ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟
صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على حملة الإطاحة التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان،لمكافحة الفساد في المملكة، ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها: “الحملة على الفساد التي تحدث في السعودية تهدف إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودية، معتبرة أن عملية التطهير هي الأكثر شمولاً للنخبة في تاريخ السعودية الحديث.
ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن الأصول التي يمكن استردادها للدولة تقارب 3 تريليونات ريال سعودي، وأنه من المؤكد الحصول على أصول من الموقوفين المتورطين في قضايا فساد تتراوح ما بين تريليونين إلى 3 تريليونات ريال سعودي، بحسب ما نقلت عن مسؤول سعودي مقرب من الحكومة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
اللي صار مكافحة للفساد السابق الان في فساد حالي يحتاج مكافحة ولابد من سن قوانين جديدة لمتابعة الدخل والمصروف والايراد وشفافية في المشاريع والمناقصات وكذلك مشاركة المواطن في مكافحة الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يوفقك الله يوفقك يابن سلمان وينور دربك كم اثلجت صدورنا باقي البلديات والجوازات والمرور والملاحق الصحيه خارج المملكه حتی وان كان البعض تقاعد بعد مانهب الاموال سدد الله خطاك وحفظك لهذا الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تكفى يابوسلمان اهم شي الاسكان المواطن تعب كثير من وزارة الاسكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماذا بعد الحمله ؟؟؟؟ بعدها الخير إن شاء الله ... طالما تم القبض على رؤوس الفساد والذين حرمونا من خيرات بلدنا وأستأثروا بها لأنفسهم ولمن هم حولهم ولحواشيهم .. وفقك الله يابو سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
٢٣- اللي ياكل بالحلال الله يبارك له محد بيحسده اما اللي**** حقوق المواطنين وش تسميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امانة جده يبالها فحص وعلاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مواطن أتحسدون الناس على ما أتاهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يقويك وينصرك افضل قرار في تاريخ العالم واكبر صفعة للفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيض الله وجهك يابن سلمان انت وابوك عزالله هذا القرار التاريخي الذي يكتب بماء الذهب. واستمروا في تطهير البلد كامل وفي جميع القطاعات ليرجع كل مانهب منه بغير حق.👍👍👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عطونا علاوه منها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ياليت التحقيق يشمل إلي دخل للبلد******.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يسدد خطاك وان شاء الله يكون الدور على الدوائر الحكوميه وتطهيرها من الفاسدين واجتثاثهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندنا رئيس بلديه كان على الصادر والوارد واصبح رئيس فجئه وصاحب رصيد وعقارات في ثلاث سنوات !! الله يقوي حكومتنا عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يوفقه عمل تاريخي لصالح الوطن والمواطن ...اهم شي لا تسامح واعادة المال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياولي العهد حفظك الله رعايك يامكافح الفساد أبي ارضي الي سمحت لي عام 1433هـ وطلع اسمي ولغيت بحجة ظهور وزارة الاسكان **** وقالو البلديه راحت عليك الارض المنحه رح قدم من جديد على الاسكان.وقدمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تسديد ديون المواطنين ولي علية ايقاف خدمات ويمنع الدين نهائيا الا البنوك التجار لازم تحقيق يعطي المواطن 100 ويحسبها 90 اكلوا المواطن وهو مضطر ياخذ من الجوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل مواطن شريف يطلب من مقام ولي العهد استمرار الحملة لإجتثاث الفساد والمفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض تسديد قروض المواطنين الي ماشافو من خيرات البلاد غير كلمات رنانه وأننا أغنى دولة *****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قرار مبارك سوف ينهي الظلم واكل حقوق الناس والبلد لسنوات مضت وسوف يكون دافعا قوويا لاراحة المواطن وجلب الاستثمارات للمملكه ولكننا نأمل بالمزيد بايقاف ممن عاثوا بالارض فسادا وصفروا البلد وغربلوا الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يابعد حيي وميتي ياولد أبوك يالامير العادل، اشغلت المفسدين على بالهم كالعادة زيادات وضرائب على المواطن وهم سيواصلون العيش في أبراجهم العاجية هه مادروا إنك فادقن الماء تحت سيسانهم ههههههههههههه اجلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تسدد ديون الدولة وقروض المواطنين والباقي يروح لصندوق الاستثمارات العامة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
محمد بن سلمان .ولي العهد .حفظك الله وسدد على الخير خطاك .انت فخر كل مواطن سعودي رجلا كان او امرأة .سر على بركة الله وتقدم .وليبقى الناعقون الاعداء في الحضيض.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ثلاثة تريليونات يعني ميزانية ثلاث سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودي اتمني من ولى العهد حفظه الله ان يتم دعم موسسة التقاعد والمعاشات لزيادة رواتب المتقاعدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
دايما اقول لكم خلوكم يد وحده مع محمد بن سلمان الرجل هذا غيور على البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يقويهم الى الامام والتمنى ان يتم دعم صندوق التقاعد بهذة المليارات لترتفع رواتب المتقاعدين يارب يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق