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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-رشيد السليم
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوط-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 17,358 )9 - ابويوسف
مرقوق مع رز 👹طيب وش الفرق بين المطاطيز والمرقوق كبر صغر
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8 -2017-11-08 11:10:49
ياخي بعض الاخوة هداهم الله يعمل نداء للاخوات بالعوده ومعهم حق في ذلك لانهن مبدعات ولكن مايعيب عليهم بانهم نسوا وتناسوا اخوة لنا اعزاء غائبين من مدة ولا تركوا لنا هنا الا سيرتهم الطيبة .
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7 - لعل وعسى2017-11-08 11:03:44
أأطلعت على الغيب؟ أم أتخذت عند الرحمن عهدا؟
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6 - القناص2017-11-08 10:51:58
كل مايكتب هنا يمثل كاتبه إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه
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5 - القناص2017-11-08 10:49:31
نتمنى مشاركة الأخ مفرح والأخوات المزن وفاتن وشيهانه البعض ترك الصفحه من بعض التعليقات الغير مسؤله التى تمثل اصحابها ولاتمثل غيرهم نطلب منهم برجاء حار المشاركه
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( عدد التعليقات 17,358 )4 - ابويوسف
✋️السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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3 - القناص2017-11-08 10:42:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر
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2 - حقاااني...2017-11-08 10:36:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أسعد الله صباااحكم جميعاااا..نداء للأخووات المبدعاات فاااتن والمزن بالعودة للتعليق واثراء الصفحة بالتعليقات المفيدة التي اعتدنا عليهاا تر ماعنكم غناة يالطيبااات 🌹🌹
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1 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-08 10:33:16
الطواقي الاعزاء وقواطي النيفيا العزيزات على قلبي🎭صباحية مباركة لكم وللجميع🎭لشديدي الملاحظة: كم نجمة❓وكم عجرا❓وكم عقال❓وكم (طاقية)❓متطايره في الصورة اعلاه لتهريج اليوم🎭اخوكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡🤚
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