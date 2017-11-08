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تعرف على المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال
صحيفة المرصد : أكدت النيابة العامة أن إجراء أية عملية على أموال مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة، وبقصد إخفاء مصدرها غير المشروع تعد جريمة غسيل أموال.
وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال”.
يذكر أن المملكة تباشر حالياً أكبر عملية في تاريخها لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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التعليقات
19 - ههههههههههههه2017-11-08 22:08:24
حول الاموال لتسديد ديون وتنغسل بدون شبهات هههه
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18 - ابو وسيم2017-11-08 21:57:36
ناقه بخمسه ملايين ارض بسته ملايين اليس هذا غسيل اموال ..تامين السيارات الم يعد فساد؟.
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17 - 652017-11-08 21:29:56
طيب هل تطبق المادة على من تم توقيفهم
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16 - وسطي2017-11-08 21:27:54
هناك محافظه في الشرقيه زراعيه بيعت مزارعها بالملايين وسجلت بأسماء مواطنين لا يملكون الا رواتبهم بمقابل مالي ويكتب بين المشتري الفعلي الكويتي او القطري والمواطن المتستر ورقه خارجيه.. هل هذا فساد؟
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15 - مواطن2017-11-08 21:23:32
توجد بها غسيل اموال ١٠٠٪ ١ العقار والاراضي ٢ مزاين الابل ٣ معارض السيارات
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14 - مواطن غيور على وطنه2017-11-08 21:18:28
المواطنيين بصوت واحد يطالبون بمحاسبه وكلاء السيارات بحزم بسبب الغش والخداع المواطنيين من بيع السيارات وقطع الغيار كلها تضليل المسنهلك
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13 -2017-11-08 21:04:50
مدام يالبنك باعة الشخص السياره عطه جميع اجراتها من استماره مالك حق تحجز الاستماره عندك والقصد ماشي اصول البيع المشتري لازم يملك السياره لاحتاج.بيعها مافرجة عليه لاخير فيها
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12 - ياليل ابولمبه2017-11-08 20:37:27
نذكر النيابه العام بأن لاتنسى غسيل الأموال الذي يتم في مزايين الأبل ،، وللمعلوميه غسيلهم ناصع البياض وواضح وضوح الشمس .
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11 - جحا يحقق2017-11-08 20:24:31
وفيه طرق لم اذكرها لو يتم اتباعها لتم سحق عالم ود.. ولكن نتركة لارادة الله انتهى،،،،
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10 - جحا يحقق2017-11-08 20:20:32
ت6/اضحك وابتسم مش دايمة لحد اهم شئ الظلم ابتعد عنه لان عاقبته وخيمة في الدنيا والاخرة.
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9 -2017-11-08 20:16:39
ومن غسيل أموال ت0ويل. أجانب للملايين بطرق ملتوية
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8 - جحا يحقق2017-11-08 20:16:17
يتبع/ المتوفر والاملاك واسماء الورثة والسفريات واستخدام البطاقات الائتمانية وهل حصل على جنسيات اخرى وهل هو مؤل للحصول عليها والاسباب والامراض الوراثية او التي يعاني منها ونسبة الجرايم في العايلة
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7 - جحا يحقق2017-11-08 20:12:53
اظيفوا سيستم قاعدة بيانات ظخمة وسرية مرتبطة بالهوية ورقم وطني اخر مخفي يتم ربطه بها ويتم الاطلاع عليه من من قبل الجهة المختصة والموظف المختص يتم الربط بينه وبين كل عمليات الحولات والايداع والرصيد ..ي
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6 - saeed2017-11-08 20:05:55
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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5 -2017-11-08 20:04:50
فووو فوووو
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4 - في المشمش2017-11-08 20:00:42
الله يوفق ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وابنه محمد وآل سعود
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3 - جحا يحقق2017-11-08 19:59:49
اظيفوا مادة اخرى وهي تفعيل من اين لك هذا لكل مسؤل او موظف يوجد لديه نشاطات تجارية وارصدة ظخمة وهو في الاساس بدأ لم يكن لديه سوى راتبه حتى وان ورثه يتم التحقق من مصد دخل المورث واظمن تطلعوا مليارات
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2 - ام رقيبة2017-11-08 19:55:49
ام رقيبة مايحدث فيها من اسعار مبالغ فيها اعتقد كانت لغسيل اموال والله اعلم يجب المراقبة
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1 - بندر2017-11-08 19:53:13
حفظك الله ابن سلمان ونصرك
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آخر تعليق
بواسطة :
تبغى تلش الامريكية هاه!...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعندكن سوالف إلا بالامطار دائم كذا وملاحظة ان ماودكن تسولفن مع بعض فقط مجاملات...
بواسطة : الساحل الغربي
ت 17 / ماأدري شكل مؤتمر أهل السنة والجماعة أصابك باالسكري والضغط ههههههه...
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