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«رويترز» تكشف عن توقعات بارتفاع عدد الموقوفين في المملكة بتهم الفساد إلى المئات

«رويترز» تكشف عن توقعات بارتفاع عدد الموقوفين في المملكة بتهم الفساد إلى المئات
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رويترز 68 5٬940 4 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز : قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
واوقفت السلطات بالفعل عشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت.
ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن المصادر قالت يوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا ”يستنزفون بلدهم لسنوات“.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - خيال الغضبا
2017-11-08 22:18:43
وهذا مما يسعدنا ويوسع صدورنا !!! وفقك الله يابو فهد .. عليكم بهم !! أقطع دابرهم ! ***! وبارك الله فيك يابو فهد وبورك في ابو سلمان
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67 - منادي
2017-11-08 22:03:16
خوف الموظف من الرئيس كارثة ادارية اي اعتراض منة تحويل للمتابعة وطبعا****
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66 - منادي
2017-11-08 21:55:29
اتمني لفة بسيطة من هيئة الرقابة وسؤال موظفين الصحة والامانة والتعليم طبعا الموظف الغلبان مو صاحب صلاحية وبتسمعو فساد اداري ومالي يشيب هدب العيون لو الموظف الصغير لقي حماية طلع بلاوي كبيرة ما تتخيلوها
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65 - 65
2017-11-08 21:51:04
حاسبوا من أثروا بعباءة الدين وليكن عقابهم مغلظا
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64 - عبدالرحمن سراج منشي
2017-11-08 21:23:51
نبارك لحكومتنا الرشيدة هذا الانجاز لسبر بؤر الفساد وانتكاس هامات الفسدين الذين عاثوا في الارض فسادا ردحا من الزمن مستغلين ***في تمرير مصالحهم الشخصية . ننتظر مزيدا من اطاحة***
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63 - عبدالله الحربي
2017-11-08 21:19:50
تصور يهدم منزلك المرحلة الأولى مشروع الحرم النبوي المدينة المنورة وتنتظر أربع سنوات بدون صرف تعويضك وتعقيدات في الاجراءات وفندق جوار منزلك يعوض فورا بمبالغ خيالية وناس تأخذ 80% من حقوقهم وناس بالشارع
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62 -
2017-11-08 21:14:20
زائر المساء اركد يا***
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61 -
2017-11-08 21:05:40
الله معاك ياملكنا والله يحفظك ويقويك ويعطيك الصحه والعافيه 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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60 - زائر المساء
2017-11-08 20:56:23
باقي فقرة في خبر رويترز ، فقرة مهمة
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59 - زائر المساء
2017-11-08 20:53:34
39 - المنتصر بالله 2017-11-08 19:35:24 / يا شين التميلح ، خلك بجحرك أحسن يا ضب
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58 - زائر المساء
2017-11-08 20:46:49
باقي فقرة في خبر رويترز
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57 - اللهم فوضت لك امري
2017-11-08 20:39:08
ان شاء الله ربي ياخد حق المظلومين اعرف كم موظف بتعليم المدينة اعترض وبعضهم بلغ عن تلاعب بمصروفات مالية تخيلو بعضهم نقلوه بعد فترة تم القبض عليهم بتهمة تزوير ربي ينتصر لهم وأوصيكم بسهام الليل الدعاء
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56 - سابق
2017-11-08 20:34:43
الشعب السعودي بكافة اطيافة يعيش افراح النصر على الفساد ولله الحمد والشكر ان هيا لنا قيادة حكيمة ملهمة تقودنا من نصر الى نصر نصرا على الارهاب ونصرا على عملاء المجوس ونصرا على الفساد
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55 - أبو العز الدمشقي
2017-11-08 20:33:09
المئات المتوقع توقيفهم ذولا تلاقيهم باستراحة واحدة ؟ بس اللي نهبوا أبحر والطريق الدائري بجدة فقط يعدون بالآلاف؟؟ أمامكم عمل طويل وشاق خصوصا لما تفتحوا ملف البلديات بلدية جدة مطار جدة القديم
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54 - ابن البلد
2017-11-08 20:30:24
عساكم على القوة ونتمنى الضرب بيد من حديد لمن خان الامانه وسطى واختلس ورشى واستعمل نفوذه ... اللهم عليك بالمفسدين اللهم أرنا فيهم يوما اسودا يارب العالمين.
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53 - أبل
2017-11-08 20:28:00
اللهم آدم علينا نعمة الأمن والامان
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52 -
2017-11-08 20:26:32
يالخثعمي خذلك واحد اسكريم يبرد عليك.هههههههه
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51 - قليل كلام
2017-11-08 20:15:05
سلام
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50 - عبد العزيز الحربي
2017-11-08 20:13:04
طلع الفجر وأشرق نور العدل وتتجلى ظلام السلب والنهب وتحرز المال العام من كل فاسد..واليوم كل بطن دخله طعام منهوب..صاحبه على فراش النوم من النوم محروم .........
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49 -
2017-11-08 20:07:27
الشيباني تدري انك وجبت عليك ق***الايسكريم او تستهبل عشان مانعرفك
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48 -
2017-11-08 20:04:01
الشيباني اطيب منك يالخثعمي يالحجي
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47 - حتى حقين الابل والفشخرة اللي انتوا خابرينهم
2017-11-08 20:00:02
في وجه الله غير يسحبوهم مع اذانيهم . من اين لك هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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46 - ابو شوق
2017-11-08 19:52:59
اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل مايقدمونه من جهد للقضاء على الارهاب والفساد في بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرساله . آمين آمين آمين
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45 - الطائف
2017-11-08 19:50:22
الطائف الطائف لاتنسونها فيها كنوز قارون من الفساد
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44 - ابو شوق
2017-11-08 19:50:18
اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل مايقدمونه من جهد للقضاء على الارهاب والفساد في بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحى ومنبع الرساله . آمين آمين آمين
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43 - الخثعمي
2017-11-08 19:43:57
الاخ الشيباني اسعدالله مسائك شيباني والسرقة اسكريم انت اكبر من ذلك . لا يصير في خاطرك شي اغلب الزملاء شيابين ونعم الرجال احب امزح تحياتي
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42 - الشيباني
2017-11-08 19:43:24
خروج مؤقت وراجعين........?
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41 - ابو شوق
2017-11-08 19:40:31
اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة على كل مايقدمونه من جهد جبار للقضاء على الارهاب والفساد في بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحى ومنبع الرسالة . امين امين امين
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40 - متي
2017-11-08 19:40:14
متي دور التعليم وما ادراك فساد التعليم وخاااااااصة الإشراف التربوي والنشاااااااط الطلابي ومكاتب مساعدي مدري التعليم قسم بالله برامج ونهب ولا حسيب ولا رقيب تعليم المدينة
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( عدد التعليقات 9,553 )
39 - المنتصر بالله
2017-11-08 19:35:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان واخوات في المرصد أحب أوضح لكم أنه لو ماشفت تعليق للأخت عهود كان ما خرجت من جحري لأني كرهت الخروج من جحري هذه الأيام 🍁⚘🌷🌺🍂🍀☘🌿🍃🌵🌴🌳🌲🌱🌶
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38 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-08 19:32:01
لازم تخصيص رقم للتبليغ عنهم
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37 - الشيباني
2017-11-08 19:30:03
الفساد أهلك أمم من قبلكم وأنا والحمدلله لم أسرق في حياتي غير عسكريم من بقالة الدهاس يوم كنت مشاغب أيام يوم كنت عربجي علم
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36 - مجتهد
2017-11-08 19:28:31
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين يارب العالمين يا أرحم الراحمين
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35 -
2017-11-08 19:27:01
بو سحاب رويدا رويدا لا تتهما احد قبل ادانته الناس فيها خير العفو زين
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34 - خليف
2017-11-08 19:26:32
اعتقد انه جاء دور المواطن ليتعاون مع الحكومه ف فضح الفاسدين من خلال مايراه ويكتتشفه من فساد ..وانا شخصيا سوف ابدا من غدا تسجيل بعض المشاريع التى نفذت ويشتبه ان فيها رائحة فساد ..
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33 - الشيباني
2017-11-08 19:24:23
الأموال وصخ دنيا فانيه مهما جمعت من الأموال مصيرك في حفره من حفر جهنم ولك في قارون عبره ولك في فرعون عبره ولك في هامان عبره والذي من فهم واتعض علم
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32 - اللهم ازل ايران من خريطة العالم
2017-11-08 19:23:23
لا توقف ياطويل العمر الله ينصرك على من يعاديك
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31 - خليف
2017-11-08 19:23:00
يجب مراجعة المشاريع الى نفذت وتطبيقها ع ارض الواقع ومراجعة تكلفتها الصحيحه وماهو مسجل ع العقود .. سوف يكتشفون البلاوي وحجم النهب ف المال العام ..
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30 - خليف
2017-11-08 19:20:47
يجب مراجعة نفقات الوزارات والمشاريع الوهميه وياكثرها ف البلد .. تصدقون ان وزارة النقل ف الباحه اعتمدت ونفذت طريق لايخدم احد بعشرات الملايين .. بينما الطريق لايستاهل مليون علاوة ع انه لايخدم احدا اصلا
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29 - أبو سحاااب
2017-11-08 19:18:55
استكثر أو لا تستكثر والله انك محاسب على مثقال الذره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شره ولن نعفيهم عند الحساب فالمال مال الجميع بأي حق يخزنه في حسابه .
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28 - خليف
2017-11-08 19:18:17
حمله ف الاتجاه الصحيح .. نتمنى صلاح مجتمعنا وذهاب الفاسدين المفسدين واللصوص .. ولكن يبدو انه لم يظهر من الجمل الا اذنه واللصوص في كل مؤسسات الدوله ..
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27 - سعيدان
2017-11-08 19:13:04
تعليق مخالف
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26 - أبو سحاااب
2017-11-08 19:12:47
الطفرة والارتفاع في الاقتصاد وكثرة النفقات تجعل للنفوس المريضه طمعا في استكثار المال بوجه غير مشروع بالتحايل بشركات وهمية ورشاوى ونهب غير مشروع وكلما كان مرتفاعا كان النهب بنفس الارتفاع والعكس .
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25 - الشيباني
2017-11-08 19:10:12
ارسلي رقم حسابك على تعليق جيناك يا مهد الذهب ونا أرسل لك دراهم الحمدلله الخير واجد والناس مع الناس والكل بالله سبحانه وتعالى......?
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24 -
2017-11-08 19:09:59
لابد من لجان فرعية لدراسة اوضاع الوزارات والتأكد من عدم الفساد بها خلال الثلاثين عاما المنصرم
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23 - حلم الوطن
2017-11-08 19:07:50
نريد تحقيق مع المتاجرين بالاراضي الذين عملو لها تدوير اتمنى ان يكون هنالك رقم نتواصل عليه نحن المواطنين مباشره مع لجنة الفساد عندنا مواضيع كثيره بعشرات المليارات نعم عندي مواضيع بعشرات المليارات
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22 - الشيباني
2017-11-08 19:06:30
افا يا عهود حسابك متجمد ونا موجود آبك علي الحرام غير أرسل لك 1000 ريال عاجل جدا من غير 10 معزا وقعودين وحاشي مزيونات بس هاه كسبتهن في أحد الغزوات مع الحنشل قبل اسبوع تقريبا علم
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21 - رحال والزمن طاال
2017-11-08 19:05:46
تعليق مخالف
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20 - واحد مواطن
2017-11-08 19:01:04
لو صدقت الوكاله المذكوره..فأظن يحتاجون لبناء (ريتزين ثلاثه) يالله تكفى اصحاب الوزن الثقيل..ويعملون ملاحق ومعها ملاحق للوزن الأقل ثقلا..,فالدولة ترصد مليارات لراحة المواطن والفلوس تطير والمواطن يتعجب؟
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19 -
2017-11-08 19:00:52
تعليق مخالف
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18 - بندر
2017-11-08 18:58:43
الله ينصرك يابن سلمان ويحفظك
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17 -
2017-11-08 18:58:22
تنظيف الدرج من الأعلى ولو إنها جت متأخره شوي ولكن جت أحسن من ما تجي باقي حسابات متروسه من أيام عام الفيل الأزرق
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16 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-08 18:58:17
بس حلو تطهير البلد من الفساد شيء رائع ولكن هل هناك عائد مرجوّ على الفقراء والبسطاء بعد التطهير إن كان نعم فوالله إنجاز غير مسبوق ولامثيل له .
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15 - AZOOZ
2017-11-08 18:58:06
نريد التحقيق مع المطاوعه اللي ارصدتهم عشرات الملايين من تبرعات المواطنين ..
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14 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-08 18:56:34
مير انا حسابي متجمد خلقه هههههههه والله قسماً بالله بطاقة الصراف منتهية من حول اسبوعين مارحت للبنك اطلع جديدة لابحسابي شي يسوى اتعنى للبنك ووجيههم مكشرة كني اطر منهم والمشكلة ماعندي رصيد يسوى العنوة🤣
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13 -
2017-11-08 18:56:33
تعليق مخالف
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12 -
2017-11-08 18:55:05
تعليق مخالف
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11 -
2017-11-08 18:54:21
حروب لا هوادة فيها على أعداء الوطن في الخارج والداخل .. بارك الله جهودكم ونصركم يا خادم الحرمين و ولي عهدك الأمين.
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10 - راعي القلاده،،!!!
2017-11-08 18:52:57
مللك يرفع به الراس وولي عهد بطل لاتاخذه في الحق لومة لايم ومارميت اذا رميت ولكن الله رمى ..الله انصره وسدد رميه ..لينهض ببلده الى اعلى القممم ...فديت بابا سلمان ومحمد البطل
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9 -
2017-11-08 18:50:49
طالع للصلاة روحت
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8 - 1
2017-11-08 18:49:15
وش دخل ترامب بالموضوع . *******
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7 - ابو وسيم
2017-11-08 18:49:06
هذا استنزاف لاموال الدوله والمواطنين لعقود طويله..ان الاوان لانتصار الحق.وعوده الاموال الى مصدرها ومنها توضيف العاطلين وتحسين البنيه التحتيه...الخ....
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6 - جنط مصدي
2017-11-08 18:48:52
يا بلادي واصلي والله معاك واصلي والله يحميكِ يا خادم البيتن سِرْ لا كَبَا بِكَ الفَرسُ
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5 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-08 18:48:35
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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4 - 777
2017-11-08 18:48:31
لقد كسبت حب شعبك ومن معه شعبه لايخاف من شي ولو تجمعت عليه الجن والانس الى الاما م ياملك احزم والعزم
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3 - ابوسعود،،،
2017-11-08 18:46:52
نظف نظف
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2 - وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-08 18:45:04
دام عزك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 شكرًا سلمان
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1 - ماركتو
2017-11-08 18:43:22
ياسلام كم أنا سعيد كمواطن ..نصرك الله أيها المليك وولي عهدك ..نريد إجتثاث الفساد بأنواعه ومن جذوره ..واصلوا ونحن الشعب معكم ..الله يقويكم.
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برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

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هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

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بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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