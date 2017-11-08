عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!
صحيفة المرصد: كشف خبراء عن ملامح الملابس التي سترتديها النساء في الملاعب السعودية، عقب قرار السماح للعائلات بحضور المباريات في ملاعب كرة القدم.
ووفقا لصحيفة “الوطن”، أكد محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، أنه من المقرر أن تكون هناك ضوابط للملابس الرياضية التي سترتديها النساء في الملاعب، بحيث أن تتسم بالحشمة، مشيرا إلى أن سيتم طرح عباءات ملونة وطرح عليها طرف من الكريستال يحمل لون النادي.
وأوضح الشهري أنه تم بالفعل توفير الأقمشة الملونة لدى أحد أشهر تجار الأقمشة في السوق السعودية، مبينة أنه تم طرح عباءات مكتوبة عليها عبارات وطنية، في احتفالات اليوم الوطني، وكذلك خلال فعاليات جمعيات مرضى السرطان والسكر لمواكبة الأحداث الاجتماعية والصحية.
بدورها قالت أميرة المهاجري، مدير تطوير المنتج بالمركز العالمي للرياضة، إننا بدأنا التركيز على ملابس رياضية تحمل الطابع الأنثوي وفي الوقت نفسه تتجسد فيه روح الانتماء للنادي، مثل الطرح، القبعات التي تحمل عبارات تشجيعية، والجاكيتات الطويلة التي يمكن ارتداؤها على العباءات في الأجواء الباردة.
التعليقات
أهم شي أنها محتشمة!! تخيلو لابسة عباية اتحادية أو أي فريق ****صراحة وحر وزحمة وصياح البنات يصك الرأس هذا كله عشان اشوف رجال يجرون في المعلب الحمدلله ماعندي ميول للكورة ولا عندنا ملاعب في جيزان
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ت19 اذا الكاشفة قبيحة اجل ليش تتغزلون بالكاشفات؟ ليش كل ماشفتوا انثى كاشفة ****قمتوا تمدحونها وتتغزلون فيها؟ ترى تغزلكم بالكاشفات هو اللي شجع بعض البنات ع التكشف ***لانها تبي تسمع مدح واطراء
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سوف يكون أجمل مدرج رياضي نسائي هو مدرج المشجعات الهلاليات والمدرج الاتحادي النسائي لابد من زيادة الاضائة للملعب في حال اقامتها ليلآ.
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19 بندر ..بالعكس القبيحه تتغطى والمزيونه تفتش..انت عكست الآية.
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انا هلالية موووت ..اخيرآآ راح اشوف اللاعبين هلى الحقيقة .متى اول مباراة..
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انا اشوف ان العبايات مالها داعي ...لونها اسود كئيب تذكرك بأكياس البلدية.
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إلي جالس مع الحريم أيش وضعه
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سبحان الله ماتكشف إلا قبيحة الوجه أبي اعرف السبب
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إنا لله وإنا إليه راجعون
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اللهم استرنا ولاتفضحنا
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يعني رايحه تدخل الملعب بشرشف صلاة عشان يكونمن الضوابط الشرعيه ... تلبس الي تلبس ان شاء الله فيزون المهم تكون لابسه عبائة وطرحه .. واصلآ ماحد جاي للملعب الا ليلعب ..حكمه من حكم ابو كراع
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يقول الشاعر شحشح المنفشحشح /زمان مثل الخياره وانت طع احسن لك /ترا زمان الجح مقبل كل صيف /
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(أنه من المقرر أن تكون هناك ضوابط للملابس الرياضية التي سترتديها النساء في الملاعب، بحيث أن تتسم بالحشمة). لاتعليق
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(أنه من المقرر أن تكون هناك ضوابط للملابس الرياضية التي سترتديها النساء في الملاعب، بحيث أن تتسم بالحشمة). لاتعليق
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افلحتي يا ندى الله يسعدك
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يضحكون على الحريم ... والكسبان التاجر .. وهم مدرعمين يشترون ههههههههههههههههه
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مااحنا فاضين نروح ملاعب عندنا أشياء اهم. 🌿سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌿
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تعرفنا الان وبعدين ايش نسوي؟
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أهم شي إنها (تتسم بالحشمة) وهن يستمتعن بمتابعة المهارات والعضلات..! ، كما أن للرجال أن نحضروا بكل وقار معرض للأزياء النسائية وهم يرتدون الزي الرسمي
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كل واحد حكيم على أهل بيته
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لا حول ولا قوة إلا بالله صبراً جميل والله المستعان يارب سترك ورضاك وعفوك والجنة
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(اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم
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اعلب إلي بيحضرون بويات,,وليست نساء مكتملات الانوثه,ويعني تقدرون تقولون يشبهون ا****
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ربي افرجها علينا وكفنا شر من نوا مجتمعنا بشر
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حسبنا الله وكفى ..
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من بيقوم بتفتيشهم قبل دخول الملعب
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