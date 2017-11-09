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رويترز: السيسي يعارض التدخل العسكري ضد إيران وحزب الله..ويؤكد:أمن الخليج من أمن مصر

رويترز: السيسي يعارض التدخل العسكري ضد إيران وحزب الله..ويؤكد:أمن الخليج من أمن مصر
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المرصد 63 2٬012 47 دقيقة

صحيفة المرصد – وكالات : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه يعارض الحرب، وذلك ردا على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وأكد عبد الفتاح السيسي أن أي مشكلة في المنطقة سواء تعلقت بإيران أو حزب الله، يجب التعامل معها بحذر، مضيفا “لا نريد إشكاليات أخرى، ولا زيادة التحديات والاضطرابات الموجودة في المنطقة”.

وأشار السيسي إلى أن مصر ترى أن ما حدث في المنطقة يكفي، خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها.

وبين الرئيس المصري في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم: “نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج”، مشددا على أن أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج.

وطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - ابو العز الدمشقي
2017-11-09 01:19:59
ت29/انت تقول أن حزب الله منظمة ارهابية ولكن روسيا تقول هي حليف لنا والاوربيين لم يصنفوها إرهابية تريد محاربة إيران هي عندك . تريد محاربة حزب الله ..إسرائيل عجزت ولهذا السيسي لن يتورط مع سوريا وروسيا ؟
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62 - يمني
2017-11-09 01:19:16
أنتم اول اطلعوا من اليمن بعدين ثلاث سنوات ولم ولن تفعلوا شي
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61 -
2017-11-09 01:18:56
تعليق مخالف
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60 - يمني
2017-11-09 01:17:46
ايران هددتها الى اكبر وأقوي منكم ولم تكترث لشي
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59 - فواصل
2017-11-09 01:16:50
يا هشوم متاكد انك موطن وتحب الخير للسعوديه مااظن الموطن ماباقي اللي يطق ويموط من الاوضاع وارتفاع الاسعار وحرب اليمن كلت عيالنا كليم شهيدين وكلن لنا عدوبس الامريكان اصدقاء سبحان الله وش الغلا زي غلاك
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58 - هاشم
2017-11-09 01:16:22
امريكا بريطانيا فرنسا المانيا سبانيا ايطاليا كندا اليابان كوريا الجنوبيه السعودية مجلس التعاون مؤيدين ازاله حزب الزباله وضرب ايران ***
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57 - ابو هلول
2017-11-09 01:15:27
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56 -
2017-11-09 01:11:53
يقول بشار نظام وطني واليمن بلد عربي وتناسا انها اصبحت بلدان ايرانية تهدد الدول العربية ***
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55 - كاتم جروحي
2017-11-09 01:11:02
أنا مبسووووووووووووووووووووووووووووط أوي أوي ..... من هالتصريح .... يالله !!! مدري بنتعلم من ذي المواقف وإلا ...لااااااااااااااااااا
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54 - هاشم
2017-11-09 01:09:25
قرار الضربه العسكريه اتخذ بالبيت الابيض والرياض ولندن وباريس وساعه الصفر تقترب *** فتح بيوت العزاء ل الايرانيون وحزب الله الارهابي
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53 -
2017-11-09 01:08:57
تعليق مخالف
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52 - فواصل
2017-11-09 01:07:53
هشوم بلا همز ولمز كلام السيسي هو المنطق. كافي نضحك على بعض
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51 - هاشم
2017-11-09 01:06:12
قرار معاقبه ايران وازاله حزب الله من الخريطه ***
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50 -
2017-11-09 01:05:10
نتمنى نشوف صاروخ سعودي يضرب إيران ظنكم إيران بتحتفظ حق الرد أو لا؟؟!!
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49 - /////
2017-11-09 01:04:41
أقول اركد ياللي اسمك هاشم وأزيح الجهل عنك الكلام سهل والفعل صعب قبيله وتورطنا معهم كيف دولة
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48 - فواصل
2017-11-09 01:04:37
كلام منطق بالله تبون كل الشرق الاوسط لنا اعداء والامركان ياناس مالهم صديق هي بس تبي تبرم صفقات السلاح وحبيبها الدولار ومصلحتها وبس افهموا كافي حروب ؟؟؟
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47 -
2017-11-09 01:03:24
تعليق مخالف
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46 - مقناص
2017-11-09 01:03:22
فعلاً ياتعليق:(٣١): هو ما يبغى يدخل في حروب وأما قصده أمننا من أمنهم بيع كلام وإلا هو ماساعدنا في اليمن
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45 - حفتر وفلتر
2017-11-09 01:03:07
ولعلمكم سيتخلى عنا من يضحكون في وجوهنا كل يوم ..
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44 - هاشم
2017-11-09 01:02:56
حزب الله منظمه ارهابيه ومن يقف لجانب حزب الله فهو ارهابي مثله مهما كان
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43 -
2017-11-09 01:02:40
تعليق مخالف
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42 - SS
2017-11-09 01:02:13
الحروب ماوراها الا الدمار العمر فيه كم يوم عشان نعيش في حروب
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41 - حفتر وفلتر
2017-11-09 01:02:06
ولعلمكم سيتخلى عنا من يضحكون في وجوهنا كل يوم ..
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40 - مقناص
2017-11-09 01:01:37
إيران لا يستطيع أحد ضربها بإختصار فكونا منه تكفون خلونا نخلص من الحوثي أول شي
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( عدد التعليقات 31,248 )
39 - برق _ الحرم
2017-11-09 01:01:05
((((((( لارايــــــــــــة _ تظهــــــــــــــــــر .... الا الراية الخضراء _ الهادية ))))))))
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38 - كيف الحال ؟؟؟
2017-11-09 01:00:38
قلناها من زمان /// والله ثم والله لولا الثروات اللي عندنا والمليارات *** وأمثاله .. لنلاقيهم كلهم واقفين ضدنا وفي أقل القضايا
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37 - هاشم
2017-11-09 01:00:13
ماحد حسب حسابه يرفض ولا يؤيد حزب الله اتقرب زواله وايران لها ضربه عسكريه بتزلزل اركان نظام ولايه الفقيه
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36 - مقناص
2017-11-09 01:00:11
تعليق مخالف
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35 - /////
2017-11-09 00:59:36
الى 24
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34 - /////
2017-11-09 00:58:43
تعليق مخالف
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33 - عاادل
2017-11-09 00:57:59
اول مرة تتكلم صح يا السيسي.. كلامك عين العقل ولا يعارضة إلا جاهل
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32 - مقناص
2017-11-09 00:57:49
تعليق مخالف
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31 - /////
2017-11-09 00:57:34
هذا الكلام /// ايران بأسلحتها وتعدادها السكاني أمر مو هين ولو كانت الحرب مع دولة معدمه صعبه فما بالك بإيران الحروب ما فيها خيرررر
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30 -
2017-11-09 00:57:10
تعليق مخالف
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29 - هاشم
2017-11-09 00:56:22
هل يعلم السيسي ان حزب الله منظمه ارهابيه فلماذا يعارض محاربه الارهاب
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28 -
2017-11-09 00:55:46
اي حرب واي خرابيط ابعدوا هذا الامر والقادة لديهم من السياسة والحنكة والدهاء ما يجنب بلادنا ويلات الحروب
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27 -
2017-11-09 00:55:24
فوالله ناويني ١٠ من جد
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26 - فهد
2017-11-09 00:54:47
تعليق مخالف
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25 - فهد
2017-11-09 00:54:20
يبغي يُبين ان مصر لها موقف خاص وليست تابعه ولكن الواقع ان السعوديه هي الدوله العربيه الأولي شا من شاا وابي من ابي ***
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( عدد التعليقات 2 )
24 - Mr
2017-11-09 00:53:58
تعليق مخالف
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23 -
2017-11-09 00:53:54
لا حروب ولا صدامات ننهي ملف اليمن بعدما تم كسر اذناب الخميني وكسر شوكتهم ثم نلتفت للتنمية الداخلية ونشغل ايران سياسيا داخليا وندعم المتمردين ضدها ونستهدف امنها كما فعلت بنا
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22 - ايس كلام
2017-11-09 00:53:27
عاشوا يا***
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21 - هام جداً
2017-11-09 00:53:26
45 - هام جداً 2017-11-08 17:47:56 يامسافر // مايحمي البلد إلا أهله .. ومصر والسودان والإمارات والأردن وباكستان .. أول من سيتخلى عن دعمنا , ثم أنه لاتوجد لنا حدود بريه مع إيران , ولذلك الحكمه طيبه
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20 -
2017-11-09 00:51:44
نعم وهذا المنطق والعقل سهل فتح الحرب واعلانها ولكن اقفالها صعب ولنا في حرب الحوثي اللعين عبرة كما ان ايران الخبيثة ليس لديها ما تخسره فهي في قاع التخلف والعزلة ونحن من ال ٢٠ الكبار على مستوى العالم
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19 - محمد الجعيد
2017-11-09 00:51:29
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18 - ايس كلام
2017-11-09 00:50:28
الكلام هذا مريح جدا ***
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17 - عبدالله
2017-11-09 00:50:08
تعليق مخالف
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16 -
2017-11-09 00:49:52
كلامه صحيح وعين العقل اذا امريكا نفسها طلعت من العراق تجر اذيال الهزيمة وتحاشت الاصطدام مع ايران الحروب تجلب الويلات والدمار حتى لو كنت منتصر بالنهاية بتدفع فاتورة التكلفة
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15 -
2017-11-09 00:49:51
تعليق مخالف
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14 - ابوخليل والزمن
2017-11-09 00:49:45
تعليق مخالف
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13 - نفسيه
2017-11-09 00:49:09
تعليق مخالف
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12 - گُنّ صَدِيقي
2017-11-09 00:48:47
*** لامزيد من الحروب والمشاكل في المنطقه ما يحتاجه العرب والدول الاسلاميه هو حالة استرخاء تام من ماحل بها والتكاتف حتى تعود المياة الى مجاريها
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11 - الثقفي
2017-11-09 00:47:50
*** ياسيسي 🤠
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10 -
2017-11-09 00:47:11
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,400 )
9 - ابونواف...
2017-11-09 00:46:49
مسافة السكة معروف موقفه كمال قال الراحل الامير سعود الفيصل رحمة الله نحن لسنا دعاة حرب ولكن جاهزون لها ان دقت طبولها الاعتماد بعد الله على القياده الحكيمة والشعب السعودي الأصيل والشرفاء من المسلمين
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8 - الثقفي
2017-11-09 00:46:25
تعليق مخالف
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7 - زمن يخوف
2017-11-09 00:46:16
تعليق مخالف
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6 - حقيقه
2017-11-09 00:45:55
تعليق مخالف
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5 - الثقفي
2017-11-09 00:45:34
تعليق مخالف
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4 - ابو تميم
2017-11-09 00:44:26
اسد ***
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3 - أبو هاجوس
2017-11-09 00:43:50
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2 -
2017-11-09 00:42:50
انت أمرني بس ياسيسي ححبيبي
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1 - البلاد السعيدة
2017-11-09 00:41:56
قصده باختصار ....يعني ***
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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

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