شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !
صحيفة المرصد : فاجأ نائب رئيس اليمن، الفريق الركن علي محسن الأحمر، عدد من الحاضرين في مكتبه بحمله أحد الجنود على ظهره، حيث أخرجه من مكتبه إلى سيارة خارج المبنى الذي كانوا فيه.
وقال مصدر عسكري، بحسب موقع “المشهد اليمني”، أن نائب الرئيس حمل جنديا يُدعى جميل الحنيشي بعد أن شارك في معارك نهم شرق صنعاء، مؤخرا، بعد أن بُترت قدميه في تلك المعارك.
وأوضحت مصادر حضرت اللقاء في مكتب الأحمر، أنه جرى حوار بينه وبين الجندي مبتور القدمين، علم من خلاله نائب الرئيس بقصة التضحية التي تملأ جوانح ذلك الجندي، حيث سأله عن حاجته، فكان رده المباشر “الرغبة في العودة إلى الجبهة من أجل استكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح”.
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نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر يحمل على كتفه جندي فقد رجليه في معارك نهم pic.twitter.com/qOpvEfpYdV— حسين هادي #مأرب (@AsinHadi) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
يقولوه لا تصور ولا شي طفي ..الله عليك يا ابن الاحمر كبير في التواضع والمكانه والتحدي والاقدام مع رجالك قواكم الله على اخراج مرتزقة المجوس من ارض اليمن العربية السنية ولا مكان للمجوس بينكم
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ونعم في اليمن وأهل اليمن والله ينصرهم علي الحوثي وصالح المخلوع والله ينصر التحالف بقيادة مملكتنا الغالية والله يحفظ مملكتنا واللهم أدم علينا نعمة الامن والامان. 💕☺️
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خذ البندول الي لون علبتها احمر.. وكلها ونام عاد الشكوى لله اجل تصارع الصداع ؟
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اربط راسك او تكبى بماء حار او اتروش بماء حار ع دافي ولا تنصفق بعد ما تطلع واربط راسك ونام،او انك متعود ع شيء ولك كم يوم ما شربته شاي قهوه كذا يعني
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بن عبدالعزيز آل سعود ورحمة ومغفرة من الله على موتاهم وموتانا .
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الأمير محمد بن سلمان
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امامنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة
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لكن الحمدلله الاسلامي يمشي الان للخيرولكن ببطءشديدبسبب كثرةالموعوقات اللهم احفظ لنادينناالذي هوعصمت امرناواحفظ لنادنياناالتي فيهامعاشنا واجعل الحياةزيادة لنافي كل خيروالموت راحةلنامن كل شر اللهم احفظ
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**يابو يمن يا همج من رئيسكم الى نائبه الى اصغر واحد فيكم
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يعني تركتم ما يكون به إعزاز الدين ، فلم تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم ، ولا بأنفسكم ، ولا بألسنتكم . (سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا)
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رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ
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(((((( الاحمر يحمل الجنود ......والبغل المحروق يحمل عبيد المجوس في صنعاء )))))
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5 - ملقوف 2017-11-08 23:14:19 الله يشفيك ويشفي كل مريض يارب ،،.. اذا الله احيانا واحياك بكره عليك وعلى الحجامه روح تحجم وادعيلي معاك .. حاول تواضب عليها كل 6 اشهر وتشوف الصحه كيف وصفاء الذهن والبدن
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ت 5 اذا ماعندك سكر .. خذ شاي مخدر جدا وحلاوته زايدة جدا اشرب 3 فناجين وادعيلي .. علاج عجب للصداع .. لكن كما قلت شاي خجران جدا وحلو بزيادة
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ياخوان راسي يوجعني وماودي اكل بندول علشان الواحد مايتعود عليها وش رايكم وش اسوي
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عاد هذا اشجع من الي متبطح هنا يجمع فلوسه بطريقه** وحمير وقرود بالمطعم
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وش السالفه
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الله يلعن ايران الكلاب والحوثي الكلاب حقهم اللهم اقشعهم عن الدينا فتنون الحياه المشكه معاهم خونه
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ونعم به وباهل اليمن
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