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أول تعليق لإمارة عسير على تجاهل إبراز اسم “حدادي” ضمن ضحايا المروحية
صحيفة المرصد : أوضحت إمارة عسير اليوم (الأربعاء) عبر بياناً لوسائل الإعلام السبب وراء تجاهل إبراز اسم الشهيد الوكيل رقيب فني “عبدالله حدادي” ضمن ضحايا حادث تحطم طائرة نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.
وقالت الإمارة: “تنويه الى وسائل الاعلام.. ربما يكون سهواً أو لعدم العلم مسبقاً وهي عدم إبراز اسم الشهيد وكيل رقيب عبدالله حدادي ضمن التعازي أو أي وسيلة إعلامية”.
وتابعت الإمارة في بيانها: “إن حدادي هو من ضمن شهداء الوطن ..رحمهم اللهم جميعاً.. ولذلك جرى التنبه .. وما عند الله خير وأبقى”.
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التعليقات
15 - أم فهد2017-11-09 01:08:06
لاعذراولاسهوا المسألة ليست مقصودة ولانلومهم أبداالموقف صعب فُجع الجميع والفجيعة تذهب العقل وتشل التفكير ولانلوم أحداكبيراكان أوصغيرا وكلهم فقد على الوطن والمواطن فرحمهم الله ويمن كتابهم ويسر حسابهم
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14 - ضمير الناس2017-11-09 00:50:12
يمكن كنت مقتنع لكن اقنعواني ان قناعتي في غيرمحلها***الفساد في الاعلام اشدوانكى***
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13 - البشري الجنوبي2017-11-09 00:48:34
عذر اقبح من ذنب يا امارة عسير كيف سقط سهواً معقول اذا عندكم مشكله في الكادر الاعلامي ام التركيز على المسؤلين التابعين للاماره
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12 - ضمير الناس2017-11-09 00:46:40
نوع من انواع الفساد التي تسيء للوطن قصورفاضح واضح***
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11 - مروحية2017-11-09 00:39:49
شهيد وسقط سهواً !!! ياللهول وياللفاجعة !! ارادوا ان يكحلوها ففقعوا عينها هههههههههههه
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10 - شايب مكه2017-11-09 00:36:06
اللي مو على البال حاله صغير حاله
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9 - ابو سليمان2017-11-09 00:28:24
تذكرة قصة حليبيب (هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله نفقد فلاناً وفلاناً، ونسوا جليبيباً، ليس له مكانة إطلاقاً، لا يدخل بالحسابات إطلاقاً، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفقد جُليبيباً،
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8 - ياليل ابولمبه2017-11-09 00:04:06
ليتكم سكتم ولم تطلعوا بهذا التصريح المؤسف
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( عدد التعليقات 2,400 )7 - ابونواف...
الله يرحمهم جميعاً وصبر الله اهاليهم وسبحان الله الموت يتساوى فية البشر وكل نفس ذائقة الموت
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6 - دانه2017-11-09 00:02:52
*** رحمة الله عليه ومن معه .....
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5 -2017-11-08 23:59:16
تبرير غير مقنع لكن يالله الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
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4 - شاآآآايب من جبل عسير2017-11-08 23:56:29
اي نعم؟! ما عند الله خيراً وابقى.الله يرحمهم جمبعاً.(لا الفينك بعد الموت تندبني .. وفي حياتي ما زودتني زادا).
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3 - مواطن فاهم السالفة2017-11-08 23:55:58
يجب محاسبة المسؤول عن إسقاط اسم حدادي بدوافع أو طبقية . سهوا هذه ما تمشي ولن يصدقها احد فعذرا أقبح من ذنب .
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2 - مواطن فاهم السالفة2017-11-08 23:51:38
لكم الله يا اهل جيزان
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1 - ياليل ابولمبه2017-11-08 23:50:03
طيب ليش البيان المقتضب هذا
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نسأل الله ان يرحمهم ويغفر لهم جميعا من كان في متن الطائره المروحيه كلهم فقيدين م...
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