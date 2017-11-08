أول تعليق لإمارة عسير على تجاهل إبراز اسم “حدادي” ضمن ضحايا المروحية

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صحيفة المرصد : أوضحت إمارة عسير اليوم (الأربعاء) عبر بياناً لوسائل الإعلام السبب وراء تجاهل إبراز اسم الشهيد الوكيل رقيب فني “عبدالله حدادي” ضمن ضحايا حادث تحطم طائرة نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

وقالت الإمارة: “تنويه الى وسائل الاعلام.. ربما يكون سهواً أو لعدم العلم مسبقاً وهي عدم إبراز اسم الشهيد وكيل رقيب عبدالله حدادي ضمن التعازي أو أي وسيلة إعلامية”.

وتابعت الإمارة في بيانها: “إن حدادي هو من ضمن شهداء الوطن ..رحمهم اللهم جميعاً.. ولذلك جرى التنبه .. وما عند الله خير وأبقى”.

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