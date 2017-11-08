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الرئيسية / بالصور : الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين بوفاة نجله منصور في اليوم الثاني

بالصور : الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين بوفاة نجله منصور في اليوم الثاني

بالصور : الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين بوفاة نجله منصور في اليوم الثاني
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واس 5 3٬151 2 ساعتين

صحيفة المرصد-واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر سموه بالرياض مساء اليوم أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء ووفد قبائل عسير وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين ورجال الأمن – رحمهم الله -.
كما استقبل سموه اللواء الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيسً جهاز أمن دولة الإمارات العربية المتحدة , والشيخ حمدان بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.
وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وأبنائه , سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
وعبر سموه عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة.
حضر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - ابوفهد
2017-11-09 01:17:58
الله يرحمه ويغفر له ولمن معه (لاحول ولا قوة الا بالله)
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4 - الشايب
2017-11-09 00:17:21
تعازينا الحارة للأمير مقرن وأسرته وأسرة الفقيد .
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3 - عاش سلمان الحزم
2017-11-09 00:04:35
الله يرحمه
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2 - سعد التميمي
2017-11-08 23:56:20
اسال الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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1 - القحطاني
2017-11-08 23:55:52
معه منا أن ندعو له فنسأل الله أن يبدله بدار خير من داره واهل خير من أهله وجيران خير من جيرانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وأن يعوض منطقة عسير بخير يا رب العالمين.
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آخر تعليق
بواسطة : ابو العز الدمشقي

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