حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!
صحيفة المرصد: شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كوريا الشمالية، وحث دول العالم على عزلتها ودعا كل من روسيا والصين إلى خفض علاقتهما الدبلوماسية والاقتصادية بها، ووصف نظامها بالفاشي.
وقت التبرير مر
وقال ترامب في خطابه أمام البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء: “وقت التبرير قد مر، والآن حان الوقت للقوة لإجبار هذا البلد على التخلي عن برامجه النووية والصاروخية”.
وأضاف في الخطاب الذي بثته شبكة “CNN” التلفزيونية، أن “العالم لم يعد قادرا على التحلي بالصبر مع النظام المرير الذي يهدد بالسلاح النووي” وأشار إلى أن “الذين يريدون السلام يجب أن يكونوا أقوياء”.
عزل كوريا الشمالية
وتابع الرئيس الأمريكي في كلمته، اليوم الأربعاء، أن “على كل الدول الانضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، إذ لا يمكن للعالم أن يتغاضى عن خطر نظام مارق يهدده بالدمار النووي”.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون مدن أميركية مهددة بالدمار. وقال: “لن نخاف، يجب على كل الدول المسؤولة أن تنضم إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، وتحرمه من أي نوع من الدعم أو الإمداد أو القبول”.
الطغيان والفاشية والقمع
وأوضح الرئيس الأمريكي أن سلطات كوريا الشمالية تقوم بارتكاب جرائم فظيعة، وأن بلاده لن تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن قادة كوريا يضعون الناس في السجون تحت راية الطغيان والفاشية والقمع.
وأضاف ترامب أن الكوريين الشماليين قاموا باختطاف الأجانب لإجبارهم على تعليم اللغات الأجنبية لـ “جواسيس كوريا الشمالية”.
التعليقات
والله اتحداه وانه ماهو صادق فلم لأجل ينهب فلوس كوريا الجنوبيه واليابان مثل مايعمل عندنا بالخلبج واتحداه ينفذ شي ضد ك.ش
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والله ووالله انه ماعنده الا الطقاع ترامب ولا يقدر يقرب للكوري ونصاب ما اكثر الابرياء عندك بالسجون. مثلاً حميدان التركي
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😡😠😆
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الله يكفينا شرهما الإثنين ، ويحفظ بلدنا ، ويخرجنا من بينهم سالمين .
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شر امريكا الملوس في العالم اكبر من شر كوريا الشمالية التي لم تتسبب في سقوط دول ولا تهجير شعوب واغراق ارضهم بالسلاخ والمنظمات والقتل والتدمير.
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ترامب اغبى انسان تطلب من الصين وروسيا الشيوعيتين بالحرب ضد دوله شيوعيه اش الذكاء يامستر ترامب ياخي ذبحتنا بالعبقريه بتعتك
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انها الحرب يا ساده البقاء للااقوايا فقط
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اكيد يريد شئ ما من كوريا الجنوبية
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مع السلااااامة.
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وكأن أدوار ساسة أمريكا الحاليين بدء من رئيسهم مرورآ بوزير خارجيتهم توزيع الحلوى للفرقاء المتخاصمين في البيت الخليجي الواحد البعض يعطونه حلوى بحرينية والآخر حلوى عمانية ليس من بينها لاعصا ولاجزرة.
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لذلك الأمريكيين سياساتهم سياسة ثعالب ماكرة مراوغة.فما يعلنه الرئيس الأمريكي يخرج عكسه ونقيضه تمامآ وزير خارجيته كما هو واضح اليوم في سياساتهم وتعاملهم مع النظام القطري وكر الأخوان المجرمين ورعاته.
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وأصبح كل أخواني من هؤلاء الخونة الفاسدين سواء داعية أو من القطيع مدربي رأسه خلفه يتحسس رأسه وعنقه فمنهم من هرب بجلده خارج حدود الوطن قبل أن تمتد وتصل اليه يد الحكومة ومنهم من أمسك بلحيته السجن يناديك.
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قلم الحقيقة شكرا لك ضحكتني موووووووت شكله الفيوزات عندك ضاربة او انك شابك غلط شييييك عالمخ عندك ههههههههههههههههههههه
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وفق الله الولايات المتحده الامريكيه لما فيه خير البشريه.
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ليس بالإمكان أبدع مما كان وسوف يكون إن شاء #الله
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خخخخخخخخخخخخخخخ قلم الحقيقة !!!!!!! ماذا تقول ياهاذا شكلك مكثر في ال....
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استمعت الى الخبر في محطات ووكالات الانباء العالمية وهو خلاف ماذكر ترامب يدعو كوريا الشماليه للحوار ونزع فتيل الازمه وعدم تهديد حلفاء امريكا
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وهذه الشرذمة الفاسدة من الأخوان لم يتم اسقاط أقنعتهم من على وجوههم أو بالأصح من وراء أنوفهم الا بعد الأزمة القطرية مع بلادنا وعدائها السافر لقيادتنا الرشيدة.حينها وضعتهم الأزمة في موقف لايحسدون عليه.
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ت.10.قلم..كلام جميل..جدا ..شكرا.. ودي أهدي عليك🐐.بس انتو حضر..فاهدي لك🎻🎺
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خل يشيل رئيسهم الكوري مو صاحي يمشي ويقتل
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ت 22 - ابو العز الدمشقي / هههههههههههههههههه شو بدك فيها ابن عمي ؟ هيدي عجوز مابتخدمك شهرين
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هاد ترمب وصف بشار النعجة بالحيوان وبشار عمل نفسو ميت حتى خايف يرد .. يخربيتك شوو جبان بس انتا وحسن نصر ابليس يتقتلو بالشعب ليل ونهار ولك فرجونا القوة على الامريكان يافعاصيص
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سياسة أضرت بمصالح بلادنا العليا المملكة العربية السعودية في أمنها واستقرارها على كافة الصعد الداخلية منها والخارجية على حد سواء.فهؤلاء الشرذمة من مايسمى بالأخوان المفسدين خانو الوطن وسعو لاسقاط حكمه .
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ماعنده ماعند جدتي
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المثل الروسي يقول : الكلب الذي ينبح لا يعض :)
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قلم الكوافيرة بدي اتقدم واخطبك شو رايك ؟ ان شاء الله ماتكوني بالعده
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والله مانشوف من عندك الا الهياط والا ورع كوريا مخوفك ماتقربه
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نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللهَ
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كانت تستخدم ضد ايران من عام 2001 تهدد ايران في العلن وتتركهم يتحركون ماليا وتكنلوجيا ولميشاتيا. وبعدها عملت معهم الاتفاق النووي ورفعة الحذر عن مليارات الدولارات . والان ايران جالسه تلعب في المنطقة
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اللهم اكفنا شرهم وشر قلم الخنبقه معهم ؟؟
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قلومه بتحكي بالسياسة يخربيتك شو غليزة
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ويش دخل موضوع كوريا وامريكا في موضعنا الداخلي . الله يشفيك ويصلح حالك
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وكانت من الأخطاء الفادحة التي لاتغتفر ترك هؤلاء الشرذمة الملعونة من مايسمى بالأخوان المفسدين ومن عشعش داخلهم للتخفي من عيون الحكومة السعودية ورصدها لهم ككلاب الدواعش وأذناب القاعدة يمارسون سياساتهم.
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قيادتنا السعودية الحالية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين أدركت هذه السياسة وهذا التوجه فسعت لتحقيقه على أرض الواقع من خلال ملاحقتها لشرذمة الأخوان الخونة ومرتزقتهم ودعاتهم ورعاتهم الذين باعوالوطن
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كيم رافع يده لسلام ولم نسمع ان كورياقمعيه وتطويرالنووي لحماية بلاده من اي عدوان وهذا حق لكل دوله اسوه في الدول التي تمتلك نووي والوحشيه والقمعيه بشاروحكومته وحكومة ايران الارهابيه تمول القاعدة ضدالغرب
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أمريكا تحرم السلاح النووي على كوريا الشمالية وتحلله لها وللكيان الصهيوني لأن سلاح كوريا النووي يهدد أمريكا وسلاح أمريكا والصهيانة النووي يهدد المسلمين تريد أن تهيمن أمريكا الصهيونية على العالم .
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والله إني خايف ياترامب يؤ كلك هالأفطس تراب
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فيصبح الوطن تحت حكم الله وشريعته أولآ ومن ثم قادته الذين ولاهم الله مسؤوليته ومسؤولية شعبه.فلاينبغي أن يكون هناك صوتآ واحدآ يرتفع الا للوطن ورايته ولزعمائه آل سعود رعاهم الله وقتها نحن قوة ضاربة عظمى.
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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كلم الخريط احيانا يكون مضحك😂😂 . تعليق 3
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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التهديد قد يقع والعكس ماسمعناه تخويف لايرقى الى الفعل بل استجداء للدول الحليفه والمتعاطفه مع نظام كوريا الشماليه بمساعدت امريكا بحصارها حتى تضعف ثم الانقضاض سمح ام لم يسمح هي فعلا تمتلك النووي
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الأوطان لاتبنى ولا تستقر أوضاعها الا بسواعد رجالها وقواتها المسلحة الضاربة. يهابها عدوها ويفرح لها صديقها.لارئيس أمريكي ولا صيني.من هنا من أولويات القادة العظام التخلص من الثعابين السامة داخل بلدانها.
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لكن طالما مصالح بلادكم هي الأولى لديكم على سواها فلا ايران ولا الأخوان والدول التي تؤيدهم وترعاهم سيصيبهم شيء من مخالب نسركم الأمريكي.من هنا واهم من يبني سياسته على رئيس أمريكي فهؤلاء كحجر الشطرنج.
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عندما تكسر قرون الشيطان الايراني حينها سيخضع الشيطان الآخر الأخواني . وسيسود العالم السلام والاستقرار في جميع أنحائه .
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(((((( ترامب تراجع في اللحظات الاخيرة عن زيارة اقرب نقطة لكوريا_ الشمالية .... بعد ورود تهديدات من التنين _الصغير انه على وشك ان يفعلها لحظة وصول_ ترامب )))))
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كوريا الايرانية المجوسية الصفوية لأهل العمائم القمائم في خليجنا العربي أولى بحرب وطنك الأمريكي عليها.
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