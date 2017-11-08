في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها
صحيفة المرصد: في خطوة مفاجئة نشرت الفنانة نوال الكويتية تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها “أشكر إدارة قناة mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ، سعيدة بالدعوة”.
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين المغردين حيث صورت الفنانة أحلام الحلقات المسجلة من البرنامج وكانت تنتظر استكمال الموسم بالحلقات المباشرة.
ودارت تساؤلات عما إذا كان سيؤجل عرض البرنامج ويعاد تصوير الحلقات، أم ستقبل نوال الكويتية أن تستكمل دور أحلام في الحلقات المباشرة؟
ورفضت محطة MBC التعليق على الخبر في الوقت الحالي ومن المقرر صدور بيان رسمي لاحقاً سيعمم على وسائل الإعلام .
وفي نفس الإطار أرجع بعض المعلقين على تويتر الأمر إلى عدم وضوح موقف أحلام من الخلاف الخليجي القطري ، كونها متزوجة من قطري وزوجها دعم أمير قطر علانية.
وكانت أحلام ردت على الهجوم عليها في عدة تغريدات مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغماً عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه. وقالت في تغريدة على تويتر: “بلدي وان جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا عليّ كرام”.
وأضافت في تغريدة أخرى : “ولائي وانتمائي وحبي لبلدي الإمارات لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيام طار الشر يازايد إلى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد إلى اللحد إماراتية وولائي إماراتي وافتخر ونقطة على السطر”.
التعليقات
انت يالثقفي دايم شرس مانلومك
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الثقفي ودي اشوف تعليق منك مميز او راقي كله انتقاص في خلق الله او تهميش الآخرين او احتقارهم ، يارجل اتقي الله واعلم انك اليوم بالدنيا وغدا آخره وهناك حساب وعقاب تأدب مع الناس عشان يحترمونك
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وشوفوا كمية السب اللي يجيها من العرب والمقاطع اللي يسوونها واللا مبرّر ؛ هي انسانه دمها خليجي وتحب السعودية وتفرح لفرحنا وتحزن لحزننا وتغريداتها وحساباتها دليل ؛ أحلام ملكة وستظل الملكة
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في احد لقاءاتها كان وقتها حمله عليها من اللبنانيين فقالت يسبوني لأني خليجية فقط
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ياليت شعبنا يرتقي أحلام بنت الخليج وبنت الإمارات*** مع الأسف واطلق عليها ألقاب وانتشرت لا تسمحون للعرب يسبونها
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الحجاب في الثقافةالإسلاميةهولباس يستر وجةوجسدالمرأة.وهوأحدالفروض الواجبةعلى المرأةفي شرائع معظم الطوائف والفرق الإسلامية.لغوياالحجاب هوالساتر،وحجب الشئ أي ستره،وامرأةمحجوبةأي امرأةقد سُترت بستر
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لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه، وهو معروف عند السامعين، كان غيبة محرمة. فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث، فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالم من يشرب،
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قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوةذكربعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة؛لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم،وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه،أو جماعة بأعيانهم😍 لاغيبةلمجهول
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دائما أكون على نياتي
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ذا فويس مافيه احلام ي كدابييييين 😳😳😳😳😳😱😱😲😲
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بعدين موقف احلام من الازمه الخليجيه ماهو مهم ايش اهميتها يعني لاراح تقدم ولا تأخر مجرد مطربه😎
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م 7 ابو يمن ماكمت تتهجم وتسخر من احلام ايش غيرك يامنافق والا انت مجرد نعله المجوس معاهم معاهم عليهم عليهم 😂😂😂😂😂😎
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طيب احلام كفاية عليها ارب ايدول ونوال في برنامج the voice تكون القسمة عادلة يا ام بي سي اما احلام تكوش علي الاثنيين ظلم وليش الحسد يا احلام
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م 7 يابو صفيحة قاز ماهو على اساس دايما تسخر من احلام والا عشان اسيادك المجوس وين مايروح المجوسي انت معاه يابو راس جزمة قديمه 😎🤣🤣🤣
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م 7 يابو راس حزمة قات خلك مع الشريفه سيدتك اللي راح يندعس عليكم معها 🤣🤣🤣🤣🤣
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م 7 خلك من بلدنا صدق راسك ماهو صفيحه الا صندقه رح حرر بلدك من الحوثه والمجوس ولا تتدخل فيما لابعنيك ان شاء تعص اصابعك ندم 😎 على الخير اللي راح تفقده يالهلامه بنرجعك لسيدك الحوثي واسيادك حمير اليهود🤓
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م 7 ابو راس صفيحه المندس اللي ينفث احقاده على بلدنا لاتخاف جايك الدور انت وعايلتك عارفين رقمك اجل تقول خنشليله والخالديه 🤓
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الحين احلام بتروح ذا فوبس ايران الشريفه😎
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غريبه كنتوا خلوها تكمل الموسم بعدين غيروها😎
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الكًويتيين يحقدون على احلام لانها اشهر من مغنيتهم الباكستانيه😎
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MBC اللي يتحكم فيها وله الامر والنهي مم تباع حزب اللات والسعوديين لايهشون ولاينشون 😎 تطالب بتوطين صدى الملاعب🤓
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م 26 كلامك 👍🏻 في الصميم شكلهم ابعدوها عشان اليسا الغير خليجيه😎
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ميسي حل محل مارادونا
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عشان زوجها مؤيد لقطر مع ذلك أحسن احلام مستخفه نوال رزة وشايفة خير
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و الله يا احلام انتي اصدق فنانه ولن يشك احد في ولائك لبلدك الا الحاقدون و الكارهون لانك استطعتي طرد احد اعضاء اللجنه الذي اساء لأهل الخليج قبل ان يسئ لأحلام نفسها
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نوال (أذرب) من احلام ، وأكثر لباقة👌
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برنامج قديم وصاير ممل
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الخلايجة مختلفين ومشغلي قنواتهم وافدين ويتكلمون عن التو...طين
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فرجعو اليه وأخبروه بأمر هذه الصيدلية المغلقة فأخذ منه الغضب كل مأخذ وقام يصارخ وينابح اعتراضآ على غلق الصيدلية لوقت الصلاة معترضآ على ذلك.فأخبروه أنه كان من المؤيدين للغلق قبل سجنه.فقال الأول تحول ههه
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يقال أن أحد دعاة الأخوان المسجونين يعاني من مرض السكر النوع الأول وذلك قبل أن تمسكه حكومتنا الرشيدة وتقبض عليه مع لحيته وتودعه سجونها.وأن مستوى السكر هبط في دمه واحتاج لابرة حقن فوجدو الصيدلية مغلقة.
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هههههه احسن كسحوها ....الظاهر شالوا احلام لا نها غير مؤيده قيادة المرأة السيارة ومتشدده وشايفه حالها حلوه بالتجمبل
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الكاهن الأكبر روش راوس وراء قرار حبسي، وأشعر بأنه لم يفعل هذا انتقاماً مني لأنني رفضت الزواج بابنته التي لها عينا ***...
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تعليق مخالف
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نوال افضل اركد واعقل خطوة جيدة لتصحيح مسار من الطار الي الفن الاصيل
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عيرت جنود الامارات في اليمن
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لذلك عندما قامت حكومتنا السعودية نصرها الله بسحب دعاة الأخوان الشياطين الفاسدين الخائنين لوطنهم وقيادتهم السجد الركوع لتميم والحمدين والنظام القطري والتركي فهي لم تتحرك تجاههم الا لأنهم أشجار خبيثة .
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بس كذلك انتون خليكوا طيبات معايا
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طيب 0 كرمالكن حنطم وحسكوت 0
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طبعآالأخونجي من قطيع الأخوان الخائن الفاسد مايهمه وطنه المهم فكره وحزبه وداعيته شيطانه الرجيم الذي يتبعه ويدربي صندوق رأسه خلفه.فهوأصلآ ليس له ولاء لالربه ولا لدينه ولا لقيادته وحكومته ولائه لعدو وطنه
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حرام ليش تجيبونها من البداية وتخلونها تسافر وتسجل وتضيع وقتها ليش يا MBC قناة كبيره وهذا تصرفكم عندكم تخبطات في السنوات الأخيرة يا ادراة القناة
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قلم الخنبقه أهرب بسرعه وراك جني .
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لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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طبعآ الأخونجي من قطيع الأخوان الخائن الفاسد مايهمه وطنه المهم فكره وحزبه وداعيته شيطانه الرجيم الذي يتبعه ويدربي صندوق رأسه خلفه.فهو أصلآ ليس له ولاء لاربه ولا لدينه ولا لقيدته وحكومته ولائه لعدو وطنه
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الشرهه على نوال اللي تقبل ماتوقعتها بهذه الأخلاق تكون محل وحده مسجله حلقات للبرنامج
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الشعب الاماراتي وقيادته رعاهم وحفظهم الله يبدو أنهم غير راضين عن موقفها من الأزمة القطرية مع بلادها وهو الأقرب الى موقف زوجها القطري وتتبنى منهجه وسياسته في هذا الشأن.الوطن فوق كل سيادة وفوق كل اعتبار
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الله يشفيكم من مابتلاكم ..
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الموضوع عندي انا الموضوع كله ان الامارات مسوية اغنية مدري وش اسمه قولوا لقطر ولا علم قطر المهم هي علقت وقالت الا ليت الفن يعود يوما مثل كذا يعني فجاء الرد سريعا عموما من باب الكفر انك تكون محضر خير
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العالم وعت من الغيبوبه وقنوات الابراهيم ماقدمت خير عن السعوديه واهلها بالعكس مثلتهم انهم تعساء وانهم مشردين واخلاقهم سيأه ***
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الشعب الاماراتي وقيادته رعاهم وحفظهم الله يبدو أنهم غير راضين عن موقفها من الأزمة القطرية مع بلادها وهو الأقرب الى موقف زوجها القطري وتتبنى منهجه وسياسته في هذا الشأن.الوطن فوق كل سيادة وفوق كل اعتبار
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كل الحكاية الأم بي سي ماعد تقدر تدفع المبلغ الي تبغاه أحلام بعد ماتجمدت حسابات صاحبها قامت اتفقت معا نوال ويمكن نوال ماترضى اختصروها وجيبو أم عايض
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ياليت يسكرون هالقنوات ***شوهه سمعت المواطن وخربت المجتمعات وكل خبر سيأ عن السعوديه تشتريه وتبثه وانا اتحداها من هالمكان لو تقدر تبث خبر واحد عن مواطن خليجي بالعاطل
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الا تعلمين يا ملكة ان عقول بعض البشر تافهه جدا جدا جدا يعني يا تأيدني يا انتي ضدي ومسموح لي احاربك !!!
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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