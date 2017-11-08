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منع اليمنيين حاملي التأشيرات من دخول المملكة عبر المنافذ البرية .. إلا في هذه الحالة!

منع اليمنيين حاملي التأشيرات من دخول المملكة عبر المنافذ البرية .. إلا في هذه الحالة!
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المرصد 6 887 34 دقيقة

صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات منع اليمنيين من حاملي التأشيرات “زيارة عائلية أو عمل”، من دخول المملكة عبر المنافذ البرية حاليا، إلا من تكون تأشيرته على منطقة سعودية قريبة من أحد المنافذ.
وأشارت المديرية إلى أنه يلزم صاحب التأشيرة الذهاب إلى موقع تأشيرته جوا، في مناطق المملكة المختلفة.
وكان زائر يمني كتب سؤالا على حساب “الجوازات” الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال فيه: “السلام عليكم، أنا يمني الجنسية عندي زيارة عائلية والآن المطارات تسكّرت هل ممكن يدخلوا بر؟”.
وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، التعليمات تشترط الالتزام بجهة وطريقة القدوم الموجودة بالتأشيرة. شكرا لك”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - واضح
2017-11-08 18:50:04
عقبال ما ينقلع الباقي والله كن عندنا حوش يمانين علف وتكبير زغود على غير فايده
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5 - شكرًا بابا سلمان 🇸🇦
2017-11-08 18:42:49
هذي الأخبار الي تفتح النفس وتمد الرزق والخير للوطن والمواطن شكرًا ❤️
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4 - فيصل🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-08 18:40:56
مبروك
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3 - زائر
2017-11-08 18:39:19
اليمنين مثل بنو اسرائيل يا كثر أسئلتهم
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2 -
2017-11-08 18:35:34
بعد إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد ماتعبى البلد بالزيود !!! هنا أكثر من 5 مليون يمني ... الله يستر لايسوون لنا في الرز بصل ...
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1 - مبروك
2017-11-08 18:32:15
أفضل وأجمل خبر خلك ببلدك وفكونا منهم مايفهم خير زاحمونا حتي في الهواء
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آخر تعليق
بواسطة : هيف القحطاني🇸🇦

كفو...
بواسطة :

طيب ياترامب انت استنزفتنا في يوم....
بواسطة : هيف القحطاني🇸🇦

كفو...
بواسطة :

الله يعافيهم ولايبتلينا...
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