غضب على “تويتر” رغم توطين محلات بيع المستلزمات النسائية.. وهذا السبب دفع المواطنات للاعتراض !

حجم الخط A A A المرصد 22 1٬782 1 ساعة

صحيفة المرصد: أعربت العديد من النساء عن امتعاضهن من ضياع حقوقهن وذهاب فرص التوظيف فى محلات بيع المستلزمات النسائية إلى وافدات أجنبيات، رغم أن قرار التأنيث كان بارقة أمل للمواطنات للانخراط في سوق العمل والحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن.

وأطلق ناشطات على موقع “تويتر” الذي يضم الملايين من السعوديين وسمًا حمل عنوان “موظفات_المولات_أين_المسؤولون”، ليحظى بتداول واسع ويدخل الترند، اليوم الأربعاء، كأحد أكثر الوسومات تداولًا.

وقالت إحدى المغردات إن مدير البنات في المولات رجل أجنبي، مضيفة: التوطين ناقص وقد يكون فيه أذى على البنات، ياليت تتداركون الوضع بسرعة.

وأضافت مغردة أخرى، قائلة: «وصلنا إلى المرحلة الثالثة من نظام التوطين ومازال الأجانب مستمرين! أين الحملات التفتيشية؟!».

وقالت مغردة تدعى مها: “مره رحت لسنتر ولقيت فلبيني مجتمع مع موظفات سعوديات ويصارخ عليهم ويهاوش وأكيد يبي يطفشهن عشان يتركون الوظيفة”.

وتابعت “جود” مغردة: شركة معروفه تستغل دعم الدولة لها بأنها تنهي عقد الموظفات بحيلة ضد السعوديات قبل السنتين لكي تستفيد من دعم التأمينات وتبدأ بتوظيف غيرهن! والدعم مستمر.

#موظفات_المولات_اين_المسوولين

مدير البنات في المولات رجل أجنبي!!

التوطين ناقص وقد يكون فيه أذى على البنات ياليت تتداركون هالوضع بسرعة — شخصية صافية (@toba1438) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

#موظفات_المولات_اين_المسؤولين

وصلنا الى المرحله الثالثه من نظام التوطين ومازالو الأجانب مستمرين!! اين الحملات التفتيشيه؟! — JuDE (@jud1234ff) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

#موظفات_المولات_اين_المسوولين

مره رحت لسنتر بوينت ولقيت فلبيني مجتمع مع موظفات سعوديات ويصارخ عليهم ويهاوش 🙂 واكيد يبي يطفشهن عشان يتركون الوظيفة 🙁 — maha 🇸🇦 (@maha___vip) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧