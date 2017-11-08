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بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ
صحيفة المرصد: انتقد اللاعب الهلالي السابق، عبدالرحمن السماري، تسليط الضوء على الفرق العالمية وتجاهل الأندية المحلية السعودية قائلا: “عندنا فرق سعودية ذات شعبية أكبر من هذه الأندية ويجب أن نفتخر بها ونظهرها”.
وقال السماري خلال استضافته على 24 الرياضية: “دائما نشيد بالفرق العالمية يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، وننسى أن عندنا نادي سعودي أكثر شعبية منهم وهو الهلال 8 ملايين مشجع”.
وحينما واجهه المذيع: “إننا نتحدث عن المستوى الفني لا الجماهيري”، أجاب قائلا: “إن الهلال حصل على هذه الشعبية بمستواه الفني”، مضيفا: “عندنا نادي يرفع الرأس اسمه الزعيم “الهلال”.
التعليقات
62 -2017-11-08 13:35:26
الله يحسن لك الختام ياسماري إنت عايش في عالم الخيال .
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61 - فيكتور2017-11-08 13:35:10
هذا كم عمره ... يالله حين الخاتمه
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60 - alhwawe2017-11-08 13:31:55
أكيد أكبر والأكيد منه انك يوم كنت تكتب ف الصحافه أجمل وأقوى من هالحين ؟؟
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59 - حاوي2017-11-08 13:26:22
ياعم نام بدري .وافصل فيش التلفزيون..لاتترك العلاج ؛شوف تركه سبب لك هذيان واحلام اليفضة. واذ شفت الكورة افقعها.
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58 - اللي اختشوا ماتوا2017-11-08 13:24:59
خلها اكثر جمهور في العالم طالما انك كذبت
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57 - عبدالرحمن2017-11-08 13:22:35
شعبية ماجد اكثر من جمهور الهلال ههههههههههههههههههههههههههههه
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56 - عبدالرحمن2017-11-08 13:19:14
ودي اصدق بس قــــــويـــــــــــــــــــــــــــه هههههههههههههههههههههههههههههههه
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55 - ريلاكس2017-11-08 13:16:38
الله يحسن خواتيمنا ... وأسأله سبحانه وتعالى أن لايبقيني إلى أرذل العمر ....
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54 - saeed2017-11-08 13:15:18
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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53 - المدفعيه الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏2017-11-08 13:10:17
اكيد وأكبر من مساحة استاد الأمير فيصل الله يرحمه 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎
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52 - ابو امتنان2017-11-08 13:09:12
في المشمش
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51 - العمق2017-11-08 13:08:59
كبيرة والله كبيرة ياكلكككك يميميم يم
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50 - وجة نظر2017-11-08 13:07:06
تكفون سجلوه في الضمان وفكونا من هذا السماري!!
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49 - ممم2017-11-08 13:06:20
بالتوفيق لأورارا الياباني لتمثيل القارة الاسيوية
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48 - الشقردى2017-11-08 13:01:22
بالتوفيق للفريق الياباني
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47 - فهد2017-11-08 12:49:04
بالتوفيق للفريق الياباني
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46 - سعودي غريب2017-11-08 12:40:17
رديف الاتحاد اكثر شعبيه من الهلال ماجد عبدالله ونور لعبو من 15 و20سنه وشعبيتهم وبطولاتهم اكبر من نادي الهلال من يوم تأسس للحين
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45 - شايم2017-11-08 12:37:13
خلك في حالك الزم المسجد خل الكرة لهلها****
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44 - ههههههههههههه12017-11-08 12:25:54
لاتعيش على اطلال ***والصحف الحائطية وايام مخرج المباراة ما يشغل الا مكرفون جمهور ناديك، ماظنتي جمهور ناديك يجون ربع عشاق النصر العالمي
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43 -2017-11-08 12:23:06
إيش يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ؟ في اي دولة دول؟
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42 - مناحي2017-11-08 12:22:09
انت شارك بكاس العالم في الاول هههههههههه قال اكثر جماهيريه بدليل عدد الجماااهير اللي عمره ما تصدره من وقت طلعت الاحصائيات الحين لو تسأل اي رياضي في اي بلد في العالم يعرف الانديه اما هلالك حده عريجا
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41 - ههههههههههههه2017-11-08 12:17:15
بس العالمية صعبة قوية ماتجي بالصياح ههههه
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40 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)2017-11-08 12:11:15
ههههههههههههههههههه الحمدلله ***....اجل اكبر من شعبية البايرن واليوفي ....الحين انت اول شي نفوق على شعبية الاهلي والاتحاد وبعدين روح قارن ناديك بالانديه الاوربيه
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39 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-08 12:06:30
لذلك نطالب الاتحاد السعودي بإعفاء الهلال من المشاركات المحلية مع اندية اقل مستوى والالتحاق بالدوري الإسباني او الانجليزي
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38 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)2017-11-08 12:02:49
تعليق مخالف
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37 - مالكم حق زعلتوا حقين الدخل المحدود2017-11-08 12:00:21
قصدي فريق الفقر قصدي صغار الرياض
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36 - الصادق2017-11-08 11:58:36
الله يدرك ياسماري كلام من ذهب
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35 - دحمي2017-11-08 11:57:24
قد نرى مكافحة الفساد في الهلال..قريبا
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34 - دحمي2017-11-08 11:57:08
قد نرى مكافحة الفساد في الهلال..قريبا
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( عدد التعليقات 9,881 )33 - الرحااال
كيف كذا..ماعليه نحترم رأيك..لكن الحقيقه ان آسيا والعالم لاتعرف الا الأتحاد 💚
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32 -2017-11-08 11:42:37
بس جمهور سدني اكثر من جمهور الهلال.....ههههه8ملايين هو عادهم الشايب...يعني اكثر من نصف الشعب ههههه..***
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31 - عاشقة الزعيم2017-11-08 11:36:07
هذا ***لا يمثلنا .. فشلنا😇
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30 - زهوان2017-11-08 11:35:51
ههههه انا هلالي لكن ياعم حاول ههههه ولله مدري وش اقول كبيرة هلحين الفقراوية مو مصدقينك
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29 - محمد2017-11-08 11:31:25
الله يرحم حالك تقارن اندية اوروبا بالهلال ههههههه ...قمة التعصب
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28 - محمد2017-11-08 11:29:36
الله يرحم حالك الله تقارن الاندية الاوربية بنادي الهلال هههههههههههههههههه قمة التعصب
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27 - طاقيتي احلا طاقية2017-11-08 11:29:21
ت 21 - سيطرة / لقبه الحقيقي ملطشة اسيا وليس زعيم اسيا كما ذكرت الله يحيك
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26 - مستـــر2017-11-08 11:26:00
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25 - رابطة مشجعي أروارا2017-11-08 11:25:16
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24 - يعرفون حجمهم2017-11-08 11:23:57
شكله يستهزاء بالهلاليين ..!! ترى هذا عليه حركات ضد فريقة
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23 - خالدين بريدة2017-11-08 11:23:13
الله يرحم أيام عبدالرحمن بن سعود - كان وقتها ( العم ) عبد الرحمن السماري***
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22 - اكيد2017-11-08 11:22:38
اقول خذو بطولة اسيا الي لكم 20 سنه تفحطون عليها وبعدين اكذب على السنافر
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21 - سيطرة2017-11-08 11:20:18
الطواقي ماعندهم مشكله يصدقون هذي ***يكفي انهم صدقوا ***زعيم اسيا الي ازعجوا امنا فيه والمضحك ان فريقهم كل سنه يتلطش في اسيا حتى فريق ابوسنتين سيدني لطشهم تلطيش
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20 - عبدالرحمن المطلق2017-11-08 11:17:44
قاتل الله التعصب اين وجد. هيئة الرياضه تريد القضاء على التعصب وهذا وامثاله مازال يصر على ان ناديه اكثر شعبيه
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19 - ****2017-11-08 11:17:07
**** ولازال يطارد الكرة لاحول ولا قوة الا بالله ، الموظف اذا وصل 55-60 تقاعد وهذا ****ولا زال هلال وهلال
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18 - ياليل ابولمبه2017-11-08 11:15:27
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17 - ولد زهران2017-11-08 11:10:59
ياالله حسن الخاتمة يارب العالمين الذى مثلك لازم يكون أكثر وقته فى المساجد هذا هو التعصب بعينه
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16 - مواطن2017-11-08 11:10:43
قوووووويه قوووووووويه ودي اصدق
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15 - محراك2017-11-08 11:07:37
حسب احصائيات الحضور الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين اخر عشر سنوات ترتيب الهلال في المركز الثالث.انت تفوق ع جمهور الاهلي والاتحاد بعدين فكر في اليوفي والردز.
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14 - رياضي2017-11-08 11:07:24
يا رجل أحترم عقول الناس ولى زمان الهيلمه وخذوهم بالصوت
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13 - الزير2017-11-08 11:06:26
شعبية ماجد اكبر من الهلال .. ومادام شعبية ماجد اكبر من الهلال اكيد شعبية النصر العاااالمي اكبر من التلال
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12 -2017-11-08 11:06:05
بما أنك تمدح فريقك فلماذا لا يحقق المنتخب السعودي كأس العالم ؟؟؟ لأن معظم لاعبي المنتخب فن فريقك ؟؟؟؟؟ لو تسأل في أي دولة أجنبية من تعرف في الكرة السعودية بيقول الاتحاد والنصر لأنهم لعبوا في العالمية
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11 - فايق2017-11-08 11:03:18
وسّع صدرك واضحك هههههههههه
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10 - الحربي2017-11-08 10:57:04
أما والله قوية هلال مين اللي تقارنه ب جوفنتوس وبايرن ميونخ خلي يعلب في العالمية أفشل فريق في آسيا هو فريق السنافر قال شعبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البركة في الجنس الناعم اللي مكثر شعبيتكم
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9 - قويه قويه2017-11-08 10:54:27
مع احنرامي لنادي الهلال (الزعيم) بس ماتوصل المبالغه والتعصب للدرجه هذي وانا اقرأ الخبر اول ماتذكرت مقطع سعد الفرج (نفسي اصدق بس قويه) بليييييييييييز احترموا عقول المشاهدين او لاتطلعون عالقنوات بليييز
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8 - خالد2017-11-08 10:52:29
ههههههههههه الهلال محد درى عنه برا السعوديه .. الفرق العالميه عشاقها بمئات الملايين
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7 - ابوالفيصلا2017-11-08 10:49:26
حلقة البارح ما فيها نصراوي ههههههههه علشان كذا ماخد راحته الطاقية
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6 - من المدينه2017-11-08 10:49:18
عندهم معرفات حقيقيه ليست وهميه كل واحد عنده كم معرف تشوف الاسامي اسامي غريبه هههههههه على العموم لاتعيدها يالسماري
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5 - حلم الوطن2017-11-08 10:48:54
ما يقرهني الا اذا جانا شيبه يكثر في التمر والقهوه دلتين اقل شي ويستمع وقد يكون لا يقرأ كثيراً الزعيم لا شك نادي عريق جدا. لكن لا يمكن ان نقارنه بانديه راتب لاعب منها بميزانية الهلال يازين الواقعيه
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4 - متكوش2017-11-08 10:46:03
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3 - ااببووححمموودد2017-11-08 10:43:12
أين الابناء والاحفاد ◽هل حان وقت (***)❓
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2 - ااببووححمموودد2017-11-08 10:42:00
مشكلة: إذا انت تكبر ◽و***❗
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1 - ااببووححمموودد2017-11-08 10:40:01
الحمد لله ***❗
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