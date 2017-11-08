برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

حجم الخط A A A المرصد 17 2٬176 1 ساعة

صحيفة المرصد :قال الدكتور الباحث والبرلماني العراقي السابق، عمر عبد الستار، إن السعودية لديها فرصة لوقف الإرهاب الإيراني، وعزل شيعة العراق وشيعة باقي المنطقة عن إيران.

وأكد أنه عند عزل شيعة المنطقة عن إيران سينتهي حزب الله الإرهابي وحشد إيران بالمنطقة، وتنتهي عصائبها وميليشياتها.

وأضاف أن السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير. وأكد البرلماني السابق أن إيران بعد 38 عاما انكشفت على حقيقتها، وأنها تتاجر بفلسطين والشيعة والدين ومحاربة الإرهاب.

وتابع “ما تقوم به السعودية الآن هو الحفاظ على أمنها وأمن الخليج والمنطقة”.

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