شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

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صحيفة المرصد : فاجأ نائب رئيس اليمن، الفريق الركن علي محسن الأحمر، عدد من الحاضرين في مكتبه بحمله أحد الجنود على ظهره، حيث أخرجه من مكتبه إلى سيارة خارج المبنى الذي كانوا فيه.

وقال مصدر عسكري، بحسب موقع “المشهد اليمني”، أن نائب الرئيس حمل جنديا يُدعى جميل الحنيشي بعد أن شارك في معارك نهم شرق صنعاء، مؤخرا، بعد أن بُترت قدميه في تلك المعارك.

وأوضحت مصادر حضرت اللقاء في مكتب الأحمر، أنه جرى حوار بينه وبين الجندي مبتور القدمين، علم من خلاله نائب الرئيس بقصة التضحية التي تملأ جوانح ذلك الجندي، حيث سأله عن حاجته، فكان رده المباشر “الرغبة في العودة إلى الجبهة من أجل استكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح”.

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