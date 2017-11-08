ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟

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صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على حملة الإطاحة التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان،لمكافحة الفساد في المملكة، ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها: “الحملة على الفساد التي تحدث في السعودية تهدف إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودية، معتبرة أن عملية التطهير هي الأكثر شمولاً للنخبة في تاريخ السعودية الحديث.

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن الأصول التي يمكن استردادها للدولة تقارب 3 تريليونات ريال سعودي، وأنه من المؤكد الحصول على أصول من الموقوفين المتورطين في قضايا فساد تتراوح ما بين تريليونين إلى 3 تريليونات ريال سعودي، بحسب ما نقلت عن مسؤول سعودي مقرب من الحكومة.

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