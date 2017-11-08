شاهد.. آخر ورقتين مكتوبتين بخط يد وكيل إمارة منطقة عسير “الجريش” قبل وفاته!
صحيفة المرصد: عثر موظفو إمارة عسير في مكتب وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش؛ صباح اليوم، على ورقتين مكتوبتين بخط اليد، قبل وفاته.
وتظهر الكلمات المعبّرة والمؤثرة مدى تنبؤه بقرب أجله ورحيله من هذه الدنيا؛ حيث أخذ يدعو الله – عزّ وجلّ بالرحمة والمغفرة، وبقبول توبته.
وقال الجريش، إنه سامح كل مَن أساء إليه أو تعرّض لي برجاء الجزاء من الله والإحسان لكل مسلم, مضيفا: كل إجازة تحمل في طياتها من الأحداث ما لم نتعظ به وكل إجازة تحمل من البشائر ما يستوجب الحمد والشكر، وكل إجازة تحمل من الأخبار بفقد عزيز أو حادث مؤلم ما يزيد الفواجع، فلك الحمد على كل حال”.
وتابع: “اللهم أنك تعلم مدى الجهد الذي نبذله في خدمة مصالح الناس وقضاء حوائجهم، اللهم أنك تعلم أنني أدرك أن هذه المسؤولية عظيمة، وأنني أشد حرصاً على العمل بما يبرّئ الذمة وبما يغنيني بك عن غيرك، وبما يبعدني عن ظلم أي شخص أو الإضرار به، فاللهم ارحم ضعفي وأحسن تدبيري في كل الأمور وأحسن خاتمتي.. أنت حسبي ونعم الوكيل ورجائي فيك وفي عدلك ورحمتك يعادل خوفي منك ومن عقابك ومحاسبتك، فارحم حالي وأحسن وفادتي إليك.. كلي أملٌ ورجاءٌ بعفوك وتفضلك بقبول توبتي، فالاشتياق إلى لقائك لا يغيب عن بالي، فأنت نعم المولى ونعم النصير”.
واختتم بقوله: “اللهم إنني مسامح كل مَن أساء إليّ أو تعرّض لي برجاء الجزاء منك والإحسان لكل مسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.
وكان الجريش برفقة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن؛ وتوفيا مع عدد من المسؤولين إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم لزيارة تفقدية لمحافظة البرك جنوب غربي السعودية في تهامة عسير على شاطئ البحر الأحمر.
التعليقات
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كلام يكتب بماء الذهب ولا يصدر الا ممن شرح الله صدره ووفقه لفعل الخير ومخافة الله ووالتقوى ونشأ نشأة طيبة اللهم تولاه برحمتك واغفر له واعفوعنهم هو وزملائه الذين انتقلوا الى رحمة الله في الحادث المؤلم
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معقوله ماكتب شي من شهرين . الله يغفر له ويرحمه
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اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وادخله جناتك جنات النعيم اللهم ابدله دارا خير من داره اللهم اجبر مصاب اهله يا رب العالمين .
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اللهم اغفر له وارحمه
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الله يرحمهم ويغفر لهم
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اللهم اغفر له واعف عنهم واكرم نزله في عليين .. كم نحن بحاجة الى مثل هؤلاء المسؤلين ..
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الله يرحمه كتبها في شهر ١٢
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سبحانك رب ما اعظمك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير
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لا اله الا الله الى جنات الخلد في عليين مع والديك ومن تحب رحمك الله رحمه واسعه وتجاوز عنك واسكنك فسيح جنانه بدون حساب ولا سابق عذاب لا اعرفه لكن كلماته توصف حاله واخلاقه العاليه وفعلا فقيده للاهل
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اللهم ارحم ضعفي وأحسن تدبيري في كل الأمور وأحسن خاتمتي.. أنت حسبي ونعم الوكيل ورجائي فيك وفي عدلك ورحمتك يعادل خوفي منك ومن عقابك ومحاسبتك، فارحم حالي وأحسن وفادتي إليك.. كلي أملٌ ورجاءٌ بعفوك وتفضلك
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هذه وصية!!!!!!!؟ماذا ورائها'!!!؟
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الله يغفرلهم ويرحمهم
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