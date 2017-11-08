تقرير: الحوثيون تسلموا صواريخ إيرانية يصل مداها أبوظبي
صحيفة المرصد:كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي، أن إيران زوّدت جماعة الحوثيين في اليمن، بصواريخ يصل مداها إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لـ”إرم نيوز”قال الموقع المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، في تقرير له نشر اليوم الأربعاء، إن إيران تمكنت رغم الحصار البحري من تزويد الحوثيين بصواريخ “بركان 2H” مطورة ليصل مداها إلى نحو 1600 كلم، بدل 1000 كلم.
وأضاف الموقع أن “هناك -أيضًا- مخاوف من قيام إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ عالية الدقة، كتلك التي أصبحت بحوزة حزب الله اللبناني”.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها: “نجح الخبراء الإيرانيون في تطوير صاروخ “بركان 2H” الذي أطلقه الحوثيون على الرياض السبت الماضي؛ لزيادة مداه من 1000 كلم إلى 1500-1600 كلم”.
وأفاد التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني “قام بإرسال شحنات جديدة من الصواريخ أرض-أرض للحوثيين أخيرا؛ لدعم تهديداتهم بضرب أهداف سعودية وإماراتية”.
وأشار إلى أن “مصادر عسكرية أكدت ضرورة قيام أساطيل التحالف العربي، والأسطول الأمريكي باعتراض جميع السفن الحربية والغواصات الإيرانية التي ترافق شحنات الصواريخ للحوثيين في اليمن”.
ووفقا للتقرير، فإن قيام إيران بتطوير “بركان” جعل أبوظبي في مرمى تلك الصواريخ، وأن الإمارات وضعت مقاتلاتها ودفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمل عسكري.
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التعليقات
اللهم اكفنا شر الفتن ماظهر منها ومابطن الحروب دمار لاكن الدنيا لها نهايه اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه واحسن خاتمتنا
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المجوس يتمتعون بطولة البال والدهاء➖الصاروخ الواحد يستغرق تمريرة إلى اليمن ستة أشهر ➖ حيث يتم تفكيك الصاروخ الى قطع صغيرة وإرسال كل قطعة لوحدها منفردة على قارب ➖ وأي قطعة تكتشف يتم استبدالها دون خساءر.
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ياحبي لك ياخنبوقه
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خلصوا كل شي وخططوا الشوارع من الى في كل حي مع وضع خطوط توضح حدود المسارات! ولوحة قف اجباريه ع اللفات تعالوا شوا الحي عندنا الشارع كبير ويجيك واحد يلف لفه كبيره ويدخل فالمسار الثاني كأن مع باص مو ياريس
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ياصاحبي حبك نفخني نفخ /ارفق علي وخل عنك المنافيخي/
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والحليف الأمريكي يتفرج على السفن والزوارق الايرانية الحربية في عرض البحر للخليج العربي وهي تهدد وتستفز أساطيله وبارجاته وتهدد أمنها وسلامتها وحياة أطقمها من العسكريين الأمريكيين دون تحرك من جانبهم.
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بل هناك حرب عالمية ثالثة ستقوم ليست من اليمن والحوثي .
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حرب ضروس تشن على بلادنا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين زعمائها كل من ايران وتركيا وقطر بمساعدة ومباركة وتأييد قطعانهم من الصفويين والحوثيين والأخوان والدواعش.
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حرب ضروس تشن على بلادنا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين زعمائها كل من ايران وتركيا وقطر بمساعدة ومباركة وتأييد قطعانهم من الصفويين والحوثيين والأخوان والدواعش.
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بالنسبة لليمانين فهم اغبى من حجر ولا يفقهون شي ويحمدون ربهم انهم قادرين على الكلام مع العلم انه غير مفهوم اما من يتصرف داخل اليمن فهم كلاب حزب النعال والتصريحات تدل ان هناك ضربه ستصيبه بالشلل
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طيب كيف وصلتهم التحالف وش مهمته ماهو جالس يمنع وصول اي امدادات من ايران يخوفي يكون فيه خونه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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ننتظر تعليق رحاااال والماااضي
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لابد من العودة إلى الله في كل أمورنا والوحدة
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نجح مردوخ من تحويل الصراع بين العرب وإسرائيل إلى الصراع بين العرب والفرس وبين السنه والشيعه وبين العرب واليمن وبين داحس والغبراء تخطيط وتنفيذ صح
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لازم نرد
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الي متي ونحن نغض الطرف عن ايران لابد من ضرب ايران لتاديب ايران
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الاستعداد للحرب المجوس يتحدون العالم ويتقبل لاتحزن من تكون هذه الدولة المجوسية ولماذا الخوف والسب والاستنكار الدفاع عن أرض الحرمين واجب ديني ووطني .. اللهم احفظ هذا الدين والوطن من شر الأشرار ..
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انا اشوف كل مشاكلنا من ايران والحوثه هو مافيه احد يقدر يردعهم ويكسر شوكتهم
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