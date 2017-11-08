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الرئيسية / الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!

الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!

الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!
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المرصد 6 2٬637 1 ساعة

صحيفة المرصد: أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لعددٍ من المناطق، محذرا من هطول أمطارٍ وسُحب رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد ٤ مناطق بالمملكة، توقعت فيها أن تكون على موعد مع هطول الأمطار والسحب الرعدية، تشمل كل من مكة المكرّمة، وجازان، والباحة، وعسير.

وأفاد الإنذار المبكر بأن التغيرات الجوية تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - ابن الوطن
2017-11-08 13:01:11
والله ماشفت سحابه وحده بمكه والطايف
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5 - ام الكرم
2017-11-08 12:55:31
اللهم اجعلها امطار خير وبركة
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( عدد التعليقات 17,360 )
4 - ابويوسف
2017-11-08 12:50:18
اللهم اجعلها امطار خير وبركه
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3 - صحراوي
2017-11-08 12:45:16
جازان و الباحة و عسير هالمناطق تأخذ نصيب الاسد من الامطار
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( عدد التعليقات 31,223 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-08 12:37:00
(((((( اللهم اجعلها للعباد الصالحين سقيا خير وبركه وعم بنفعها البلاد )))))
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1 - ليمون احمر
2017-11-08 12:34:24
اللهم اجعلها امطار خير وبركة
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