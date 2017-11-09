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شاهد.. صورتان مؤثرتان تم تداولهما للأمير الراحل منصور بن مقرن
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورتين مؤثرتين أظهرتا مشهداً مشتركاً بين حفل زفاف نائب أمير عسير الراحل الأمير منصور بن مقرن ومراسم تشييع جثمانه .
وأظهرت صورة تواجد الأمير الراحل منصور بن مقرن في يوم زواجه عن يمينه والد العروس الأمير سعود بن فهد وعن يساره والده الأمير مقرن وسط حالة من الفرحة والسعادة .
وبعد عدة سنوات تكرر نفس المشهد فِي يوم وفاته ولكن بشكل آخر فالأمير محمول على أكتاف من كانوا بجانبه في زواجه وقد عم الحزن أرجاء المكان .
وتفاعل رواد تويتر مع المشهدين بشكل كبير حيث عبروا عن حزنهم الشديد لوفاة الأمير وانهالت التعليقات بالدعوات له بالرحمة والمغفرة .
وكانت سقطت طائرة مروحية في عسير كانت تقل على متنها نائب أمير عسير وعدد من المسؤولين في جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات وأسفر الحادث عن وفاتهم جميعاً.
التعليقات
14 - فكرة2017-11-09 03:05:16
وقد عم الحزن أرجاء المكان . .؟؟؟ يعني خلاص مات الله يرحمه تنبشون في ذكرياته ليه ...؟
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13 - محمد2017-11-09 02:55:32
امين
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12 - محمد الزهراني2017-11-09 02:54:10
اللهم اربط بالصبر على قلب،ابوه وامه وزوجته وابنائه يارب العالمين واخلفهم فيه بخير وارحمه وارحم زملاءه واربط على قلوب اهليهم يارب
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11 - محمد الزهراني2017-11-09 02:52:11
لا اله الا الله قسما بالله نزلت الدمعه من عيني اللهم اغفر وارحم عبدك منصور بن مقرن اللهم ابدله دارا خير من داره وزوجا خيرا من زوجه اللهم انقله من ضيق اللحود الى جناتك جنات الخلود اللهم اربط بالصبر
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10 - احمد2017-11-09 02:36:09
الله يرحمه
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9 - وحتى لا أطيل2017-11-09 02:12:44
مات مسلما فالحمد لله فهذه اكبر نعمه ومغفرة ورحمة من الله للامير منصور بن مقرن وغيرة من الناس المسلمين .
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8 -2017-11-09 02:02:45
الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين،،،
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7 - حتى لا أطيل2017-11-09 01:59:05
الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين، وقرة عيون المشتاقين، ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر؛ ملأ الله صدره غنىً وأمناً، وفرَّغ قلبه لمحبته، ...
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6 - ابو فهد2017-11-09 01:56:59
نسأل الله أن يغفر ويرحم عبده الأمير منصور ويصبر والده الأمير مقرن الإنسان ذو الأخلاق الفاضله والرجل المتواضع والله إنها شهاده لله تعالى فأنا مواطن عادي ولكن ظروف جمعتي مع الأمير مقرن فنعم الرجل
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5 -2017-11-09 01:56:17
عند الحزن الطويل، تدوم المشاعر المؤلمة لفترة طويلة جدًا، وتكون قاسية ، فالأفضل الدعاء له فقط فهذة الأجال بيد الله عز وجل يفعل بها ماشاء وكيف مايشاء فحتى الملائكة المقربين لله جل وعلا ليس بيد لها شئ به
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4 - بدر2017-11-09 01:54:53
اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفوا عنهم واغسلهم ب الماء و الثلج و البرد و نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واجعل قبورهم نوراوفسحه و سرورا اللهم وارحمنا اذا سرنا الى ماساروا اليه
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3 - نفسيه2017-11-09 01:52:20
تعليق مخالف
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2 - عصامي2017-11-09 01:51:11
اتقوا الله تعالى.. وخُفُّوا شوي على أهل الميت.. يكفي تقليب المواجع. لا تجيكم مُصيبة.
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1 - المشتاقه للقاء الله2017-11-09 01:41:51
***ربي اغفرلهم وارحمهم
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آخر تعليق
بواسطة : همسات
اول مره ترد بأدب !! ممتاز تتعلم ضبط التفس 👍...
بواسطة : ابو طاقية
يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك...
بواسطة : بنت سعووديه
اول شي هذي بلدنا يا اجانب ولا لكم دخل في رزقنا_ ليش بلدكم مايوضفونكم!والشي الاهم...
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