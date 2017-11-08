الإنذار المبكر يصدر عدد من التنبيهات والتحذيرات .. ٤ مناطق على موعد مع الأمطار والسحب الرعدية!

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صحيفة المرصد: أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لعددٍ من المناطق، محذرا من هطول أمطارٍ وسُحب رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد ٤ مناطق بالمملكة، توقعت فيها أن تكون على موعد مع هطول الأمطار والسحب الرعدية، تشمل كل من مكة المكرّمة، وجازان، والباحة، وعسير.

وأفاد الإنذار المبكر بأن التغيرات الجوية تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.

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