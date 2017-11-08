الرئيسية / منع اليمنيين حاملي التأشيرات من دخول المملكة عبر المنافذ البرية .. إلا في هذه الحالة!
منع اليمنيين حاملي التأشيرات من دخول المملكة عبر المنافذ البرية .. إلا في هذه الحالة!
صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات منع اليمنيين من حاملي التأشيرات “زيارة عائلية أو عمل”، من دخول المملكة عبر المنافذ البرية حاليا، إلا من تكون تأشيرته على منطقة سعودية قريبة من أحد المنافذ.
وأشارت المديرية إلى أنه يلزم صاحب التأشيرة الذهاب إلى موقع تأشيرته جوا، في مناطق المملكة المختلفة.
وكان زائر يمني كتب سؤالا على حساب “الجوازات” الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال فيه: “السلام عليكم، أنا يمني الجنسية عندي زيارة عائلية والآن المطارات تسكّرت هل ممكن يدخلوا بر؟”.
وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، التعليمات تشترط الالتزام بجهة وطريقة القدوم الموجودة بالتأشيرة. شكرا لك”.
التعليقات
6 - واضح2017-11-08 18:50:04
عقبال ما ينقلع الباقي والله كن عندنا حوش يمانين علف وتكبير زغود على غير فايده
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5 - شكرًا بابا سلمان 🇸🇦2017-11-08 18:42:49
هذي الأخبار الي تفتح النفس وتمد الرزق والخير للوطن والمواطن شكرًا ❤️
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4 - فيصل🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-08 18:40:56
مبروك
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3 - زائر2017-11-08 18:39:19
اليمنين مثل بنو اسرائيل يا كثر أسئلتهم
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2 -2017-11-08 18:35:34
بعد إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد ماتعبى البلد بالزيود !!! هنا أكثر من 5 مليون يمني ... الله يستر لايسوون لنا في الرز بصل ...
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1 - مبروك2017-11-08 18:32:15
أفضل وأجمل خبر خلك ببلدك وفكونا منهم مايفهم خير زاحمونا حتي في الهواء
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طيب ياترامب انت استنزفتنا في يوم....
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الله يعافيهم ولايبتلينا...
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