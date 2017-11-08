هربت خوفا من القبض عليها .. شاهد “سيدة” تقتحم محل ملابس شبابية بسيارتها في جدة!

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة اقتحمت بسيارتها محل للملابس الشبابية في جدة.

وبيّن مقطع الفيديو سيارة من طراز “ميتسوبيشي باجيرو”، مقتحمة المحل، وسط محاولة من أحد الحضور إخراجها بعد أن حطمت أبواب المحل.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث رسميًّا حتى الآن، فيما ذكر البعض أن السيدة فرت هاربة عقب الحادث مباشرة خوفًا من القبض عليها.