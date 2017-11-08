غضب على “تويتر” رغم توطين محلات بيع المستلزمات النسائية.. وهذا السبب دفع المواطنات للاعتراض !
صحيفة المرصد: أعربت العديد من النساء عن امتعاضهن من ضياع حقوقهن وذهاب فرص التوظيف فى محلات بيع المستلزمات النسائية إلى وافدات أجنبيات، رغم أن قرار التأنيث كان بارقة أمل للمواطنات للانخراط في سوق العمل والحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن.
وأطلق ناشطات على موقع “تويتر” الذي يضم الملايين من السعوديين وسمًا حمل عنوان “موظفات_المولات_أين_المسؤولون”، ليحظى بتداول واسع ويدخل الترند، اليوم الأربعاء، كأحد أكثر الوسومات تداولًا.
وقالت إحدى المغردات إن مدير البنات في المولات رجل أجنبي، مضيفة: التوطين ناقص وقد يكون فيه أذى على البنات، ياليت تتداركون الوضع بسرعة.
وأضافت مغردة أخرى، قائلة: «وصلنا إلى المرحلة الثالثة من نظام التوطين ومازال الأجانب مستمرين! أين الحملات التفتيشية؟!».
وقالت مغردة تدعى مها: “مره رحت لسنتر ولقيت فلبيني مجتمع مع موظفات سعوديات ويصارخ عليهم ويهاوش وأكيد يبي يطفشهن عشان يتركون الوظيفة”.
وتابعت “جود” مغردة: شركة معروفه تستغل دعم الدولة لها بأنها تنهي عقد الموظفات بحيلة ضد السعوديات قبل السنتين لكي تستفيد من دعم التأمينات وتبدأ بتوظيف غيرهن! والدعم مستمر.
#موظفات_المولات_اين_المسوولين
مدير البنات في المولات رجل أجنبي!!
التوطين ناقص وقد يكون فيه أذى على البنات ياليت تتداركون هالوضع بسرعة
— شخصية صافية (@toba1438) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
#موظفات_المولات_اين_المسؤولين
وصلنا الى المرحله الثالثه من نظام التوطين ومازالو الأجانب مستمرين!! اين الحملات التفتيشيه؟!
— JuDE (@jud1234ff) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
#موظفات_المولات_اين_المسوولين
مره رحت لسنتر بوينت ولقيت فلبيني مجتمع مع موظفات سعوديات ويصارخ عليهم ويهاوش 🙂 واكيد يبي يطفشهن عشان يتركون الوظيفة 🙁
— maha 🇸🇦 (@maha___vip) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
#موظفات_المولات_اين_المسؤولين
شركة معروفه تستغل دعم الدوله لها بأنها تنهي عقد الموظفات بـ(حيلة ضد السعوديات) قبل السنتين لكي تستفيد من دعم التأمينات وتبدأ بتوظيف غيرهن ؟!!! والدعم مستمر💔
— JuDE (@jud1234ff) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اشهد ان محمد رسول الله
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واكبر دليل انت تحبهم وتحبهن وهم يكرهونك ويرفعون فيك وضغطك
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اجنبيات لابسات سعودي هن من يبعن في المحلات مغربيات وسوريات وفلسطينيات لابسات لبس سعودياتوواقفات بالمحلات واليمني واقف على الباب يراقب بالله عليكم اي سعوده هذه اللي تتكلموا عنهايكفي خداع وضحك ع الدقون
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المشكله المحلات كلها للزيود. وهم المسيطرين وهم المبتزين وهم وهم شوفوا حل
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لو كنت ماكنت عندك زوجه موحلوة وقبيحة وشرانية نوعا ما وانت فقير على قد حالك كذلك لكن مرتاح والله الناس ماترحمك ولا تخليك بل تحسدك وتحفظ عليك وتغار منك والنساء تغار وتحفظ عليك وحتى زوجتك ماتخليكة.
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يقولون والبائعات اجنبيات طبعا لازم صاحب المحل والسوق عامة يوظف الاجنبية لانها ***** بس السعودية تدق الخشم **** عشان كذا يوظف الاجنبية
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ابفهم منهو عيالكم السعودين ولا الاجانب. وبلا كذب بسعوده مكذوبه بكل مجال والله تحس انك ببلادك غريب ولمتي هذا العب ؟؟؟
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اليمني الفلسطيني. السوري سرطان يجب القضاء عليه هذول دمار وين ماحلوا .
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والله عيب اي سعوده والمدير اجنبي والله عيب يابشر تكونون قد المسوؤليه وتنصرون البنت السعوديه المحتاجه .
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أتمنى في كل مول أدارة تتبع مكتب العمل لتنظم السوق وللشكاوي !
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يماني عايش بالدرام انا اوضح شي باالنسبه لكم واعطي شعبك بالوجه وان دخلت محل وحصلت واحد من ربعك اساله ان قالي يماني اقوله هونت ماني شاري بالنسبة للرجال الي تسال عنهم يحررون عرضك من دعس الفرس
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تعليق واحد ١ اسمك واضح مش واضح😂😂😂😂
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انتو تبون مساوه يالله يابطله وريني شلون بتخارجين نفسك ولسه الجاي احلى
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طيب وين الفارس السعودي 😂😂😂😂😂😂
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مفروض حملات التفتيش يوميا وزارة ****
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طيب وين الرجال السعوديين 😂😂😂😂😂😂😂
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دبري حالك توضفي تعرضي لكل شي سوقي روحي ملعب روحي مع سواويق الغريب يتكلمون عن نزع ولاية وهذا حالهم منزوعة بدون نزع يخلونها وحيده للممتهان والاستغلال كلا ينهش من عنده 🐷ِ
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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ما خلصنا من رجالهم ، جابو حريمهم ، ****
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انا ما اشوف الا البنات اللي يشتكون شكل ديرتنا اصبحوا كلهم بنات والرجال اختفت. بس على طاري التوطين ليش ما يشيلون ابو يمن وابو شكيب من بيع العطور والملابس
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طرد الاجانب من امثال السوري والفلسطن والمصري واللبناني واليماني على راس القائمة مطلب شعبي افهموا يا وزارة العمل خلاص طفح الكيل ما عاد ينفع مسكنات لابد من عملية استئصال الاجانب من جسد المجتمع
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