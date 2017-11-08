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خادم الحرمين يصل المدينة المنورة

خادم الحرمين يصل المدينة المنورة
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واس 11 1٬996 57 دقيقة

صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى المدينة المنورة قادماً من الرياض .
ولدى وصول الملك المفدى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي كان في استقباله – أيده الله – عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وفي ساحة المطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما كان في استقباله – أيده الله – معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله القحطاني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني، وعدد من كبار المسؤولين والأهالي بالمنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى المدينة المنورة.
وكان في وداعه – أيده الله ـ في الصالة الملكية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - عيسى
2017-11-08 22:59:39
الحمدلله ع السلامه ابو فهد
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10 - وقت السحر
2017-11-08 22:53:25
الحمد لله على سلامتك وحفظك الله من مكروه
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-08 22:53:17
تعليق مخالف
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8 - ساري
2017-11-08 22:40:44
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7 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-08 22:34:17
تعليق مخالف
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6 - خيال الغضبا
2017-11-08 22:21:46
وفقك الله وسدد خطاك في حلك وترحالك يابو فهد
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5 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-08 22:17:37
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وحمدلله على سلامة الوصول
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4 - ابو راشد
2017-11-08 22:17:35
نمني استكمال مشاريع توسعة الحرم النبوي
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3 -
2017-11-08 22:17:05
حفظك الله في حلك وفي ترحالك ياملك الحزم والعزم عاش سلمان وعاشت المملكة وعاش ولي عهدك الأمين محمد بن سلمان نصركم الله وسدد خطاكم على الخير
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2 - مواطنه
2017-11-08 22:14:16
عين الله ترعاك في حلك وترحالك.
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1 - فهد / جدة
2017-11-08 22:13:52
الحمدلله على سلامتك ياخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحفظك الله في حلك وترحالك
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آخر تعليق
بواسطة :

تبغى تلش الامريكية هاه!...
بواسطة : طاش ماطاش

الله يلعن ايران الكلاب والحوثي الكلاب حقهم اللهم اقشعهم عن الدينا فتنون الحياه ا...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعندكن سوالف إلا بالامطار دائم كذا وملاحظة ان ماودكن تسولفن مع بعض فقط مجاملات...
بواسطة : الساحل الغربي

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