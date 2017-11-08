بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

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صحيفة المرصد: انتقد اللاعب الهلالي السابق، عبدالرحمن السماري، تسليط الضوء على الفرق العالمية وتجاهل الأندية المحلية السعودية قائلا: “عندنا فرق سعودية ذات شعبية أكبر من هذه الأندية ويجب أن نفتخر بها ونظهرها”.

وقال السماري خلال استضافته على 24 الرياضية: “دائما نشيد بالفرق العالمية يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، وننسى أن عندنا نادي سعودي أكثر شعبية منهم وهو الهلال 8 ملايين مشجع”.

وحينما واجهه المذيع: “إننا نتحدث عن المستوى الفني لا الجماهيري”، أجاب قائلا: “إن الهلال حصل على هذه الشعبية بمستواه الفني”، مضيفا: “عندنا نادي يرفع الرأس اسمه الزعيم “الهلال”.