مواطن ثلاثيني يقتل زميله في العمل بـ”حفر الباطن”ويسلم نفسه..ومتحدث شرطة المنطقة الشرقية يوضح التفاصيل!

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صحيفة المرصد: قتل مواطن ثلاثيني زميل له في العمل بمحافظة حفر الباطن، وذلك بإطلاق النار عليه، إثر خلاف نشب بينهما، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، الأربعاء ، إنه عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من أحد المستشفيات عن اسعاف مواطن ثلاثيني إثر تعرضه لعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته.

وأفاد العقيد الرقيطي أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، فيما تزامن ذلك مع قيام الجاني بتسليم نفسه مقرًا بإطلاق النار عليه، إثر خلاف نشب بينهما.

وأوضح المتحدث باسم المنطقة الشرقية إلى أنه تم إيقاف المتهم واستكمال إجراءات الاستدلال اللازمة للحادثة، تمهيدًا لإحالة المتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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