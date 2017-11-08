لهذا السبب أصر الأمير الراحل “منصور بن مقرن” على اصطحاب “المتحمي” له بالطائرة..وهذا آخر ما قام به قبل وفاته!-صور

حجم الخط A A A المرصد 9 3٬628 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكدت المعلومات أن محمد بن سعود المتحمي، محافظ محايل، أحد مرافقي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير، والمتوفى معه في حادث المروحية، استقبل صبيحة يوم وفاته (الأحد)، مدير عام صحة عسير، ودشن خمسة “مشروعات” لمراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، كما زار ثلاثة أخرى يجري تنفيذها في مركز بحر أبو سكينة.

مركز سعيدة الصوالح

وفور انتهائه من تدشين المشروعات، توجه المتحمي لمركز سعيدة الصوالحة لاستقبال نائب أمير منطقة عسير، وإطلاعه على سير العمل في المشاريع التنموية.

وأوضحت المعلومات، أنه في تلك الأثناء، كان يعد الترتيبات لاجتماع مجلس القبيلة بحكم أنه نائب رئيس مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة.

مناقشة بعض الخطط التنموية

وأبانت المعلومات أنه بعد جولته مع الأمير منصور بن مقرن، أصر الأمير الراحل على اصطحاب “المتحمي” له بالطائرة، لمناقشة بعض الخطط التنموية، بما دفع أحد المصورين للتخلي عن مقعده لـ”المتحمي”، وفقا لـ”العربية”.

رقيق القلب

وأكد المقربون من الراحل المتحمي أنه كان رقيق القلب، شديد التأثر بالحالات الإنسانية وأوجاع الناس، حتى إنه لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء حين سمع تجربة جيهان العشماوي متعافية السرطان، التي حكت معاناتها مع المرض في جمع من المسؤولين والمواطنين بمحايل.

كمت انهمرت دموعه عندما قام الشاب محمد عبدالله العمري، خلال صعوده لتسلم جائزته عن مسابقة “صوت بيشة” بالانحناء على الأرض فجأة، وتقبيل قدمي والده.

التواصل مع المواطنين

وأفاد المقربون من “المتحمي”، أنه كان دائم التواصل مع المواطنين بشخصه لقضاء حوائجهم، حتى إن سكان “بيشة” التي كان محافظا لها قبل عامين، ظلوا على تواصل معه حتى وقت قصير قبيل وفاته.

وأكد المقربون أنه أنشأ ثلاث مجموعات “واتسابية”، واحدة للمحافظين، والثانية للإعلاميين والناشطين الاجتماعيين، والأخيرة للمواطنين وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، وذلك تسهيلا للتواصل والتفاعل وإنجاز المهام، بخلاف قيامه أسبوعيا بزيارة أحد مراكز المنطقة لتفقد احتياجاتها.

وأفادت المعلومات بأن “المتحمي” كان يسكن مدينة أبها، وكان يقطع مسافة 130 كلم يوميا لمقر محافظة محايل، ومثلها في العودة إلى منزله بعد دوام العمل، ليستقبل ضيوفه من أعيان القبائل والأهالي والمحبين والمحتاجين للمساعدة، ويبقى هكذا إلى الساعة 10 مساء.

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