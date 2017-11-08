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بعد توقيف رئيسها.. بن لادن تدفع 500 مليون دولار لدائنيها
صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة قيام مجموعة بن لادن السعودية للتشييد، بتسديد مدفوعات لدائنيها تقدر بـ500 مليون دولار، منذ الأحد الماضي.
وأوضحت المصادر، أن دائني مجموعة بن لادن السعودية للتشييد تلقوا مدفوعات قيمتها 1.85 مليار ريال تتعلق بمشروع توسعة الحرم المكي، مشيرة إلى أن البنوك تلقت الأموال منذ أنباء احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة بكر بن لادن في مطلع الأسبوع الحالي في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة .وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركة بدأت في إجراءات صرف المدفوعات قبل إجراءات لجنة مكافحة الفساد أو بعدها، لافتة إلى أن المدفوعات تتعلق بقسط دوري من الرسوم والعمولات وسداد جزءٍ من أصل القرض.
التعليقات
6 - سامبدوريا2017-11-08 22:35:13
الشوام متغلغلين في الشركه اكلوا الاخضر واليابس
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5 - زائر2017-11-08 22:19:15
تعليق مخالف
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4 - مساعد2017-11-08 22:18:28
كيف تقوم بتسديد واموالها مجمدة عسى ان لا تكون هروب من المسائلة يجب التحقق من البنك والمبالغ المصروفة
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3 - اختصار2017-11-08 22:09:22
الى تعليق 1 (عززنا ههههههههه) اوافقك الرأي الله يستر لاتصير حيله من حيل المجرمين
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2 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-08 22:07:21
المدفوعات لصالح البنوك ولا أفراد عاملين بالشركة؟!
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1 - عززنا ههههههههههههه2017-11-08 21:56:28
انتبهوا لايصير دفع الديون طريقة جديدة ** او نقلها لحسابات بأسماء أخرى هه كلللش جااايز
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آخر تعليق
بواسطة :
تبغى تلش الامريكية هاه!...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعندكن سوالف إلا بالامطار دائم كذا وملاحظة ان ماودكن تسولفن مع بعض فقط مجاملات...
بواسطة : الساحل الغربي
ت 17 / ماأدري شكل مؤتمر أهل السنة والجماعة أصابك باالسكري والضغط ههههههه...
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