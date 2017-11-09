رويترز: السيسي يعارض التدخل العسكري ضد إيران وحزب الله..ويؤكد:أمن الخليج من أمن مصر
صحيفة المرصد – وكالات : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه يعارض الحرب، وذلك ردا على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.
وأكد عبد الفتاح السيسي أن أي مشكلة في المنطقة سواء تعلقت بإيران أو حزب الله، يجب التعامل معها بحذر، مضيفا “لا نريد إشكاليات أخرى، ولا زيادة التحديات والاضطرابات الموجودة في المنطقة”.
وأشار السيسي إلى أن مصر ترى أن ما حدث في المنطقة يكفي، خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها.
وبين الرئيس المصري في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم: “نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج”، مشددا على أن أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج.
وطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج.
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التعليقات
ت29/انت تقول أن حزب الله منظمة ارهابية ولكن روسيا تقول هي حليف لنا والاوربيين لم يصنفوها إرهابية تريد محاربة إيران هي عندك . تريد محاربة حزب الله ..إسرائيل عجزت ولهذا السيسي لن يتورط مع سوريا وروسيا ؟
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أنتم اول اطلعوا من اليمن بعدين ثلاث سنوات ولم ولن تفعلوا شي
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ايران هددتها الى اكبر وأقوي منكم ولم تكترث لشي
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يا هشوم متاكد انك موطن وتحب الخير للسعوديه مااظن الموطن ماباقي اللي يطق ويموط من الاوضاع وارتفاع الاسعار وحرب اليمن كلت عيالنا كليم شهيدين وكلن لنا عدوبس الامريكان اصدقاء سبحان الله وش الغلا زي غلاك
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امريكا بريطانيا فرنسا المانيا سبانيا ايطاليا كندا اليابان كوريا الجنوبيه السعودية مجلس التعاون مؤيدين ازاله حزب الزباله وضرب ايران ***
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يقول بشار نظام وطني واليمن بلد عربي وتناسا انها اصبحت بلدان ايرانية تهدد الدول العربية ***
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أنا مبسووووووووووووووووووووووووووووط أوي أوي ..... من هالتصريح .... يالله !!! مدري بنتعلم من ذي المواقف وإلا ...لااااااااااااااااااا
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قرار الضربه العسكريه اتخذ بالبيت الابيض والرياض ولندن وباريس وساعه الصفر تقترب *** فتح بيوت العزاء ل الايرانيون وحزب الله الارهابي
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هشوم بلا همز ولمز كلام السيسي هو المنطق. كافي نضحك على بعض
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قرار معاقبه ايران وازاله حزب الله من الخريطه ***
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نتمنى نشوف صاروخ سعودي يضرب إيران ظنكم إيران بتحتفظ حق الرد أو لا؟؟!!
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أقول اركد ياللي اسمك هاشم وأزيح الجهل عنك الكلام سهل والفعل صعب قبيله وتورطنا معهم كيف دولة
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كلام منطق بالله تبون كل الشرق الاوسط لنا اعداء والامركان ياناس مالهم صديق هي بس تبي تبرم صفقات السلاح وحبيبها الدولار ومصلحتها وبس افهموا كافي حروب ؟؟؟
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فعلاً ياتعليق:(٣١): هو ما يبغى يدخل في حروب وأما قصده أمننا من أمنهم بيع كلام وإلا هو ماساعدنا في اليمن
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ولعلمكم سيتخلى عنا من يضحكون في وجوهنا كل يوم ..
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حزب الله منظمه ارهابيه ومن يقف لجانب حزب الله فهو ارهابي مثله مهما كان
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الحروب ماوراها الا الدمار العمر فيه كم يوم عشان نعيش في حروب
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ولعلمكم سيتخلى عنا من يضحكون في وجوهنا كل يوم ..
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إيران لا يستطيع أحد ضربها بإختصار فكونا منه تكفون خلونا نخلص من الحوثي أول شي
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((((((( لارايــــــــــــة _ تظهــــــــــــــــــر .... الا الراية الخضراء _ الهادية ))))))))
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قلناها من زمان /// والله ثم والله لولا الثروات اللي عندنا والمليارات *** وأمثاله .. لنلاقيهم كلهم واقفين ضدنا وفي أقل القضايا
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ماحد حسب حسابه يرفض ولا يؤيد حزب الله اتقرب زواله وايران لها ضربه عسكريه بتزلزل اركان نظام ولايه الفقيه
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الى 24
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اول مرة تتكلم صح يا السيسي.. كلامك عين العقل ولا يعارضة إلا جاهل
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هذا الكلام /// ايران بأسلحتها وتعدادها السكاني أمر مو هين ولو كانت الحرب مع دولة معدمه صعبه فما بالك بإيران الحروب ما فيها خيرررر
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هل يعلم السيسي ان حزب الله منظمه ارهابيه فلماذا يعارض محاربه الارهاب
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اي حرب واي خرابيط ابعدوا هذا الامر والقادة لديهم من السياسة والحنكة والدهاء ما يجنب بلادنا ويلات الحروب
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فوالله ناويني ١٠ من جد
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يبغي يُبين ان مصر لها موقف خاص وليست تابعه ولكن الواقع ان السعوديه هي الدوله العربيه الأولي شا من شاا وابي من ابي ***
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لا حروب ولا صدامات ننهي ملف اليمن بعدما تم كسر اذناب الخميني وكسر شوكتهم ثم نلتفت للتنمية الداخلية ونشغل ايران سياسيا داخليا وندعم المتمردين ضدها ونستهدف امنها كما فعلت بنا
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عاشوا يا***
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45 - هام جداً 2017-11-08 17:47:56 يامسافر // مايحمي البلد إلا أهله .. ومصر والسودان والإمارات والأردن وباكستان .. أول من سيتخلى عن دعمنا , ثم أنه لاتوجد لنا حدود بريه مع إيران , ولذلك الحكمه طيبه
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نعم وهذا المنطق والعقل سهل فتح الحرب واعلانها ولكن اقفالها صعب ولنا في حرب الحوثي اللعين عبرة كما ان ايران الخبيثة ليس لديها ما تخسره فهي في قاع التخلف والعزلة ونحن من ال ٢٠ الكبار على مستوى العالم
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الكلام هذا مريح جدا ***
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كلامه صحيح وعين العقل اذا امريكا نفسها طلعت من العراق تجر اذيال الهزيمة وتحاشت الاصطدام مع ايران الحروب تجلب الويلات والدمار حتى لو كنت منتصر بالنهاية بتدفع فاتورة التكلفة
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*** لامزيد من الحروب والمشاكل في المنطقه ما يحتاجه العرب والدول الاسلاميه هو حالة استرخاء تام من ماحل بها والتكاتف حتى تعود المياة الى مجاريها
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*** ياسيسي 🤠
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مسافة السكة معروف موقفه كمال قال الراحل الامير سعود الفيصل رحمة الله نحن لسنا دعاة حرب ولكن جاهزون لها ان دقت طبولها الاعتماد بعد الله على القياده الحكيمة والشعب السعودي الأصيل والشرفاء من المسلمين
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اسد ***
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انت أمرني بس ياسيسي ححبيبي
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قصده باختصار ....يعني ***
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