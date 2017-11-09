قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة
صحيفة المرصد : أطلق عدد من الفنانين الخليجيين أغنية جديدة بعنوان “قولوا لقطر” تتحدث عن الأزمة الخليجية، وذلك بعد مرور 5 أشهر على مقاطعة بعض الدول العربية للدوحة.
الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان فايز السعيد، وقد شارك في غناءها كل من: حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، فايز السعيد، حمد العامري، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.
وتبدأ الأغنية التي بلغت مدتها 6 دقائق بمقطع جاء فيه: “قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر، لابد من نقطة على آخر السطر، أو نقلب الصفحة ونبدأ من جديد، أما العذر ما عاد للخاين عذر.”
وفي مقطع آخر ينشده الفنان الاماراتي ميحد محمد، جاء فيه: “ما عاد فيها حمد ولا حمد، ولا يداويها تميم المنتظر، ما دامه التركي غدا حامي البطن والفارسي الخائن غدا يحمي الضهر”.
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التعليقات
قولو لقطر تسقط دويلة الارهاب والمرتزقه والاخونجيه😎
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4:28 خآف الله ..
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الظاهر دفعت لهم مبالغ طائلة فماذا يكسبون من وراء هذه الأغنية غير المال؟
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جينا نقولهم لكن الاخوان في سابع نومه معليش تنتظرون للصبح حتى السهر مو زين بصحتكم والدين النصيحه تصبحون على ردهم 🤧آتس الحمدلله ☺️
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الحمدلله ماعمري زرت البحرين او دبي او مصر ولحد يسألني ليش تصبحون على خير
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الله يرحم ابو متعب ونايف بن عبدالعزيز
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يارب كلمات الاغنيه والألحان تعيد المياه لمجاريها ويتعلم تميم الدرس يعالم تكفون بليز قولولووووووهم يرحم امك أحب على راْسك يا ذميم بليز تأثر ههههه😂🤧🤣
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صدق ضرسك فعلا انتهى زمن الشورى الان زمن عدو عدوي خبيبي البي 😍🤣
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انت مجنون تبي امريكا تخسر النفط
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في الصميم ✍🏻💔💘
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لافض فوك 👌
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قولوا لايران
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اولا علم قطر بعدين قولوا لقطر بعدين يبدأ التقريص
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قولوا قولوا قولوا ملينا 5 شهور نبي فعل
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متى قولو لإسرائيل أو متى قولو لإيران الي خطرهم أكبر من خطر قطر ...؟ ولا العربي ما يتشطر إلا عالعربي؟. .
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انتهى مجلس التعاون الخليجي ... ويوماً بعد يوم يصبح هذا المجلس من الماضي
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ليش ما يقولو قولو لإيران وحزب اللات .. والله إنهم في الهوا سوا .. الله يكفينا شرهم وما يخفون في أنفسهم لنا
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كلمات وأداء جميل
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أهل العقول في راحة الغناء حيلة العاجز .
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حلوه قولو لعزمي بشاره ينثبر هههههه انثبر لابو من جابك
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الدس لايك في المقطع اكثر من اللايك بكثيير
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راحت فيها قطر وانتهت ...... قصفناهم قصف ذري ونووي بمنظومة الشيلات ... علم قطر وقولوا لقطر ... اللهم إذا قدرت فألطف
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اهل العقول براحه وياكرهي للي يستغل المواقف من اجل مصلحه شخصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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إييييييييييييييييييييييه هذي الشيلات اللي بتخلينا ننتصر على أعدائنا ... الله يرحم حالنا ...
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كلهم من الامارات بس الاغاني وطرب ماتعطي الدول قوة وسلاح رادع مثل كوريا الشماليه اللتى لايستطيع احد ان يهجم معليها بسبب قوتها العسكريه
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يامقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك.اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. ربي لك الحمد والشكر.
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بشروا قطر بالهزيمة دام هؤلاء هم اسلحتنا
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علم قطر قولو لقطر حلالاه راحت علوم الرجال
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الله يعين قطر من القنابل النووية 😂
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