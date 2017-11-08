“بلومبرغ” : 3 شركات مرتبطة بموقوفين في السعودية ديونها 2.1 مليار دولار

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صحيفة المرصد-الأناضول : قالت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن 3 شركات سعودية يدعمها مليونيرات يخضعون للتحقيق من لجنة مكافحة الفساد، لديها ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار (7.5 مليار ريال) من الديون، تُستحق على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

ومن ضمن قائمة الموقوفين الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال ناصر الطيار، ورجل الأعمال بكر بن لادن.

والشركات بحسب “بلومبرغ” هي: المملكة القابضة (الوليد بن طلال)، والطيار (ناصر الطيار)، وبن لادن (بكر بن لادن).

وأظهر مسح أجرته وكالة الأناضول للأنباء، الأربعاء، أن خسائر شركة المملكة القابضة، تبلغ نحو 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار).

وخسرت شركة الطيار (عضو مجلس إدارتها ناصر الطيار، ويملك فيها 29.7 بالمائة)، نحو 1.32 مليار ريال (352 مليون دولار).

وفي سابقة لم تشهدها السعودية، ألقت السلطات، مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجل أعمال، بتهم فساد.

وجمّدت المملكة حسابات بنكية لأفراد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، في حين أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.

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