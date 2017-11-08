“المساحة الجيولوجية”تصدر بياناً حول هزة أرضية جديدة بالقرب من النماص..ولهذا السبب لم تفصح عنها!

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صحيفة المرصد: طمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق ابا الخيل الأهالي والمقيمين في السعودية حول الهزة الأرضية بالنماص مبينا أنها عبارة عن ارتداد للنشاط الزلزالي السابق ووصفها بأنها ضعيفة جدا بقوة 2,7 درجة على مقياس ريختر حيث وقعت في تمام الرابعة و45 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء على الموقع الجغرافي: خط عرض 19:30وخط طول 42:20.

مؤكداً أن الهيئة تتابع الهزات في المملكة بشكل عام وترصد باستمرار هزات ضعيفه لا تذكر عبر شبكة رصد تجاوزت ٢٥٠ محطة رصد موزعه في جميع المناطق ولله الحمد الوضع آمن.

وطالب بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق حول ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي بل يجب عليهم متابعة ما يحدث من نشاط زلزالي من خلال موقع الهيئة حيث يتم نشر البيانات الزلزالية آنيا عبر مختصين يتابعون الهزات ورصدها على مدار الساعه ونهيب بأهالينا بعدم الانزعاج والتوتر لأن الوضع مستقر ولا توجد أي مخاوف حفظ الله مملكتنا من كل سوء.

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