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أول تعليق لإمارة عسير على تجاهل إبراز اسم “حدادي” ضمن ضحايا المروحية

أول تعليق لإمارة عسير على تجاهل إبراز اسم “حدادي” ضمن ضحايا المروحية
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المرصد 15 3٬600 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أوضحت إمارة عسير اليوم (الأربعاء) عبر بياناً لوسائل الإعلام السبب وراء تجاهل إبراز اسم الشهيد الوكيل رقيب فني “عبدالله حدادي” ضمن ضحايا حادث تحطم طائرة نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

وقالت الإمارة: “تنويه الى وسائل الاعلام.. ربما يكون سهواً أو لعدم العلم مسبقاً وهي عدم إبراز اسم الشهيد وكيل رقيب عبدالله حدادي ضمن التعازي أو أي وسيلة إعلامية”.

وتابعت الإمارة في بيانها: “إن حدادي هو من ضمن شهداء الوطن ..رحمهم اللهم جميعاً.. ولذلك جرى التنبه .. وما عند الله خير وأبقى”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - أم فهد
2017-11-09 01:08:06
لاعذراولاسهوا المسألة ليست مقصودة ولانلومهم أبداالموقف صعب فُجع الجميع والفجيعة تذهب العقل وتشل التفكير ولانلوم أحداكبيراكان أوصغيرا وكلهم فقد على الوطن والمواطن فرحمهم الله ويمن كتابهم ويسر حسابهم
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14 - ضمير الناس
2017-11-09 00:50:12
يمكن كنت مقتنع لكن اقنعواني ان قناعتي في غيرمحلها***الفساد في الاعلام اشدوانكى***
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13 - البشري الجنوبي
2017-11-09 00:48:34
عذر اقبح من ذنب يا امارة عسير كيف سقط سهواً معقول اذا عندكم مشكله في الكادر الاعلامي ام التركيز على المسؤلين التابعين للاماره
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12 - ضمير الناس
2017-11-09 00:46:40
نوع من انواع الفساد التي تسيء للوطن قصورفاضح واضح***
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11 - مروحية
2017-11-09 00:39:49
شهيد وسقط سهواً !!! ياللهول وياللفاجعة !! ارادوا ان يكحلوها ففقعوا عينها هههههههههههه
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10 - شايب مكه
2017-11-09 00:36:06
اللي مو على البال حاله صغير حاله
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9 - ابو سليمان
2017-11-09 00:28:24
تذكرة قصة حليبيب (هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله نفقد فلاناً وفلاناً، ونسوا جليبيباً، ليس له مكانة إطلاقاً، لا يدخل بالحسابات إطلاقاً، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفقد جُليبيباً،
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8 - ياليل ابولمبه
2017-11-09 00:04:06
ليتكم سكتم ولم تطلعوا بهذا التصريح المؤسف
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( عدد التعليقات 2,400 )
7 - ابونواف...
2017-11-09 00:03:02
الله يرحمهم جميعاً وصبر الله اهاليهم وسبحان الله الموت يتساوى فية البشر وكل نفس ذائقة الموت
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6 - دانه
2017-11-09 00:02:52
*** رحمة الله عليه ومن معه .....
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5 -
2017-11-08 23:59:16
تبرير غير مقنع لكن يالله الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
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4 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-11-08 23:56:29
اي نعم؟! ما عند الله خيراً وابقى.الله يرحمهم جمبعاً.(لا الفينك بعد الموت تندبني .. وفي حياتي ما زودتني زادا).
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3 - مواطن فاهم السالفة
2017-11-08 23:55:58
يجب محاسبة المسؤول عن إسقاط اسم حدادي بدوافع أو طبقية . سهوا هذه ما تمشي ولن يصدقها احد فعذرا أقبح من ذنب .
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2 - مواطن فاهم السالفة
2017-11-08 23:51:38
لكم الله يا اهل جيزان
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1 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 23:50:03
طيب ليش البيان المقتضب هذا
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آخر تعليق
بواسطة : ابو العز الدمشقي

ت29/انت تقول أن حزب الله منظمة ارهابية ولكن روسيا تقول هي حليف لنا والاوربيين لم...
بواسطة : يمني

أنتم اول اطلعوا من اليمن بعدين ثلاث سنوات ولم ولن تفعلوا شي...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : حربي هادي عسيري

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