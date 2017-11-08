رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟

ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟

ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟
حجم الخط A A A
المرصد 30 3٬022 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على حملة الإطاحة التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان،لمكافحة الفساد في المملكة، ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها: “الحملة على الفساد التي تحدث في السعودية تهدف إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودية، معتبرة أن عملية التطهير هي الأكثر شمولاً للنخبة في تاريخ السعودية الحديث.

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن الأصول التي يمكن استردادها للدولة تقارب 3 تريليونات ريال سعودي، وأنه من المؤكد الحصول على أصول من الموقوفين المتورطين في قضايا فساد تتراوح ما بين تريليونين إلى 3 تريليونات ريال سعودي، بحسب ما نقلت عن مسؤول سعودي مقرب من الحكومة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - عقلاني
2017-11-08 13:37:33
اللي صار مكافحة للفساد السابق الان في فساد حالي يحتاج مكافحة ولابد من سن قوانين جديدة لمتابعة الدخل والمصروف والايراد وشفافية في المشاريع والمناقصات وكذلك مشاركة المواطن في مكافحة الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-11-08 13:28:48
الله يوفقك الله يوفقك يابن سلمان وينور دربك كم اثلجت صدورنا باقي البلديات والجوازات والمرور والملاحق الصحيه خارج المملكه حتی وان كان البعض تقاعد بعد مانهب الاموال سدد الله خطاك وحفظك لهذا الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ابوشلش
2017-11-08 13:28:02
تكفى يابوسلمان اهم شي الاسكان المواطن تعب كثير من وزارة الاسكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ريلاكس
2017-11-08 13:19:25
ماذا بعد الحمله ؟؟؟؟ بعدها الخير إن شاء الله ... طالما تم القبض على رؤوس الفساد والذين حرمونا من خيرات بلدنا وأستأثروا بها لأنفسهم ولمن هم حولهم ولحواشيهم .. وفقك الله يابو سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - تركي
2017-11-08 13:17:01
٢٣- اللي ياكل بالحلال الله يبارك له محد بيحسده اما اللي**** حقوق المواطنين وش تسميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ابو رمزي
2017-11-08 13:07:46
امانة جده يبالها فحص وعلاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - عاقل
2017-11-08 12:48:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عاقل
2017-11-08 12:48:00
17 - مواطن أتحسدون الناس على ما أتاهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - وااااووووووووووووووووو
2017-11-08 12:46:11
الله يقويك وينصرك افضل قرار في تاريخ العالم واكبر صفعة للفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - كلنا أمن 🚔
2017-11-08 12:42:59
بيض الله وجهك يابن سلمان انت وابوك عزالله هذا القرار التاريخي الذي يكتب بماء الذهب. واستمروا في تطهير البلد كامل وفي جميع القطاعات ليرجع كل مانهب منه بغير حق.👍👍👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - اااا
2017-11-08 12:36:38
عطونا علاوه منها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
19 - ابو شدا
2017-11-08 12:33:39
ياليت التحقيق يشمل إلي دخل للبلد******.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مواطن
2017-11-08 12:33:11
الله يسدد خطاك وان شاء الله يكون الدور على الدوائر الحكوميه وتطهيرها من الفاسدين واجتثاثهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مواطن
2017-11-08 12:28:59
عندنا رئيس بلديه كان على الصادر والوارد واصبح رئيس فجئه وصاحب رصيد وعقارات في ثلاث سنوات !! الله يقوي حكومتنا عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - موسى بن موسى
2017-11-08 12:28:14
الله يوفقه عمل تاريخي لصالح الوطن والمواطن ...اهم شي لا تسامح واعادة المال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - الجوف
2017-11-08 12:27:32
ياولي العهد حفظك الله رعايك يامكافح الفساد أبي ارضي الي سمحت لي عام 1433هـ وطلع اسمي ولغيت بحجة ظهور وزارة الاسكان **** وقالو البلديه راحت عليك الارض المنحه رح قدم من جديد على الاسكان.وقدمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - متقاعد
2017-11-08 12:25:38
تسديد ديون المواطنين ولي علية ايقاف خدمات ويمنع الدين نهائيا الا البنوك التجار لازم تحقيق يعطي المواطن 100 ويحسبها 90 اكلوا المواطن وهو مضطر ياخذ من الجوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - ماذا بعد الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة؟
2017-11-08 12:20:37
كل مواطن شريف يطلب من مقام ولي العهد استمرار الحملة لإجتثاث الفساد والمفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - سعد العنزي
2017-11-08 12:18:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - متابع٣٦
2017-11-08 12:13:31
المفروض تسديد قروض المواطنين الي ماشافو من خيرات البلاد غير كلمات رنانه وأننا أغنى دولة *****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
10 - بدر
2017-11-08 12:12:39
قرار مبارك سوف ينهي الظلم واكل حقوق الناس والبلد لسنوات مضت وسوف يكون دافعا قوويا لاراحة المواطن وجلب الاستثمارات للمملكه ولكننا نأمل بالمزيد بايقاف ممن عاثوا بالارض فسادا وصفروا البلد وغربلوا الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ههههههههههههه
2017-11-08 12:12:09
يابعد حيي وميتي ياولد أبوك يالامير العادل، اشغلت المفسدين على بالهم كالعادة زيادات وضرائب على المواطن وهم سيواصلون العيش في أبراجهم العاجية هه مادروا إنك فادقن الماء تحت سيسانهم ههههههههههههه اجلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-11-08 12:10:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - بدر
2017-11-08 12:08:02
تسدد ديون الدولة وقروض المواطنين والباقي يروح لصندوق الاستثمارات العامة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 -
2017-11-08 12:05:17
محمد بن سلمان .ولي العهد .حفظك الله وسدد على الخير خطاك .انت فخر كل مواطن سعودي رجلا كان او امرأة .سر على بركة الله وتقدم .وليبقى الناعقون الاعداء في الحضيض.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - ....
2017-11-08 12:04:49
ثلاثة تريليونات يعني ميزانية ثلاث سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-08 12:02:02
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابوخالد
2017-11-08 11:54:24
يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودي اتمني من ولى العهد حفظه الله ان يتم دعم موسسة التقاعد والمعاشات لزيادة رواتب المتقاعدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 -
2017-11-08 11:52:56
دايما اقول لكم خلوكم يد وحده مع محمد بن سلمان الرجل هذا غيور على البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - ابوخالد
2017-11-08 11:49:13
الله يقويهم الى الامام والتمنى ان يتم دعم صندوق التقاعد بهذة المليارات لترتفع رواتب المتقاعدين يارب يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : صبحي

ماعنده ماعند جدتي...
بواسطة : عقلاني

اللي صار مكافحة للفساد السابق الان في فساد حالي يحتاج مكافحة ولابد من سن قوانين...
بواسطة : بردقان

المثل الروسي يقول : الكلب الذي ينبح لا يعض :)...
بواسطة : alhwawe

يبي الشهره واشتهر ولكن دفع ثمنها غالي الله يهديه ؟؟...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
63 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
74 0
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
199 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
155 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
352 9
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
196 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
323 4
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
344 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
171 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
169 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
253 3
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
447 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
277 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
348 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
758 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
617 4
mm

عادل التويجري

القرار !
407 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
449 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
457 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
420 3
الاخبار الدولية
حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

 المرصد 23 2٬182 53 دقيقة
خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

 المرصد 44 14٬432 13 ساعة
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

 المرصد 41 9٬876 17 ساعة
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

 المرصد 4 1٬371 17 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

 المرصد 62 1٬264 3 ساعات
جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

 المرصد 26 2٬513 6 ساعات
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 64 18٬104 يوم واحد
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 10 3٬391 يومين
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬621 يوم واحد
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬962 يومين
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬854 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬446 4 أيام
اخبار منوعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

 المرصد 56 11٬850 6 ساعات
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬295 يومين
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬879 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬406 3 أيام
يوتيوب المرصد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 29 1٬948 10 ساعات
بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

 المرصد 11 4٬709 13 ساعة
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

 المرصد 71 7٬392 17 ساعة
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 89 9٬146 23 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬081 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬958 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬692 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬574 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬988 3 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬503 5 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬699 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬905 7 أيام
اخبار اقتصادية
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 3٬924 15 ساعة
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬475 15 ساعة
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 32 19٬814 17 ساعة
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 40 14٬100 22 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 9 3٬543 9 ساعات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬498 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 821 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬370 شهر واحد
الاخيرة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

 المرصد 23 983 7 ساعات
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 27 8٬071 12 ساعة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬182 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬643 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 19 1٬216 3 ساعات