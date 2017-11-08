شاهد..”الجعفري” يهاجم الجزيرة في حضور وزير الخارجية القطري:قناتكم غذت الفرقة .. ومراسل القناة يرد!

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صحيفة المرصد:هاجم إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق قناة الجزيرة القطرية بحضور وزير خارجية قطر واصفا إياها بأنها وسيلة إعلامية تبث أدوات الفرقة، وطالبها بأن تصحح أخطاءها، وأنها ارتكبت خطأ تاريخيا في ذلك ؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه اليوم (الآربعاء) بنظيره القطري محمد آل ثاني.

وقال الجعفري، ردا على سؤال مراسل “الجزيرة” إن “قناة الجزيرة غذت أدب الفرقة سواء كان ذلك من خلفيات طائفية أو قومية”، ودعا الجزيرة الى تغيير سياستها والبدء بصفحة جديدة. وقاطع الوزير العراقي مراسل قناة الجزيرة الذي قال إنه “الرأي والرأي الآخر”، بقوله “هذا العذر قديم جدا”.

وأضاف الجعفري موجهاً كلامة لمراسل الجزيرة “طالما تبقى هذه الحالة سأبقى أقول إن هذا كان خطأ تاريخيا ارتكبته الجزيرة وارجو ان تصححه بأقرب وقت وعندما تصححه ستلقى مني كل الاحترام والتقدير والدعم، لأنه هناك عهد بيني وبين ربي وأنا لا أملك إلا الكلمة، وهذه الكلمة لا أبيعها إلا لمن يبدل كلمته بكلمة حق بدل كلمة الباطل”. موضحا “نأمل أن تنهون هذا الموقف من العراق، وستلقون موقفا مغايرا من قبل العراق أيضا”.

يذكر ان هذا الانتقاد ليس الأول الموجه لقناة الجزيرة القطرية بكونها تبث الفرقة والطائفية بين الدول؛ فقد طالبت الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب ضمن مطالبها لقطر، إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها ووقف خطاب الكراهية.

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