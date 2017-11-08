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الرئيسية / هربت خوفا من القبض عليها .. شاهد “سيدة” تقتحم محل ملابس شبابية بسيارتها في جدة!

هربت خوفا من القبض عليها .. شاهد “سيدة” تقتحم محل ملابس شبابية بسيارتها في جدة!

هربت خوفا من القبض عليها .. شاهد “سيدة” تقتحم محل ملابس شبابية بسيارتها في جدة!
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المرصد 17 2٬254 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة اقتحمت بسيارتها محل للملابس الشبابية في جدة.

وبيّن مقطع الفيديو سيارة من طراز “ميتسوبيشي باجيرو”، مقتحمة المحل، وسط محاولة من أحد الحضور إخراجها بعد أن حطمت أبواب المحل.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث رسميًّا حتى الآن، فيما ذكر البعض أن السيدة فرت هاربة عقب الحادث مباشرة خوفًا من القبض عليها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - ابو ثامر
2017-11-08 11:39:52
لكي تعرف مهارة المرأة في القيادة ادخل علي مقاطع الفيديو لترى مدى المهارة العالية في القيادة , يعني ممكن تريد ان ترجع للخلف تطلع للامام ؟؟؟؟؟ و اذا دخلت مكان مسدود تحتاج نص ساعة لتعمل يو تيرن
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16 -
2017-11-08 11:27:49
السبب المواقف مافي مواقف في سوق 🤣😀😁
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15 - عبدالله
2017-11-08 11:15:17
هذه ****متخفية كيف اذا سمح لها وأمثالها بالقيادة والله ان تشوفون العجب جيبوا من هي السيارة باسمه وأدبوه ويأتي بها فلن يفلت اليوم احد
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14 - سهيل
2017-11-08 11:12:56
بتكثر الحوادث وبتكثر الوفيات .. الله يلطف ويستر
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13 - سهم
2017-11-08 10:53:03
يا رحال : الشباب لو تجيب 10 وتخليهم يسوقون احتمال يتسبب 1 منهم بحادث ... لكن لو تجيب 10 حريم وتخليم يسوقون فهناك احتمالية أن تتسبب 9 منهن بحوادث مميتة ... يعني أحسبها أنت نسبة وتناسب .
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12 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-08 10:47:31
لايسوقوا🏔🏔🏔🏔🏔
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11 - احمد سندي خليل
2017-11-08 10:46:52
مسكينات الحريم , حرموا من قيادة السيارة عقود طويلة جدا وغير قادرات بعضهن على الصبر اشهر
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10 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-08 10:45:33
سلامات ان شاء الله انا يوم كنت اتعلَّم خشيت على نادي رياضي ثم جبت العيد معروف البدايات صعبه وبعدين قعدت افحط وسوي العقده مع المرحوم كنق النظيم.
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9 - كابتن كريم
2017-11-08 10:44:45
محل شباب طيب شوفي محل نسائي لا يقولون خلوة ويروح صاحب المحل في س ج ما احد يبغي يسوق الا بنات ****باقي المناطق لم نسمع بحادث مثل هاذا
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8 -
2017-11-08 10:44:10
اختي الكريمه الله يهنيكم بقرار الملك ولكن هذا لا يسمح لكم ان تخالفن القوانين المروريه التي تحد وتحمي السائقين فهناك قوانين مروريه وضوابط سننت لهذا
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7 - محاكيكم
2017-11-08 10:41:27
لو يسالوها والله ان تحط الغلط على المحل خش عليها
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6 - محاكيكم
2017-11-08 10:40:32
هاذا اللي كان ناقص
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5 -
2017-11-08 10:32:59
اقحموها بالرخص والمشاكل واخرجوها عن دورها الاساسي ودخلوها في عالم الضياع والتوهان والتفاهة وفقد الكرامة تحت عناوين الحقوق الكذابة يريدونها كالمغربية والمصرية والتونسية الخ****
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4 - محمد العنزي
2017-11-08 10:27:06
افتحوا مراكز تدريب من الان ١٠ / ١٠ للقياده الفعليه وليست للتدريب
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3 - عناد
2017-11-08 10:24:08
اتوقع ان المحل طلع عليها والخطأ على الباب هههههههه
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( عدد التعليقات 1 )
2 - الرحااال
2017-11-08 10:20:56
الي يشوف الشباب يقول بريئين من الحوادث..ولايدرون انهم محققين الرقم الأول في اعداد الحوادث ل السيارات في العالم 💚
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1 - عناد
2017-11-08 10:01:12
ههههههههههههههه
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آخر تعليق
بواسطة : موت ياخميني بغيضك

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