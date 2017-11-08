شاهد..”الجعفري” يهاجم الجزيرة في حضور وزير الخارجية القطري:قناتكم غذت الفرقة .. ومراسل القناة يرد!
صحيفة المرصد:هاجم إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق قناة الجزيرة القطرية بحضور وزير خارجية قطر واصفا إياها بأنها وسيلة إعلامية تبث أدوات الفرقة، وطالبها بأن تصحح أخطاءها، وأنها ارتكبت خطأ تاريخيا في ذلك ؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه اليوم (الآربعاء) بنظيره القطري محمد آل ثاني.
وقال الجعفري، ردا على سؤال مراسل “الجزيرة” إن “قناة الجزيرة غذت أدب الفرقة سواء كان ذلك من خلفيات طائفية أو قومية”، ودعا الجزيرة الى تغيير سياستها والبدء بصفحة جديدة. وقاطع الوزير العراقي مراسل قناة الجزيرة الذي قال إنه “الرأي والرأي الآخر”، بقوله “هذا العذر قديم جدا”.
وأضاف الجعفري موجهاً كلامة لمراسل الجزيرة “طالما تبقى هذه الحالة سأبقى أقول إن هذا كان خطأ تاريخيا ارتكبته الجزيرة وارجو ان تصححه بأقرب وقت وعندما تصححه ستلقى مني كل الاحترام والتقدير والدعم، لأنه هناك عهد بيني وبين ربي وأنا لا أملك إلا الكلمة، وهذه الكلمة لا أبيعها إلا لمن يبدل كلمته بكلمة حق بدل كلمة الباطل”. موضحا “نأمل أن تنهون هذا الموقف من العراق، وستلقون موقفا مغايرا من قبل العراق أيضا”.
يذكر ان هذا الانتقاد ليس الأول الموجه لقناة الجزيرة القطرية بكونها تبث الفرقة والطائفية بين الدول؛ فقد طالبت الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب ضمن مطالبها لقطر، إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها ووقف خطاب الكراهية.
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بحضور وزير الخارجية القطري .. الجعفري يصفع مراسل الجزيرة :— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
قناتكم غذت أدب الفرقة ، وتدعي الرأي والرأي الاخر .
.#قطر_تدعم_الإرهاب #قطر
. pic.twitter.com/N32dhKfnrf
التعليقات
لا يوجد اعلام مستقل المثال الجزيرة قبل ازمة قطر وبعد الازمة كيف قلبت على السعودية واصبح الحوثي هو المصدر والمدعوم من هذه القناة. تضحك على الجهلاء
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وزير خارجيه قطر فاك خشته يبتسم. ابتسم علي خيبتك
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ما احد طلب رأيك يا قلم الحقيقه فأنت ****تمشي مع قول الاكثريه وتتفلسف بما تفهمه انت وحدك يعني اكتب ما تريد وافهم ما تكتب فقط ****الله
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مع السلااااامة.
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ت.35..ههه.إستمر يابطل..لبى عيونك
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الان يحقدون عليك على حلم حلمتية تبين اعرس مجنونه فيها ولابد
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هذه الأشكال لحيته طويلة ثوبه قصير السني عنده عدوه والشيعي عدوه والأمريكي عدوه والروسي عدوه وكل البشر ومعهم الحجروالشجرأعدائه طالما أنهم لايتبعون منهجه ومسلكه ويغرفون من صندوق رأسه تعاليم حزبه وداعيته.
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عفوا.ت31..هههه الله يستر عليك..لبى قلبك
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شجاع
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ت.30..هههه.الله يستر عليك..لبى قلبك
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خلاف أن يأتيك أحدهم لحيته طويلة ثوبه قصيرهذه الأشكال لاتتعامل معك الا من خلال ماتحمله أفكارهم لا من باب ديني بحت فجميعنا مسلمين وانما من باب ديني حزبي ظلامي اقصائي.فعندما لاتجاريه به فأنت عدوه اللدود.
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الجعفري كلامه صحيح..لكن!بين ان وزير خارجيه قطر معلمه بشئ.وقد ودهم يفشووون فيها.. ..راحت العنجيه..وانطحن الحب براسهم.
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قناة بغيضه..والله إني أكرها يم عدني صغير ...حتى الشيبان..ﻷحد جاء وذكر شئ خرج بالجزيرة من اخبار مستغربه!.قالوا الشيبان .هذه ماهي جزيرة.اي القناة.هذه اسمها خنزيره!!!. ..كفو يالشيبان..👍
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أمريكيين لاندين بديانتهم ولايدينون هم كذلك بديانتنا.ليس بيننا مصاهرة ولانسب ولادم عربي يجمعنا بهم.لكنهم حقيقة تعلمنا منهم ومن خلالهم كيف تكون لك قيم ومبادىء تحافظ عليها.هم يتعاملون معك بعملك لابدينك.
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😂😆🤣
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👍👍
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كفو ياالجعري
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الله يرحم صدام
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فالدبلوماسية الناعمة بقوة الحديد هي التي يجب أن تسود لاقوة الثيران الهائجة.كما أن الجبن والخوف والمجاملة للآخرين على حساب مكتسباتك وحقوقك هي الأخرى لاتجدي نفعآ بل تضيف اليك مزيدآ من السقوط والخضوع.
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وليس قوته فرد عضلاته والشتم والسب ورفع الصوت فهذه السلوكيات تدينه أكثر مما تنصفه وربما يفقد من خلالها ليس حقوقه التي يطالب بها وانما معها حياته في ساعة تهورمن قبله يكون الشيطان هو الحاضر وقتها لاعقله.
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الجعفري باختصار نحذف الخامس
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هاذا الجعفري **** كن المفروض يقول قناة الجزيره الكذاب وإرهابيه والمفروض لا يستقبل الإرهابيين داعمين الدواعش قطر
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****متحمسين لخويهم الجعفري 😎
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وهنا تذكرت مقولة مسؤول أمريكي كان يرأسنا في عملنا عندما تحدث في اجتماع كان يضمنا معه بأن على المرء أن لايخشى من كلمة الحق في أمر يخصه اذا كان على حق يعتقد أنه سلب منه أو لم يعطى له فهي قوته الحقيقية.
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فلامجاملة ولانفاق في وجه باطل.هذه السياسة تؤتي أكلها خاصة عندما يتحدث قائلها من موقع قوة لاموقع ضعف وهنا تبدأ مرحلة نستطيع أن نقول عنها مرحلة كسر العظم لخصمك فتجعله أشبه بالشلول الذي أتته صاعقة فسحقته
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عميل ايران اللجم نامغ وفشله
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على الحرام ماقال الوزير الجعفري إلاأصحيح كفوي ياوزيرالخارجية العراقي نعم أضربهم في عقل دارهم هالحثاله ولأقزام ولخمه وشله الفاسده في جزيرة رتويت القطرية شاهد ردة وزيرالخارجية القطري كيف يتلوا ويتبسم
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والحقيقة تعجبني شخصية مثل هؤلاء الرجال أي كانت مواقعهم سواء كانو في السلطة أو خارجها خلاف مذهبهم سني شيعي مسلم كافرالمهم أنه نطق بالحق في وجوه خصومه دون أن يكترث بهم طالما أنه قال الحق ولم يخشاهم.
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كفو يالجعفري عطاه علي ***
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سبحان الله الجبان والخسيس والمتآمر عندما يكشف ويؤشرعليه ولو كان حديثآ غير مباشر نحوه لكنه يعنيه ويلامسه تجد أول علامات الارتباك بادية واضحة على وجهه يتبعها بضحكة أوابتسامة بلهاء تزيد في ادانته وتعريته
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الجهل السياسي واضح في الوزير القطري الوزير العراقي يشير لقناتهم و يسب فيهم وهو واقف يضحك هذا هو الجهل وغير وعي هم غير واعين بما يفعلونه شويت عيال بتهيص وتعمل مشاكل
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بصراحه مسخر هالقزم القطري عطاه ولا جامله
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الجزيره تتحمل وزر الفتنه بين المسلمين هي وقطر وتميموه الله ينزل عليهم البلاء وعلى دولتهم النقطه قطر لازم تدفع تكلفة الحروب منذعام ٢٠١١ لجميع الدول العربيه. ولا ازكي بعض القنوات الاخرى مع الاسف
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كفو يالجعفري كلام درر لايتطرق اليه ويتحدث به الا الشجعان لأنها لغتهم وقوتهم التي يضربون بها هامات الباطل فتجعلها حصادآ وحطامآ متناثرآ.نعم هنا لانقول عنك شيعي ولا سني لأنها لغة اقصائية لانعرفها بل بطلآ
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اعمل نفسك ميت هههههههههههه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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الشيخ ***في وضع ***
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