بعد توقيف رئيسها.. بن لادن تدفع 500 مليون دولار لدائنيها

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صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة قيام مجموعة بن لادن السعودية للتشييد، بتسديد مدفوعات لدائنيها تقدر بـ500 مليون دولار، منذ الأحد الماضي.

وأوضحت المصادر، أن دائني مجموعة بن لادن السعودية للتشييد تلقوا مدفوعات قيمتها 1.85 مليار ريال تتعلق بمشروع توسعة الحرم المكي، مشيرة إلى أن البنوك تلقت الأموال منذ أنباء احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة بكر بن لادن في مطلع الأسبوع الحالي في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة .وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركة بدأت في إجراءات صرف المدفوعات قبل إجراءات لجنة مكافحة الفساد أو بعدها، لافتة إلى أن المدفوعات تتعلق بقسط دوري من الرسوم والعمولات وسداد جزءٍ من أصل القرض.