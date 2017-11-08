حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

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صحيفة المرصد: شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كوريا الشمالية، وحث دول العالم على عزلتها ودعا كل من روسيا والصين إلى خفض علاقتهما الدبلوماسية والاقتصادية بها، ووصف نظامها بالفاشي.

وقت التبرير مر

وقال ترامب في خطابه أمام البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء: “وقت التبرير قد مر، والآن حان الوقت للقوة لإجبار هذا البلد على التخلي عن برامجه النووية والصاروخية”.

وأضاف في الخطاب الذي بثته شبكة “CNN” التلفزيونية، أن “العالم لم يعد قادرا على التحلي بالصبر مع النظام المرير الذي يهدد بالسلاح النووي” وأشار إلى أن “الذين يريدون السلام يجب أن يكونوا أقوياء”.

عزل كوريا الشمالية

وتابع الرئيس الأمريكي في كلمته، اليوم الأربعاء، أن “على كل الدول الانضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، إذ لا يمكن للعالم أن يتغاضى عن خطر نظام مارق يهدده بالدمار النووي”.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون مدن أميركية مهددة بالدمار. وقال: “لن نخاف، يجب على كل الدول المسؤولة أن تنضم إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، وتحرمه من أي نوع من الدعم أو الإمداد أو القبول”.

الطغيان والفاشية والقمع

وأوضح الرئيس الأمريكي أن سلطات كوريا الشمالية تقوم بارتكاب جرائم فظيعة، وأن بلاده لن تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن قادة كوريا يضعون الناس في السجون تحت راية الطغيان والفاشية والقمع.

وأضاف ترامب أن الكوريين الشماليين قاموا باختطاف الأجانب لإجبارهم على تعليم اللغات الأجنبية لـ “جواسيس كوريا الشمالية”.