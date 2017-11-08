“المساحة الجيولوجية”تصدر بياناً حول هزة أرضية جديدة بالقرب من النماص..ولهذا السبب لم تفصح عنها!
صحيفة المرصد: طمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق ابا الخيل الأهالي والمقيمين في السعودية حول الهزة الأرضية بالنماص مبينا أنها عبارة عن ارتداد للنشاط الزلزالي السابق ووصفها بأنها ضعيفة جدا بقوة 2,7 درجة على مقياس ريختر حيث وقعت في تمام الرابعة و45 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء على الموقع الجغرافي: خط عرض 19:30وخط طول 42:20.
مؤكداً أن الهيئة تتابع الهزات في المملكة بشكل عام وترصد باستمرار هزات ضعيفه لا تذكر عبر شبكة رصد تجاوزت ٢٥٠ محطة رصد موزعه في جميع المناطق ولله الحمد الوضع آمن.
وطالب بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق حول ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي بل يجب عليهم متابعة ما يحدث من نشاط زلزالي من خلال موقع الهيئة حيث يتم نشر البيانات الزلزالية آنيا عبر مختصين يتابعون الهزات ورصدها على مدار الساعه ونهيب بأهالينا بعدم الانزعاج والتوتر لأن الوضع مستقر ولا توجد أي مخاوف حفظ الله مملكتنا من كل سوء.
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التعليقات
اظاهر والله اعلم انه مسارح الغناء بتنهد علا رؤوس الفسقه
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مير من ال
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#موعظة ما أحوجنا إليها كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن البصري : أما بعد : فاكتب إلي موعظة و أوجِز . فكتب إليه الحسن : أما بعد : ( اعصِ هواك ) و السلام
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( إن المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه ) #حديث
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اسمها ظواهر طبيعيه الذنوب مالها دخل لاتسوون أفلام رعب
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يا اخي لما تقول الوضع مطمئن الزلازل علمها عند الله ولا احد يستطيع معرفه وقت حدوثه وقوته الا رب العالمين
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لاإله إلاانت سبحانك إني كنت من الظالمين
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في كل الاحوال علينا أن نعمل كما عمل الرسول، الرسول حينما أهتز به جبل أحد ضرب برجله على الجبل وقال (أسكن أحد فعليك نبي وصديق وشهيدان) أضربوابأرجلكم على الجبل وقولوا أسكن سراة فعليك أتباع الرسول الخاتم.
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سئل الشافعي، كيف يكون سوء الظن ب #الله ؟ قال : الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة كلها من سوء الظن ب #الرحمن #الرحيم
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مادريتواالابعداخباركم هل لكم مراصدفي تلك المنطقة اوعملتوهابعدهااونايمين في العسل الله لايجعلنامعتمدين الاعليه والذين يطالبون في السينما والاختلاط اسأل الله ان ينبههم من غفلتهم في بيوتهم بقوته وسلطانه
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حلوووووة لم يتم الإعلان عنها ،، وين انتو قاعدين ،، صدق فساد وتهرب من واجباتكم !!!!!!!!!! عجبي ؟؟؟؟؟؟
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لاتنزل عقوبه الا بذنب ولاترفع الا بتوبه .. اكثروا من الصلاه والاستغفار والدعاء والرجوع الى الله اكثر
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ت 1. اشكالك هم سبب الزلازل والنكبات
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اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت..
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1- أباؤكم 2- أبنائكم 3- إخوانكم 4- أزواجكم 5- عشيرتكم 6- أموال أقترفتموها 7 - تجارة تخشون كسادها 8- ومساكن ترضونها، أحب إليكم من أ- الله ب- ورسوله ج - وجهاد في سبيله.
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دام فيه هزّ ياااا وزّزززز بعذر فيه هزات ، يالله لاتسخط علينا .
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لو رجعت السينمات والمسارح والطرب,حتنسى الناس المشاكل وتنشر الاطمئنان الاجتماعي والامل في حياة سعيده طبيعيه.
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