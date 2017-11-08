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الرئيسية / مواطن ثلاثيني يقتل زميله في العمل بـ”حفر الباطن”ويسلم نفسه..ومتحدث شرطة المنطقة الشرقية يوضح التفاصيل!

مواطن ثلاثيني يقتل زميله في العمل بـ”حفر الباطن”ويسلم نفسه..ومتحدث شرطة المنطقة الشرقية يوضح التفاصيل!

مواطن ثلاثيني يقتل زميله في العمل بـ”حفر الباطن”ويسلم نفسه..ومتحدث شرطة المنطقة الشرقية يوضح التفاصيل!
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المرصد 26 4٬855 3 ساعات

صحيفة المرصد: قتل مواطن ثلاثيني زميل له في العمل بمحافظة حفر الباطن، وذلك بإطلاق النار عليه، إثر خلاف نشب بينهما، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، الأربعاء ، إنه عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من أحد المستشفيات عن اسعاف مواطن ثلاثيني إثر تعرضه لعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته.

وأفاد العقيد الرقيطي أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، فيما تزامن ذلك مع قيام الجاني بتسليم نفسه مقرًا بإطلاق النار عليه، إثر خلاف نشب بينهما.

وأوضح المتحدث باسم المنطقة الشرقية إلى أنه تم إيقاف المتهم واستكمال إجراءات الاستدلال اللازمة للحادثة، تمهيدًا لإحالة المتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 -
2017-11-08 13:10:10
الحمد لله الجانبي ارتكب اثم عظيم قتل النفس هو قتل زميله وسوف يتسبب بقتل نفسه بالسيف الغضب و ما يفعل لقد جنا على نفسه
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25 - وجة نظر
2017-11-08 12:59:37
((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))
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24 - محب القرآن
2017-11-08 12:55:32
لاحول ولاقوة الا بالله ،،،أنفسكم ميدانكم الأول للحرب اضبط نفسك واصنعوها لله واعرضوا عن الجاهلين
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23 - محب القرآن
2017-11-08 12:55:29
لاحول ولاقوة الا بالله ،،،أنفسكم ميدانكم الأول للحرب اضبط نفسك واصنعوها لله واعرضوا عن الجاهلين
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22 - مع زميل
2017-11-08 12:55:10
زملاء العمل متى تعرفوا انكم ناس غثيثين و ما تنبلعون و أن الدنيا حدتنا عليكم و جمعتنا في مكان واحد
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21 -
2017-11-08 12:51:24
حفر الباطن اخو الطائف و ولد عم تبوك و ابن خال خمبس مشيط
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20 - أفريقي
2017-11-08 12:37:56
حفر الباطن
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19 - بدون ازعاج
2017-11-08 12:18:25
يمكن عائله كامل بالعمل وهو وحده وطقطقه ومثل منتو خابريين عنصريه لاجديد اعرف قسم في احد الادارات الأب وعياله ٣ كلهم ابنفس القسم
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18 - طنطل
2017-11-08 12:16:51
طيب ليه تسلم نفسك...الشرطة يبون يدورون عليك اصبر شوي الحين خربت عليهم
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17 - مواطن
2017-11-08 11:57:45
للاسف بعض الناس غير المحترمين يحاول يستفزك ويقهرك وبدون سبب
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16 - الوطن في قلوبنا
2017-11-08 11:48:39
هذا الفعل الشنيع يعتبر عند بعض الناس أنه رجوله وشجاعة حتى تقول الناس ونعم اخذ حقه في يده وهذا يدل على التخلف والجهل وهو موروث من الأباءوالاجدادفلان شجاع وفلان مقدام وفلان رخمه كلهاهياط مصيره للنار
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( عدد التعليقات 4,416 )
15 - سهم
2017-11-08 11:33:18
اللهم عافنا .
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14 - هنطش
2017-11-08 11:32:22
صباح بي اللون الاحمر ورايحة الدم وصوت المسدسات قبل أن احتسي ابريق من الشاهي لكن لن يسد نفسي أي شي لقد تعودت ياساده على مشاهده وسماع الأخبار الرومنسية
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13 -
2017-11-08 11:19:53
لابد من اجراءات صارمه ضد تواجد الأسلحه مع المواطنين ومنع بيعها او شرائها وعدم اعطاء اي مواطن تصريح بذلك
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( عدد التعليقات 30,471 )
12 - قلم الحقيقه
2017-11-08 11:18:47
وجبة دسمة جديدة قادمة لسيف الحق المبين المستمد من شرع الله وكتابه سوف يقوم بقطع رأس هذا المجرم الارهابي وجعله عبرة لمن لايعتبر ولكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجريمة النكراء.رحم الله القتيل.
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11 - الله اعلم
2017-11-08 11:15:03
لكن لماذا اغلب الاداراة اشكال الموظفين قريبه من بعض وكانهم عائلة
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10 - (ص)
2017-11-08 11:01:16
( 5 - لعل وعسى ) للأسف طوّعتْ له نفْسه قتْل أخيه، عندي إحساس بأنه نادم شديد الندم الآن، و #الله أعلم
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9 - فهد12
2017-11-08 11:01:16
ابحثوا عن المرأة تجدوا السبب المباشر للكثر من حالات القتل
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8 - شاي عنابي
2017-11-08 10:59:16
قهر الرجال ..... ناقوس الخطر يدق أجراسه
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7 - زائر
2017-11-08 10:57:50
لاحول ولا قوة الا بالله .
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6 - غييييوووورررر
2017-11-08 10:57:08
الشيطان يصور له انه لايوجد حل الا القتل وبمجرد ماينقاد لوساوس الشيطان وينفذ الجريمة يتخلى عنه الشيطان ويبدأ ينهار ويندم ويكتئب نسأل الله السلامه
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5 - لعل وعسى
2017-11-08 10:55:44
كثر القتل والعياذ بالله.
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4 - ماجد 4114
2017-11-08 10:52:03
لاحول ولافوة الا بالله العلي العظيم ، الحمدلله الذي عافانا مم ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا ،،،
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3 - ابو شدا
2017-11-08 10:48:52
بكره 30 مليون ويطلع.
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2 - لا تغضب
2017-11-08 10:48:08
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب فهو أساس كل جريمة الله لا يبلانا ولا كل مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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1 - -
2017-11-08 10:40:37
فسااااد
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آخر تعليق
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