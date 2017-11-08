الأمين العام لجامعة الدول العربية يهاجم إيران بسبب التصعيد “غير المسبوق” ضد السعودية
صحيفة المرصد:استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، ما وصفها بـ “حالة التصعيد غير المسبوق ،التي تمارس ضد السعودية من قبل إيران“.
وقال أبوالغيط، في بيان له: “إن التدخلات موضع رفض عربي ،وتعكس رغبة في إشاعة التوتر ،والاضطراب ؛من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين، وهذا أمرٌ مستهجن ،ولن يقبل به أحد”.
وأضاف أبوالغيط أن الواجب العربي يحتم التضامن مع السعودية، وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها، مؤكدًا أن توسيع دائرة الصراع في اليمن أمر مؤسف ،وتقف وراءه أطرافٌ معروفة ،تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن قائمة دون أفق لنهايتها، بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاستقرار الإقليمي لن يبدأ في التحقق ؛إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب ،وتراجع بشكل حقيقي النهج الذي اتبعته في السنوات السابقة، والذي يدخل المنطقة في دوامة من الصراع والاضطراب.
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التعليقات
تصعد أو لا تصعد.. الكلبة دولة الملالي أجبن من الفأر وهي تدرك أنها ضعيفة وسط هذا البحر السني المتلاطم الذي يحف ببلدنا كدرع واق بعد الله .. جبنها هذا نستشفه من هذا الذي تفعله من مشاغبات غير مباشرة .
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إيران مدعومة من امريكا و اسرائيل والحشد الشعبي وداعش قوه عسكرية تأسست كشرطي ضد الخليج وخصوصاً السعودية.ولكن إن شاء الله لن تقوم لهم قائمة بإذن الله تعالى.
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نتكلم بواقع ايران محد بيوقفه خلااااااااااااااااااص واضحه الشغله قوة عسكرية
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من يوم عرفت نفسي وانتو تشنو هجوم بس بالكلام مافي شي جديد هجومكم كلام وهجومهم صواريخ
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مايحك جلدك الاظفرك ياوطن .. المجوس اليوم يتحدون اميريكا روحاني يتفاخر ***في وجه اميريكا .. هههههه
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