الرئيسية / الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!
الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!
صحيفة المرصد: أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لعددٍ من المناطق، محذرا من هطول أمطارٍ وسُحب رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وحددت الهيئة العامة للأرصاد ٤ مناطق بالمملكة، توقعت فيها أن تكون على موعد مع هطول الأمطار والسحب الرعدية، تشمل كل من مكة المكرّمة، وجازان، والباحة، وعسير.
وأفاد الإنذار المبكر بأن التغيرات الجوية تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.
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التعليقات
6 - ابن الوطن2017-11-08 13:01:11
والله ماشفت سحابه وحده بمكه والطايف
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5 - ام الكرم2017-11-08 12:55:31
اللهم اجعلها امطار خير وبركة
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( عدد التعليقات 17,360 )4 - ابويوسف
اللهم اجعلها امطار خير وبركه
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3 - صحراوي2017-11-08 12:45:16
جازان و الباحة و عسير هالمناطق تأخذ نصيب الاسد من الامطار
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( عدد التعليقات 31,223 )2 - برق _ الحرم
(((((( اللهم اجعلها للعباد الصالحين سقيا خير وبركه وعم بنفعها البلاد )))))
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1 - ليمون احمر2017-11-08 12:34:24
اللهم اجعلها امطار خير وبركة
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آخر تعليق
بواسطة : صبحي
ماعنده ماعند جدتي...
بواسطة : بردقان
المثل الروسي يقول : الكلب الذي ينبح لا يعض :)...
بواسطة : alhwawe
يبي الشهره واشتهر ولكن دفع ثمنها غالي الله يهديه ؟؟...
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