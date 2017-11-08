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ولي العهد يرعى مؤتمر جهود المملكة في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة

ولي العهد يرعى مؤتمر جهود المملكة في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة
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واس 19 1٬275 4 ساعات

صحيفة المرصد-واس: يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المؤتمر الدولي (جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال النصف الثاني من شهر جمادى الآخرة 1439هـ.

رعاية سمو ولي العهد للمؤتمر
أعلن ذلك معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وقال: إن صدور الموافقة السامية الكريمة على رعاية سمو ولي العهد لهذا المؤتمر، وسام شرف وتاج على رؤوس كل منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور الموافقة السامية بتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمؤتمر، منوهاً بما تحتله الجامعة من مكانة وسمعة مميزة في ظل الدعم والمساندة التي تحظى بها من ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين لا يألون جهداً في كل ما يجعل جامعات المملكة العربية السعودية تقف شامخة عزيزة في كل أعمالها وتعاملاتها وما ينتج عنها من مخرجات بشرية أو علمية أو بحثية وغيرها.
وأشاد معالي مدير الجامعة، برعاية سمو ولي العهد الذي يبذل من الأعمال المخلصة والجهود الجبارة ويسخر الإمكانات كافة لخدمة أبناء وبنات هذا الوطن في كل شبر من أراضيه بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والخير على جامعات المملكة العربية السعودية بصفة عامة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصفة خاصة.

بيان مصطلح أهل السنة والجماعة وخصائصه
وأوضح معاليه أن المؤتمر يهدف إلى بيان مصطلح أهل السنة والجماعة وخصائصه، وبيان حقيقة منهج المملكة وجهودها في جمع الكلمة ولم الشمل والتحذير من الفرقة والاختلاف، وتقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة والدفاع عنها، وتسليط الضوء على دور المملكة في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب. كما يهدف إلى إبراز دور المملكة في تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عنها وبيان أثر الجهود الكبيرة للمملكة في إنشاء المراكز وإقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لنشر منهج أهل السنة والجماعة، إضافة إلى مد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية ووسطيتها وسماحة الدين الإسلامي الذي هو ديدن هذه الدولة.

محاور المؤتمر
وبين معاليه أن المؤتمر سيتناول عدداً من المحاور منها: دور المملكة العربية السعودية في دعم قضايا العرب والمسلمين التي أبرزها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وجهود المملكة في نشر الدعوة إلى الله المستمدة من العقيدة الصحيحة، ونصرة المملكة لقضايا المستضعفين، وجهودها في مكافحة الإرهاب والغلو والتطرف، والدور الرائد للمملكة في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونشرها والدعوة إليها، ورعايتها للحوار بين المسلمين مع بعضهم وبين المسلمين مع غيرهم ورعايتها للأقليات المسلمة وتبني قضاياهم.
كما يتناول جهود المملكة في العناية بالقرآن والسنة ودعم العلم والعلماء، ودورها في حماية أهل السنة من المد الصفوي، والتأكيد على دور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وتطبيق الشريعة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - الساحل الغربي
2017-11-08 23:02:04
ت 17 / ماأدري شكل مؤتمر أهل السنة والجماعة أصابك باالسكري والضغط ههههههه
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18 - الساحل الغربي
2017-11-08 22:57:02
ت 17 / تقصد فضح الصوفية والمنافقين والمجوس @
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17 - مؤتمر لفضح ضلال الاخنجية والصفوية
2017-11-08 22:43:45
سنفضح فرقة خوارج اخوان العصر ،، وفرقة خمينية رافضة العصر
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16 -
2017-11-08 22:37:05
تعليق مخالف
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15 - فارس الوابصي
2017-11-08 22:24:59
بأذن الله سوف يعم الخير على الوطن ولمواطن بعد ثلاث سنوات من الأن وتذكرو كلامي هذا
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14 - فهد / جدة
2017-11-08 22:10:30
الله يحفظك ويبقيك ياحفيد المؤسس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين وناصر أهل السنة والجماعة ومنهجهم في كل بقاع المعمورة وأدعوا الله أن يجعله في ميزان حسناتك
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( عدد التعليقات 31,228 )
13 - برق _ الحرم
2017-11-08 22:06:56
ـــ،((((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))))ــــ
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12 - Zzz
2017-11-08 20:31:24
تعليق مخالف
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11 - ابو شوق
2017-11-08 20:05:42
اللهم احفظ ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رافع راية الاسلام والمسلمين عساك على القوة ان شاء الله وادعو الله عز وجل ان يحميك من كل شر يارب .
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10 - سامبدوريا
2017-11-08 19:51:05
ديننا الاسلام الصحيح دين محبه وعطف وصدق مع الله موزي دين المجوس يبطنون غيرمايظهرون النذاله والكذب والغدر والخيانه حتى في الماكل والمشرب يعتبروها دين يتقربون بها الى الله قبحهم الله شوهوا الدين بتخلفهم
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9 - لا يوجد تطرف في الاسلام // هناك تطرف في الاشخاص والجماعات
2017-11-08 19:49:08
لايوجد إسلام نقي وإسلام غير نقي // هناك الرسالة السماوية التى بعث بها نبي هذه الامة // الاسلام رسالة سماوية غير قابلة للتبديل او النقصان// "سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا"//الاية
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8 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-08 19:40:32
ت ٧ والله ماحولكم طهاره .
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7 - المسافر
2017-11-08 19:37:48
نعم للاسلام النقي الطاهر المعتدل البعيد عن التطرف والارهاب والمسيس والبعيد عن الفكر الاخونجي العفن. ماشفنا من الاخونجية الا العفن والخداع والتمسح بالدين
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6 - الله يسعدك ويحفظك
2017-11-08 19:36:47
الله يسعدك ويحفظك من كل شر ويوفقك وينصرك على من عاداك
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5 - "لنشر منهج أهل السنة والجماعة"
2017-11-08 19:33:17
منهج أهل السنة والجماعة التي كان عليها السلف الصالح كما ورد في الكتاب والسنة // ؟؟؟
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4 -
2017-11-08 19:29:03
اتمنى ان تكون لي دعوة مستجابة في ركعتين اخر الليل لاصرفها لولي الامر بان يحفظهم من كل سوء ومكروه وان يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين
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3 -
2017-11-08 19:17:13
الي الامام وفقك الله ياصحب السمو
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2 -
2017-11-08 19:17:11
الي الامام وفقك الله ياصحب السمو
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1 - هيف القحطاني 🇸🇦
2017-11-08 18:59:39
كفو يا حبيب الشعب
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آخر تعليق
بواسطة :

تبغى تلش الامريكية هاه!...
بواسطة : طاش ماطاش

الله يلعن ايران الكلاب والحوثي الكلاب حقهم اللهم اقشعهم عن الدينا فتنون الحياه ا...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعندكن سوالف إلا بالامطار دائم كذا وملاحظة ان ماودكن تسولفن مع بعض فقط مجاملات...
بواسطة : الساحل الغربي

ت 17 / ماأدري شكل مؤتمر أهل السنة والجماعة أصابك باالسكري والضغط ههههههه...
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