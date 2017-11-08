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حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!

حان وقت القوة.. ترامب يقرع طبول الحرب ضد كوريا الشمالية.. ويدعو “روسيا والصين” لهذا الأمر!
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المرصد 47 4٬631 3 ساعات

صحيفة المرصد: شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كوريا الشمالية، وحث دول العالم على عزلتها ودعا كل من روسيا والصين إلى خفض علاقتهما الدبلوماسية والاقتصادية بها، ووصف نظامها بالفاشي.

وقت التبرير مر
وقال ترامب في خطابه أمام البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء: “وقت التبرير قد مر، والآن حان الوقت للقوة لإجبار هذا البلد على التخلي عن برامجه النووية والصاروخية”.
وأضاف في الخطاب الذي بثته شبكة “CNN” التلفزيونية، أن “العالم لم يعد قادرا على التحلي بالصبر مع النظام المرير الذي يهدد بالسلاح النووي” وأشار إلى أن “الذين يريدون السلام يجب أن يكونوا أقوياء”.

عزل كوريا الشمالية
وتابع الرئيس الأمريكي في كلمته، اليوم الأربعاء، أن “على كل الدول الانضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، إذ لا يمكن للعالم أن يتغاضى عن خطر نظام مارق يهدده بالدمار النووي”.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون مدن أميركية مهددة بالدمار. وقال: “لن نخاف، يجب على كل الدول المسؤولة أن تنضم إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية الوحشي، وتحرمه من أي نوع من الدعم أو الإمداد أو القبول”.

الطغيان والفاشية والقمع
وأوضح الرئيس الأمريكي أن سلطات كوريا الشمالية تقوم بارتكاب جرائم فظيعة، وأن بلاده لن تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن قادة كوريا يضعون الناس في السجون تحت راية الطغيان والفاشية والقمع.
وأضاف ترامب أن الكوريين الشماليين قاموا باختطاف الأجانب لإجبارهم على تعليم اللغات الأجنبية لـ “جواسيس كوريا الشمالية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - الازدي
2017-11-08 15:05:15
والله اتحداه وانه ماهو صادق فلم لأجل ينهب فلوس كوريا الجنوبيه واليابان مثل مايعمل عندنا بالخلبج واتحداه ينفذ شي ضد ك.ش
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46 - الشمري
2017-11-08 15:03:47
والله ووالله انه ماعنده الا الطقاع ترامب ولا يقدر يقرب للكوري ونصاب ما اكثر الابرياء عندك بالسجون. مثلاً حميدان التركي
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45 -
2017-11-08 14:26:46
😡😠😆
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( عدد التعليقات 4,422 )
44 - سهم
2017-11-08 14:17:06
الله يكفينا شرهما الإثنين ، ويحفظ بلدنا ، ويخرجنا من بينهم سالمين .
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43 - قول الحق
2017-11-08 14:13:36
شر امريكا الملوس في العالم اكبر من شر كوريا الشمالية التي لم تتسبب في سقوط دول ولا تهجير شعوب واغراق ارضهم بالسلاخ والمنظمات والقتل والتدمير.
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42 - السم
2017-11-08 14:10:53
ترامب اغبى انسان تطلب من الصين وروسيا الشيوعيتين بالحرب ضد دوله شيوعيه اش الذكاء يامستر ترامب ياخي ذبحتنا بالعبقريه بتعتك
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41 - وطني الحبيب
2017-11-08 14:07:05
انها الحرب يا ساده البقاء للااقوايا فقط
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40 - فهد12
2017-11-08 14:06:37
اكيد يريد شئ ما من كوريا الجنوبية
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( عدد التعليقات 30,479 )
39 - قلم الحقيقه
2017-11-08 14:06:03
مع السلااااامة.
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( عدد التعليقات 30,479 )
38 - قلم الحقيقه
2017-11-08 14:04:59
وكأن أدوار ساسة أمريكا الحاليين بدء من رئيسهم مرورآ بوزير خارجيتهم توزيع الحلوى للفرقاء المتخاصمين في البيت الخليجي الواحد البعض يعطونه حلوى بحرينية والآخر حلوى عمانية ليس من بينها لاعصا ولاجزرة.
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( عدد التعليقات 30,479 )
37 - قلم الحقيقه
2017-11-08 14:00:58
لذلك الأمريكيين سياساتهم سياسة ثعالب ماكرة مراوغة.فما يعلنه الرئيس الأمريكي يخرج عكسه ونقيضه تمامآ وزير خارجيته كما هو واضح اليوم في سياساتهم وتعاملهم مع النظام القطري وكر الأخوان المجرمين ورعاته.
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( عدد التعليقات 30,479 )
36 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:55:42
وأصبح كل أخواني من هؤلاء الخونة الفاسدين سواء داعية أو من القطيع مدربي رأسه خلفه يتحسس رأسه وعنقه فمنهم من هرب بجلده خارج حدود الوطن قبل أن تمتد وتصل اليه يد الحكومة ومنهم من أمسك بلحيته السجن يناديك.
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35 -
2017-11-08 13:55:35
قلم الحقيقة شكرا لك ضحكتني موووووووت شكله الفيوزات عندك ضاربة او انك شابك غلط شييييك عالمخ عندك ههههههههههههههههههههه
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34 - hima
2017-11-08 13:54:50
وفق الله الولايات المتحده الامريكيه لما فيه خير البشريه.
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33 - (ص)
2017-11-08 13:52:23
ليس بالإمكان أبدع مما كان وسوف يكون إن شاء #الله
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32 -
2017-11-08 13:52:22
خخخخخخخخخخخخخخخ قلم الحقيقة !!!!!!! ماذا تقول ياهاذا شكلك مكثر في ال....
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31 - علي
2017-11-08 13:52:17
استمعت الى الخبر في محطات ووكالات الانباء العالمية وهو خلاف ماذكر ترامب يدعو كوريا الشماليه للحوار ونزع فتيل الازمه وعدم تهديد حلفاء امريكا
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( عدد التعليقات 30,479 )
30 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:48:39
وهذه الشرذمة الفاسدة من الأخوان لم يتم اسقاط أقنعتهم من على وجوههم أو بالأصح من وراء أنوفهم الا بعد الأزمة القطرية مع بلادنا وعدائها السافر لقيادتنا الرشيدة.حينها وضعتهم الأزمة في موقف لايحسدون عليه.
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29 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-08 13:45:16
ت.10.قلم..كلام جميل..جدا ..شكرا.. ودي أهدي عليك🐐.بس انتو حضر..فاهدي لك🎻🎺
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28 - بقلاوه
2017-11-08 13:44:32
خل يشيل رئيسهم الكوري مو صاحي يمشي ويقتل
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27 - سوري مقيم في بلاد العز السعودية
2017-11-08 13:43:30
ت 22 - ابو العز الدمشقي / هههههههههههههههههه شو بدك فيها ابن عمي ؟ هيدي عجوز مابتخدمك شهرين
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26 - ابو العز الدمشقي
2017-11-08 13:41:36
هاد ترمب وصف بشار النعجة بالحيوان وبشار عمل نفسو ميت حتى خايف يرد .. يخربيتك شوو جبان بس انتا وحسن نصر ابليس يتقتلو بالشعب ليل ونهار ولك فرجونا القوة على الامريكان يافعاصيص
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( عدد التعليقات 30,479 )
25 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:40:29
سياسة أضرت بمصالح بلادنا العليا المملكة العربية السعودية في أمنها واستقرارها على كافة الصعد الداخلية منها والخارجية على حد سواء.فهؤلاء الشرذمة من مايسمى بالأخوان المفسدين خانو الوطن وسعو لاسقاط حكمه .
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24 - صبحي
2017-11-08 13:37:39
ماعنده ماعند جدتي
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23 - بردقان
2017-11-08 13:36:55
المثل الروسي يقول : الكلب الذي ينبح لا يعض :)
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22 - ابو العز الدمشقي
2017-11-08 13:36:31
قلم الكوافيرة بدي اتقدم واخطبك شو رايك ؟ ان شاء الله ماتكوني بالعده
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21 -
2017-11-08 13:34:39
والله مانشوف من عندك الا الهياط والا ورع كوريا مخوفك ماتقربه
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20 - زائر من الكَوَاكَبٌ
2017-11-08 13:34:16
نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللهَ
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19 - للاسف هذي السياسة الامريكية الخبيثة
2017-11-08 13:32:32
كانت تستخدم ضد ايران من عام 2001 تهدد ايران في العلن وتتركهم يتحركون ماليا وتكنلوجيا ولميشاتيا. وبعدها عملت معهم الاتفاق النووي ورفعة الحذر عن مليارات الدولارات . والان ايران جالسه تلعب في المنطقة
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18 - alhwawe
2017-11-08 13:29:49
اللهم اكفنا شرهم وشر قلم الخنبقه معهم ؟؟
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17 - ابو العز الدمشقي
2017-11-08 13:28:50
قلومه بتحكي بالسياسة يخربيتك شو غليزة
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16 - تعليق 15 مخك فيه شي غلط
2017-11-08 13:25:00
ويش دخل موضوع كوريا وامريكا في موضعنا الداخلي . الله يشفيك ويصلح حالك
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( عدد التعليقات 30,479 )
15 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:24:00
وكانت من الأخطاء الفادحة التي لاتغتفر ترك هؤلاء الشرذمة الملعونة من مايسمى بالأخوان المفسدين ومن عشعش داخلهم للتخفي من عيون الحكومة السعودية ورصدها لهم ككلاب الدواعش وأذناب القاعدة يمارسون سياساتهم.
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( عدد التعليقات 30,479 )
14 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:19:56
قيادتنا السعودية الحالية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين أدركت هذه السياسة وهذا التوجه فسعت لتحقيقه على أرض الواقع من خلال ملاحقتها لشرذمة الأخوان الخونة ومرتزقتهم ودعاتهم ورعاتهم الذين باعوالوطن
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13 - loving liberal
2017-11-08 13:18:33
كيم رافع يده لسلام ولم نسمع ان كورياقمعيه وتطويرالنووي لحماية بلاده من اي عدوان وهذا حق لكل دوله اسوه في الدول التي تمتلك نووي والوحشيه والقمعيه بشاروحكومته وحكومة ايران الارهابيه تمول القاعدة ضدالغرب
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12 -
2017-11-08 13:16:45
أمريكا تحرم السلاح النووي على كوريا الشمالية وتحلله لها وللكيان الصهيوني لأن سلاح كوريا النووي يهدد أمريكا وسلاح أمريكا والصهيانة النووي يهدد المسلمين تريد أن تهيمن أمريكا الصهيونية على العالم .
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11 - بدوي
2017-11-08 13:16:02
والله إني خايف ياترامب يؤ كلك هالأفطس تراب
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( عدد التعليقات 30,479 )
10 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:14:14
فيصبح الوطن تحت حكم الله وشريعته أولآ ومن ثم قادته الذين ولاهم الله مسؤوليته ومسؤولية شعبه.فلاينبغي أن يكون هناك صوتآ واحدآ يرتفع الا للوطن ورايته ولزعمائه آل سعود رعاهم الله وقتها نحن قوة ضاربة عظمى.
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9 - saeed
2017-11-08 13:12:43
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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8 - ابو محمد
2017-11-08 13:12:32
كلم الخريط احيانا يكون مضحك😂😂 . تعليق 3
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7 -
2017-11-08 13:10:50
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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6 - راعي البل
2017-11-08 13:09:46
التهديد قد يقع والعكس ماسمعناه تخويف لايرقى الى الفعل بل استجداء للدول الحليفه والمتعاطفه مع نظام كوريا الشماليه بمساعدت امريكا بحصارها حتى تضعف ثم الانقضاض سمح ام لم يسمح هي فعلا تمتلك النووي
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( عدد التعليقات 30,479 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:06:54
الأوطان لاتبنى ولا تستقر أوضاعها الا بسواعد رجالها وقواتها المسلحة الضاربة. يهابها عدوها ويفرح لها صديقها.لارئيس أمريكي ولا صيني.من هنا من أولويات القادة العظام التخلص من الثعابين السامة داخل بلدانها.
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( عدد التعليقات 30,479 )
4 - قلم الحقيقه
2017-11-08 13:00:47
لكن طالما مصالح بلادكم هي الأولى لديكم على سواها فلا ايران ولا الأخوان والدول التي تؤيدهم وترعاهم سيصيبهم شيء من مخالب نسركم الأمريكي.من هنا واهم من يبني سياسته على رئيس أمريكي فهؤلاء كحجر الشطرنج.
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( عدد التعليقات 30,479 )
3 - قلم الحقيقه
2017-11-08 12:55:53
عندما تكسر قرون الشيطان الايراني حينها سيخضع الشيطان الآخر الأخواني . وسيسود العالم السلام والاستقرار في جميع أنحائه .
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( عدد التعليقات 31,223 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-08 12:50:57
(((((( ترامب تراجع في اللحظات الاخيرة عن زيارة اقرب نقطة لكوريا_ الشمالية .... بعد ورود تهديدات من التنين _الصغير انه على وشك ان يفعلها لحظة وصول_ ترامب )))))
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( عدد التعليقات 30,479 )
1 - قلم الحقيقه
2017-11-08 12:49:25
كوريا الايرانية المجوسية الصفوية لأهل العمائم القمائم في خليجنا العربي أولى بحرب وطنك الأمريكي عليها.
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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

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لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

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بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

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بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

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