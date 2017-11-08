رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ
حجم الخط A A A
المرصد 62 1٬266 3 ساعات

صحيفة المرصد: انتقد اللاعب الهلالي السابق، عبدالرحمن السماري، تسليط الضوء على الفرق العالمية وتجاهل الأندية المحلية السعودية قائلا: “عندنا فرق سعودية ذات شعبية أكبر من هذه الأندية ويجب أن نفتخر بها ونظهرها”.

وقال السماري خلال استضافته على 24 الرياضية: “دائما نشيد بالفرق العالمية يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، وننسى أن عندنا نادي سعودي أكثر شعبية منهم وهو الهلال 8 ملايين مشجع”.

وحينما واجهه المذيع: “إننا نتحدث عن المستوى الفني لا الجماهيري”، أجاب قائلا: “إن الهلال حصل على هذه الشعبية بمستواه الفني”، مضيفا: “عندنا نادي يرفع الرأس اسمه الزعيم “الهلال”.

 

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 -
2017-11-08 13:35:26
الله يحسن لك الختام ياسماري إنت عايش في عالم الخيال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - فيكتور
2017-11-08 13:35:10
هذا كم عمره ... يالله حين الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - alhwawe
2017-11-08 13:31:55
أكيد أكبر والأكيد منه انك يوم كنت تكتب ف الصحافه أجمل وأقوى من هالحين ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - حاوي
2017-11-08 13:26:22
ياعم نام بدري .وافصل فيش التلفزيون..لاتترك العلاج ؛شوف تركه سبب لك هذيان واحلام اليفضة. واذ شفت الكورة افقعها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - اللي اختشوا ماتوا
2017-11-08 13:24:59
خلها اكثر جمهور في العالم طالما انك كذبت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - عبدالرحمن
2017-11-08 13:22:35
شعبية ماجد اكثر من جمهور الهلال ههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
56 - عبدالرحمن
2017-11-08 13:19:14
ودي اصدق بس قــــــويـــــــــــــــــــــــــــه هههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - ريلاكس
2017-11-08 13:16:38
الله يحسن خواتيمنا ... وأسأله سبحانه وتعالى أن لايبقيني إلى أرذل العمر ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - saeed
2017-11-08 13:15:18
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - المدفعيه الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
2017-11-08 13:10:17
اكيد وأكبر من مساحة استاد الأمير فيصل الله يرحمه 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - ابو امتنان
2017-11-08 13:09:12
في المشمش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - العمق
2017-11-08 13:08:59
كبيرة والله كبيرة ياكلكككك يميميم يم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - وجة نظر
2017-11-08 13:07:06
تكفون سجلوه في الضمان وفكونا من هذا السماري!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - ممم
2017-11-08 13:06:20
بالتوفيق لأورارا الياباني لتمثيل القارة الاسيوية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
48 - الشقردى
2017-11-08 13:01:22
بالتوفيق للفريق الياباني
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
47 - فهد
2017-11-08 12:49:04
بالتوفيق للفريق الياباني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - سعودي غريب
2017-11-08 12:40:17
رديف الاتحاد اكثر شعبيه من الهلال ماجد عبدالله ونور لعبو من 15 و20سنه وشعبيتهم وبطولاتهم اكبر من نادي الهلال من يوم تأسس للحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - شايم
2017-11-08 12:37:13
خلك في حالك الزم المسجد خل الكرة لهلها****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ههههههههههههه1
2017-11-08 12:25:54
لاتعيش على اطلال ***والصحف الحائطية وايام مخرج المباراة ما يشغل الا مكرفون جمهور ناديك، ماظنتي جمهور ناديك يجون ربع عشاق النصر العالمي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 -
2017-11-08 12:23:06
إيش يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ؟ في اي دولة دول؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - مناحي
2017-11-08 12:22:09
انت شارك بكاس العالم في الاول هههههههههه قال اكثر جماهيريه بدليل عدد الجماااهير اللي عمره ما تصدره من وقت طلعت الاحصائيات الحين لو تسأل اي رياضي في اي بلد في العالم يعرف الانديه اما هلالك حده عريجا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - ههههههههههههه
2017-11-08 12:17:15
بس العالمية صعبة قوية ماتجي بالصياح ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-11-08 12:11:15
ههههههههههههههههههه الحمدلله ***....اجل اكبر من شعبية البايرن واليوفي ....الحين انت اول شي نفوق على شعبية الاهلي والاتحاد وبعدين روح قارن ناديك بالانديه الاوربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
39 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-08 12:06:30
لذلك نطالب الاتحاد السعودي بإعفاء الهلال من المشاركات المحلية مع اندية اقل مستوى والالتحاق بالدوري الإسباني او الانجليزي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-11-08 12:02:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - مالكم حق زعلتوا حقين الدخل المحدود
2017-11-08 12:00:21
قصدي فريق الفقر قصدي صغار الرياض
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - الصادق
2017-11-08 11:58:36
الله يدرك ياسماري كلام من ذهب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 - دحمي
2017-11-08 11:57:24
قد نرى مكافحة الفساد في الهلال..قريبا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - دحمي
2017-11-08 11:57:08
قد نرى مكافحة الفساد في الهلال..قريبا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,881 )
33 - الرحااال
2017-11-08 11:44:09
كيف كذا..ماعليه نحترم رأيك..لكن الحقيقه ان آسيا والعالم لاتعرف الا الأتحاد 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
32 -
2017-11-08 11:42:37
بس جمهور سدني اكثر من جمهور الهلال.....ههههه8ملايين هو عادهم الشايب...يعني اكثر من نصف الشعب ههههه..***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - عاشقة الزعيم
2017-11-08 11:36:07
هذا ***لا يمثلنا .. فشلنا😇
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - زهوان
2017-11-08 11:35:51
ههههه انا هلالي لكن ياعم حاول ههههه ولله مدري وش اقول كبيرة هلحين الفقراوية مو مصدقينك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - محمد
2017-11-08 11:31:25
الله يرحم حالك تقارن اندية اوروبا بالهلال ههههههه ...قمة التعصب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - محمد
2017-11-08 11:29:36
الله يرحم حالك الله تقارن الاندية الاوربية بنادي الهلال هههههههههههههههههه قمة التعصب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - طاقيتي احلا طاقية
2017-11-08 11:29:21
ت 21 - سيطرة / لقبه الحقيقي ملطشة اسيا وليس زعيم اسيا كما ذكرت الله يحيك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - مستـــر
2017-11-08 11:26:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - رابطة مشجعي أروارا
2017-11-08 11:25:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - يعرفون حجمهم
2017-11-08 11:23:57
شكله يستهزاء بالهلاليين ..!! ترى هذا عليه حركات ضد فريقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - خالدين بريدة
2017-11-08 11:23:13
الله يرحم أيام عبدالرحمن بن سعود - كان وقتها ( العم ) عبد الرحمن السماري***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - اكيد
2017-11-08 11:22:38
اقول خذو بطولة اسيا الي لكم 20 سنه تفحطون عليها وبعدين اكذب على السنافر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - سيطرة
2017-11-08 11:20:18
الطواقي ماعندهم مشكله يصدقون هذي ***يكفي انهم صدقوا ***زعيم اسيا الي ازعجوا امنا فيه والمضحك ان فريقهم كل سنه يتلطش في اسيا حتى فريق ابوسنتين سيدني لطشهم تلطيش
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - عبدالرحمن المطلق
2017-11-08 11:17:44
قاتل الله التعصب اين وجد. هيئة الرياضه تريد القضاء على التعصب وهذا وامثاله مازال يصر على ان ناديه اكثر شعبيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - ****
2017-11-08 11:17:07
**** ولازال يطارد الكرة لاحول ولا قوة الا بالله ، الموظف اذا وصل 55-60 تقاعد وهذا ****ولا زال هلال وهلال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 11:15:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - ولد زهران
2017-11-08 11:10:59
ياالله حسن الخاتمة يارب العالمين الذى مثلك لازم يكون أكثر وقته فى المساجد هذا هو التعصب بعينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - مواطن
2017-11-08 11:10:43
قوووووويه قوووووووويه ودي اصدق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - محراك
2017-11-08 11:07:37
حسب احصائيات الحضور الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين اخر عشر سنوات ترتيب الهلال في المركز الثالث.انت تفوق ع جمهور الاهلي والاتحاد بعدين فكر في اليوفي والردز.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - رياضي
2017-11-08 11:07:24
يا رجل أحترم عقول الناس ولى زمان الهيلمه وخذوهم بالصوت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الزير
2017-11-08 11:06:26
شعبية ماجد اكبر من الهلال .. ومادام شعبية ماجد اكبر من الهلال اكيد شعبية النصر العاااالمي اكبر من التلال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 -
2017-11-08 11:06:05
بما أنك تمدح فريقك فلماذا لا يحقق المنتخب السعودي كأس العالم ؟؟؟ لأن معظم لاعبي المنتخب فن فريقك ؟؟؟؟؟ لو تسأل في أي دولة أجنبية من تعرف في الكرة السعودية بيقول الاتحاد والنصر لأنهم لعبوا في العالمية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - فايق
2017-11-08 11:03:18
وسّع صدرك واضحك هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - الحربي
2017-11-08 10:57:04
أما والله قوية هلال مين اللي تقارنه ب جوفنتوس وبايرن ميونخ خلي يعلب في العالمية أفشل فريق في آسيا هو فريق السنافر قال شعبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البركة في الجنس الناعم اللي مكثر شعبيتكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - قويه قويه
2017-11-08 10:54:27
مع احنرامي لنادي الهلال (الزعيم) بس ماتوصل المبالغه والتعصب للدرجه هذي وانا اقرأ الخبر اول ماتذكرت مقطع سعد الفرج (نفسي اصدق بس قويه) بليييييييييييز احترموا عقول المشاهدين او لاتطلعون عالقنوات بليييز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - خالد
2017-11-08 10:52:29
ههههههههههه الهلال محد درى عنه برا السعوديه .. الفرق العالميه عشاقها بمئات الملايين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - ابوالفيصلا
2017-11-08 10:49:26
حلقة البارح ما فيها نصراوي ههههههههه علشان كذا ماخد راحته الطاقية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - من المدينه
2017-11-08 10:49:18
عندهم معرفات حقيقيه ليست وهميه كل واحد عنده كم معرف تشوف الاسامي اسامي غريبه هههههههه على العموم لاتعيدها يالسماري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - حلم الوطن
2017-11-08 10:48:54
ما يقرهني الا اذا جانا شيبه يكثر في التمر والقهوه دلتين اقل شي ويستمع وقد يكون لا يقرأ كثيراً الزعيم لا شك نادي عريق جدا. لكن لا يمكن ان نقارنه بانديه راتب لاعب منها بميزانية الهلال يازين الواقعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - متكوش
2017-11-08 10:46:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ااببووححمموودد
2017-11-08 10:43:12
أين الابناء والاحفاد ◽هل حان وقت (***)❓
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ااببووححمموودد
2017-11-08 10:42:00
مشكلة: إذا انت تكبر ◽و***❗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ااببووححمموودد
2017-11-08 10:40:01
الحمد لله ***❗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : صبحي

ماعنده ماعند جدتي...
بواسطة : عقلاني

اللي صار مكافحة للفساد السابق الان في فساد حالي يحتاج مكافحة ولابد من سن قوانين...
بواسطة : بردقان

المثل الروسي يقول : الكلب الذي ينبح لا يعض :)...
بواسطة : alhwawe

يبي الشهره واشتهر ولكن دفع ثمنها غالي الله يهديه ؟؟...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
63 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
74 0
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
199 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
155 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
352 9
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
196 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
323 4
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
344 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
171 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
169 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
253 3
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
447 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
277 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
348 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
758 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
617 4
mm

عادل التويجري

القرار !
407 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
449 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
457 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
420 3
الاخبار الدولية
حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

 المرصد 23 2٬198 53 دقيقة
خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

 المرصد 44 14٬435 13 ساعة
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

 المرصد 41 9٬877 17 ساعة
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

 المرصد 4 1٬372 17 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

بالفيديو.. السماري: شعبية الهلال أكبر من يوفينتوس وبايرن ميونخ

 المرصد 62 1٬266 3 ساعات
جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

 المرصد 26 2٬513 6 ساعات
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 64 18٬104 يوم واحد
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 10 3٬391 يومين
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬621 يوم واحد
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬962 يومين
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬854 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬446 4 أيام
اخبار منوعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

 المرصد 56 11٬853 6 ساعات
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬295 يومين
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬879 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬407 3 أيام
يوتيوب المرصد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 29 1٬948 10 ساعات
بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

 المرصد 11 4٬709 13 ساعة
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

 المرصد 71 7٬392 17 ساعة
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 89 9٬147 23 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬081 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬958 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬692 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬574 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬988 3 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬503 5 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬699 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬905 7 أيام
اخبار اقتصادية
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 3٬924 15 ساعة
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬476 15 ساعة
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 32 19٬816 17 ساعة
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 40 14٬101 22 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 9 3٬544 9 ساعات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬498 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 821 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬370 شهر واحد
الاخيرة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

 المرصد 23 983 7 ساعات
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 27 8٬075 12 ساعة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬182 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬643 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 19 1٬218 3 ساعات