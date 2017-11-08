منع اليمنيين حاملي التأشيرات من دخول المملكة عبر المنافذ البرية .. إلا في هذه الحالة!

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صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات منع اليمنيين من حاملي التأشيرات “زيارة عائلية أو عمل”، من دخول المملكة عبر المنافذ البرية حاليا، إلا من تكون تأشيرته على منطقة سعودية قريبة من أحد المنافذ.

وأشارت المديرية إلى أنه يلزم صاحب التأشيرة الذهاب إلى موقع تأشيرته جوا، في مناطق المملكة المختلفة.

وكان زائر يمني كتب سؤالا على حساب “الجوازات” الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال فيه: “السلام عليكم، أنا يمني الجنسية عندي زيارة عائلية والآن المطارات تسكّرت هل ممكن يدخلوا بر؟”.

وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، التعليمات تشترط الالتزام بجهة وطريقة القدوم الموجودة بالتأشيرة. شكرا لك”.