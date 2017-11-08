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برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!
صحيفة المرصد :قال الدكتور الباحث والبرلماني العراقي السابق، عمر عبد الستار، إن السعودية لديها فرصة لوقف الإرهاب الإيراني، وعزل شيعة العراق وشيعة باقي المنطقة عن إيران.
وأكد أنه عند عزل شيعة المنطقة عن إيران سينتهي حزب الله الإرهابي وحشد إيران بالمنطقة، وتنتهي عصائبها وميليشياتها.
وأضاف أن السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير. وأكد البرلماني السابق أن إيران بعد 38 عاما انكشفت على حقيقتها، وأنها تتاجر بفلسطين والشيعة والدين ومحاربة الإرهاب.
وتابع “ما تقوم به السعودية الآن هو الحفاظ على أمنها وأمن الخليج والمنطقة”.
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التعليقات
17 - لا تمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا2017-11-08 18:47:18
ايران لم تقدر على العراق مع دعم بعض الدول العربيه فقط صدام دخل الى عمق ايران..اما السعوديه فمعها دول عربيه واسلاميه وعندها قوه حربيه واقتصاديه وسياسيه وعندها نفس طويل الله يديم علينا الامن والايمان
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16 - متابع2017-11-08 18:45:46
اقول فكونا من الحروب مامنها الا الخراب اي حرب مهما تكن مبرراتها فالكاسب فيها خسران ،، وما هذا الا مطبل كلمة حق اراد بها باطل اللهم احفظ بلاد الحرمين وقادتها .
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15 -2017-11-08 18:43:22
وصدق عمر
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14 -2017-11-08 18:41:50
صدق ابو عادل
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13 -2017-11-08 18:41:02
تعليق مخالف
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12 - ابو عادل2017-11-08 18:34:11
طالما احنا ع حق ونرفع رايت التوحيد وندافع عن الحرمين صدقوني لا ايران ولا غير ايران لاتستطيع مواجهتنا وسننتصر باذن الواحد الاحد فداك يابلدي نفديك بكل مانملك
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11 - مازن التيماوي2017-11-08 18:25:40
نعوذ بالله من الحرب واهوالها
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10 - طلال🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-08 18:24:05
دام عز سلمان العز 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 دام حزم محمد الحزم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 دام عزك يابلادي 🇸🇦 دام عزك يا سعودي 🇸🇦 قلم الشخبطهه كيف حالك 😌😆🇸🇦 جاك الموت يامعادي سلمان ✍🏻👌
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9 - سعود الرشيدي2017-11-08 18:22:25
الله يحفظ المملكه السعوديه بقيادتها وشعبها العظيم والقياده ترى مالا نراه .. سيرو ونحن معكم على الخير والشر .. وقيادتنا قياده حكيمه وان شاءالله منصوره بلاد الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان وولي عهده
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8 - حلم الوطن2017-11-08 18:00:46
الجميع سيخسر لان الدولتين كبيرتين وسوف تكون حرب طاحنه بكل معنى الكلمه فالقوه موجوده لدى الطرفين وسيغذي هذي الحرب لا سمح الله الطائفيه لذلك ستكون حرب طاحنه والجميع لا يريدها بما فيهاالدول العضمى
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7 - علي القاضي2017-11-08 17:59:57
ما اجمل سنة العراق وما اجمل ارتباطهم بأهل السنة في كل مكان ،،، يعرفون عن الشيعة ودينهم وأهدافهم اكثر مما نعرف فزاد حبهم للسنة وبغضهم للمجوس
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6 - حلم الوطن2017-11-08 17:57:47
انا لي تحليل اخر لن يكون هنالك حرب هنالك سلام باذن الله تعالى تذكرو هذا الكلام جيداً هنالك سلام حينمايشد السياسيون من لهجتهم فهنالك سلام باذن الله تعالى لان الجميع يريدان يجمع اوراقه ويصحح أخطائه
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5 - العتبان2017-11-08 17:53:26
ما وراكم إلى**** هاذا لكي يستنزف خيرات المملكه
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4 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-08 17:46:52
أسمع صوت قرع طبول الحرب من قريب❗
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3 - الباحث عن الحقيقة2017-11-08 17:45:45
يارب متى تنتهي ولاية الفقيه المجوسية ونسجد لله سجود الشكر هذه الخرافة التي أثارة الفوضى وأكلت أموال الناس ونشرت الإرهاب خير البر عاجلة يا سلمان الحزم والعزم
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2 -2017-11-08 17:41:50
طبعا هذا التحليل لايعجب اذناب طهران وقطرائيل رغم انها الحقيقه وقريبا ستدرس السعوديه ايران وتبين لها من هو ملك الحزم ومن هم احفاد ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم
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1 - SS2017-11-08 17:35:45
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة :
طيب ياترامب انت استنزفتنا في يوم....
بواسطة :
الله يعافيهم ولايبتلينا...
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