدمار الذي يشهده.
ورأى الكاتب أن إيران تعيش وهم بسط نفوذها في كل المنطقة العربية، وتتعامل مع الأنظمة العربية باعتبارها مجرد أوراق ستتساقط نتيجة المؤامرات التي تنسجها لوكلائها، وتعتقد بأن ابتلاعها العراق سيجعل هذا البلد العربي إحدى محمياتها، وهو ما تأكد لها خطؤه، بعد التقارب السعودي العراقي الأخير.
وأشار الكاتب إلى أن دولة الملالي تعتقد بأن استعمارها لسورية بالتواطؤ مع نظام بشار الأسد المهترئ سيجعل سورية لقمة سائغة لتلتهمها، غير أن القوى السورية المعارضة منعتها من تحقيق بغيتها طوال السنوات الست الماضية، وستخيب كما خابت في الحرب العراقية-الإيرانية. وتعتقد خطأ بأن قدرتها على استعمار لبنان، من خلال «حزب الشيطان» بزعامة حسن نصر الله، سيكتب لها ابتلاع الهلال الخصيب بأكمله.
ونوه الكاتب إلى أن حرب اليمن كانت خيارا ً وحيدا ُ فرض عليها أن تخوضها. والسبب إيران. وستكون الحرب على عملاء إيران في اليمن ولبنان مفروضة عليها، لأن سياساتها منذ تأسيسها قبل تسعة عقود تنادي بالسلام، والتعايش، وتبادل المنافع بين الشعوب. ً وتخطئ إيران كثيرا ً حين تظن أن جنوح المملكة للسلم والتعايش يمثل ضعفا.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: ستعرف إيران مصير مخططاتها الخبيثة، وتدخلاتها السرطانية، ومساعيها للزعزعة والهيمنة، وستقطع أياديها وتبتر أصابعها وتتجرع السم مجددا طالما العدوان أصبح بشكل مباشر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - موت ياخميني بغيضك
2017-11-08 11:43:09
ت 26وزير الدولة ثامر السبهان يقول:سنبتر الايادي الايرانيه في المنطقه.والكاتب لم يخرج عن النص .والحرب جايه جايه.اعتقد انه ستكون ثلاث ضربات موجعات.الاولى لحزب ابليس بقيادة التحالف الدولي.والثاني باليمن
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32 - loving liberal
2017-11-08 11:18:17
الحوثيين عملاءليران وتدعمهم وهذا شي موكد ولكن الحرب تقام على الحوثيين في اليمن وتكون مواجهه حقيقيه وجه لوجه مهما تكون عواقبها وقطع انواع التمويل سوا سلاح اومواد غذائيه حتى استسلامهم
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31 - Saad
2017-11-08 11:00:52
معارك الحوثي سابقا مع صالح لا يستسلم الحوثي او يوقف شره إلا الوصول إلى صعدة والآن حتى لو حررت صنعاء او باقي اليمن لن يتوقف إلا بتحرير صعدة
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30 -
2017-11-08 10:56:48
الله يحفظ بلاد التوحيد وقادتها ويبعد عنها الحروب والويلات . اللهم ابعد عنا الحروب . اللهم ابعد عن الحروب يامن ابطل سحر فرعون ومكره ابطل مكر ايران وكيدها علينا الدعاء وابعاد اي فكرة تجر الى الحرب
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29 - بصائر للناس
2017-11-08 10:55:41
(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)
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28 - الحرب
2017-11-08 10:54:44
تعليق مخالف
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27 -
2017-11-08 10:53:19
تكفون ما نبغى****صاروخ واحد سعودي على إيران ولنرى مايحصل بعدها
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26 -
2017-11-08 10:49:44
يالذيابي خادم الحرمين و ولي عهده لديهم من السياسة والدعاء والحنكة ما يجنب هذه البلد الاخطار والحروب ويلجم الملالي الخبثاء فابعد عن الشحن الاعلامي وترويع المجتمع واكتب ايجابيات وابعد عن السلبيات
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25 - الحرب
2017-11-08 10:48:28
يا الذيابي*****الله يعدينه شر الحروب الله يبعد عنه شر الحروب الله يبعد عنه شر الحروب الله يبعد عنه شر الحروب
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24 - محمد الجعيد
2017-11-08 10:46:13
بدون تصادم مباشر تضرب راس الحربه حزب الله في لبنان واسرائيل سوفا ترحب بذالك لقصقصت اجنحه ايران ونعمل كما يعملون حروب بالوكاله ضدهم بدعمالجماعات المعارضه في ايران حتى تظعف ايران ويقلب الحكم سنه كما كان
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23 - Saad
2017-11-08 10:46:10
فقط احتلال صعدة يكسر الحوثي ويجعله ذليل في اليمن وما صعدة إلا على بعد 70 كم عن الحدود
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22 -
2017-11-08 10:45:21
ابعدوا شبح الحرب عن هذه البلاد الامنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الصدامات والحروب مع التنمية والتطور لا يلتقيان يفترض بالذيابي عدم بث هذه الرسائل وخصوصا ولدينا مشاريع تنموية جبارة
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21 - صاحب تعليق:(٢)
2017-11-08 10:43:13
تعليق مخالف
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20 -
2017-11-08 10:42:42
يجب التأني والحكمة والروية والحلم والمكر والدهاء للتعامل مع طواغيت الفرس فلدينا اكثر من خيار لهز عروشهم الخاوية بدون حرب
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19 -
2017-11-08 10:40:29
نحن من الدول ال ٢٠ الكبار ولدينا دولة متقدمة تتطلع لقيادة العالم فالتكنلوجيا والطاقة وهي تقوده في قيادة المسلمين هذه مكتسبات للتاريخ ولا يمكن التفريط بها بمواجهة مع عدو سافل ليس لديه ما يخسرة
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18 - محمد الجعيد
2017-11-08 10:40:21
الحرب ليست سهله العراق كان اقوى الجيوش لم يستطيع التقدم نعم ايران لديها اسلحه متطورة وجيش اذا قامت الحرب تشتعل المنطقه كامله بالحروب وتجلب الكوارث ومستفيد الغرب بتقسيم البلدان المتحاربه
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17 - أحمد منصور
2017-11-08 10:38:36
التقارب السعودي العراقي خطأ. و لبنان واليمن مع إيران.. يجب إعادة النظر في علاقات معهم
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16 - عارف
2017-11-08 10:36:31
تعليق مخالف
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15 -
2017-11-08 10:30:58
نرى من بعض المعلقين هياط واستخفاف بالعدو غير صحيح عدونا لعين وخبيث ومتسلح وتدعمه روسيا لذا وجب الحذر والحفاظ على مكتسباتنا ومحاربة ايران بنفس اسلحتها ومد الاحواز بالصواريخ العابرة لدك طهران
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14 - فيكتور
2017-11-08 10:29:50
خف علينا يابوشنب
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13 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-08 10:29:20
الحرب مو لعبة وإلي ماجربها ما يدري عن معاناة إلي بيعاني منها فلا تطيررون بالعجة
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12 -
2017-11-08 10:28:52
ايام الملك فهد كانوا يستهدفوننا بوسائل شتى ومع ذلك ادبهم واذلهم بدون ان يطلق طلقة واحدة هكذا السياسة والدهاء
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11 - يوسف
2017-11-08 10:27:44
تعليق 2 نحن الأقوى من ايران يا ****.
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10 -
2017-11-08 10:27:40
انت من جدك يالذيابي اي حرب واي خرابيط نريد استقرار وتنمية ونخلص من حرب الحوثي اللعين ابعدوا عن الشحن الاعلامي وايران النجسة استلم ترامب عقود بمليارات الدولارات عليه القيام بدور امريكا ومواجهتها
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9 - صاحب تعليق:(٢،٦،٨)
2017-11-08 10:26:42
سؤال للعقلاءفقط :أيهما أقوى الجيش المكون بعقيده يدافع عنها أو الجيش المكون من المال ??
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8 -
2017-11-08 10:23:57
الجيش العقدي دائماً منتصر بأقل التسليح فلذلك عبدالعزيز كون جيش عقدي وهم إخوان من طاع الله وانتصر على الأعداء
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7 - الراصد
2017-11-08 10:20:09
صاحب التعليق 2 نعامة
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6 -
2017-11-08 10:18:41
وإيران الحرس الثوري عندهم جيش عقدي يعني مرتبط بالعقيدة لا المال وهذا أكبر خطر
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5 -
2017-11-08 10:17:55
ايران هذه ماهي الصومال
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4 - راشد
2017-11-08 10:17:09
****سبوقونا بالتصنيع سواء أسلحة أو غيره هذا ما يخفى على أحد
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3 - راشد
2017-11-08 10:15:43
تحس هالكتاب يهيئون لشيء ما !!!! أقول اهجدوا بس عندهم النووي مو اي كلام
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2 -
2017-11-08 10:14:31
تعليق مخالف
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1 - مواطن في وطن
2017-11-08 10:01:22
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آخر تعليق
بواسطة : موت ياخميني بغيضك

ت 26وزير الدولة ثامر السبهان يقول:سنبتر الايادي الايرانيه في المنطقه.والكاتب لم...
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