قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

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صحيفة المرصد : أطلق عدد من الفنانين الخليجيين أغنية جديدة بعنوان “قولوا لقطر” تتحدث عن الأزمة الخليجية، وذلك بعد مرور 5 أشهر على مقاطعة بعض الدول العربية للدوحة.

الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان فايز السعيد، وقد شارك في غناءها كل من: حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، فايز السعيد، حمد العامري، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

وتبدأ الأغنية التي بلغت مدتها 6 دقائق بمقطع جاء فيه: “قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر، لابد من نقطة على آخر السطر، أو نقلب الصفحة ونبدأ من جديد، أما العذر ما عاد للخاين عذر.”

وفي مقطع آخر ينشده الفنان الاماراتي ميحد محمد، جاء فيه: “ما عاد فيها حمد ولا حمد، ولا يداويها تميم المنتظر، ما دامه التركي غدا حامي البطن والفارسي الخائن غدا يحمي الضهر”.

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