في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

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صحيفة المرصد: في خطوة مفاجئة نشرت الفنانة نوال الكويتية تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها “أشكر إدارة قناة mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ، سعيدة بالدعوة”.

وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين المغردين حيث صورت الفنانة أحلام الحلقات المسجلة من البرنامج وكانت تنتظر استكمال الموسم بالحلقات المباشرة.

ودارت تساؤلات عما إذا كان سيؤجل عرض البرنامج ويعاد تصوير الحلقات، أم ستقبل نوال الكويتية أن تستكمل دور أحلام في الحلقات المباشرة؟

ورفضت محطة MBC التعليق على الخبر في الوقت الحالي ومن المقرر صدور بيان رسمي لاحقاً سيعمم على وسائل الإعلام .

وفي نفس الإطار أرجع بعض المعلقين على تويتر الأمر إلى عدم وضوح موقف أحلام من الخلاف الخليجي القطري ، كونها متزوجة من قطري وزوجها دعم أمير قطر علانية.

وكانت أحلام ردت على الهجوم عليها في عدة تغريدات مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغماً عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه. وقالت في تغريدة على تويتر: “بلدي وان جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا عليّ كرام”.

وأضافت في تغريدة أخرى : “ولائي وانتمائي وحبي لبلدي الإمارات لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيام طار الشر يازايد إلى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد إلى اللحد إماراتية وولائي إماراتي وافتخر ونقطة على السطر”.