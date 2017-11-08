عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!

حجم الخط A A A المرصد 26 1٬068 1 ساعة

صحيفة المرصد: كشف خبراء عن ملامح الملابس التي سترتديها النساء في الملاعب السعودية، عقب قرار السماح للعائلات بحضور المباريات في ملاعب كرة القدم.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، أكد محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، أنه من المقرر أن تكون هناك ضوابط للملابس الرياضية التي سترتديها النساء في الملاعب، بحيث أن تتسم بالحشمة، مشيرا إلى أن سيتم طرح عباءات ملونة وطرح عليها طرف من الكريستال يحمل لون النادي.

وأوضح الشهري أنه تم بالفعل توفير الأقمشة الملونة لدى أحد أشهر تجار الأقمشة في السوق السعودية، مبينة أنه تم طرح عباءات مكتوبة عليها عبارات وطنية، في احتفالات اليوم الوطني، وكذلك خلال فعاليات جمعيات مرضى السرطان والسكر لمواكبة الأحداث الاجتماعية والصحية.

بدورها قالت أميرة المهاجري، مدير تطوير المنتج بالمركز العالمي للرياضة، إننا بدأنا التركيز على ملابس رياضية تحمل الطابع الأنثوي وفي الوقت نفسه تتجسد فيه روح الانتماء للنادي، مثل الطرح، القبعات التي تحمل عبارات تشجيعية، والجاكيتات الطويلة التي يمكن ارتداؤها على العباءات في الأجواء الباردة.