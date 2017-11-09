شاهد.. صورتان مؤثرتان تم تداولهما للأمير الراحل منصور بن مقرن

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورتين مؤثرتين أظهرتا مشهداً مشتركاً بين حفل زفاف نائب أمير عسير الراحل الأمير منصور بن مقرن ومراسم تشييع جثمانه .

وأظهرت صورة تواجد الأمير الراحل منصور بن مقرن في يوم زواجه عن يمينه والد العروس الأمير سعود بن فهد وعن يساره والده الأمير مقرن وسط حالة من الفرحة والسعادة .

وبعد عدة سنوات تكرر نفس المشهد فِي يوم وفاته ولكن بشكل آخر فالأمير محمول على أكتاف من كانوا بجانبه في زواجه وقد عم الحزن أرجاء المكان .

وتفاعل رواد تويتر مع المشهدين بشكل كبير حيث عبروا عن حزنهم الشديد لوفاة الأمير وانهالت التعليقات بالدعوات له بالرحمة والمغفرة .

وكانت سقطت طائرة مروحية في عسير كانت تقل على متنها نائب أمير عسير وعدد من المسؤولين في جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات وأسفر الحادث عن وفاتهم جميعاً.