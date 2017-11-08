بالصور : ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية اليمنية

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صحيفة المرصد-واس:التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري.

فيما حضر من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وعدد من المسؤولين.

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