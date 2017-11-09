حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

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صحيفة المرصد : عادت الشائعات بسحب الجنسية السعودية من الفنان العراقي ماجد المهندس لتلاحقه مجددًا، بعد انتشار الخبر بشكل مفاجئ.

ونفى فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس وفقاً لموقع “بث” خبر سحب الجنسية، مؤكدًا أنه مجرد “فبركة” إعلامية ليس لها أي قيمة، وأن المهندس مُنح الجنسية بشكل رسمي.

وبين حسن أن المهندس غضب كثيرًا من هذه الشائعة، مضيفًا أن “ماجد” يفتخر دائمًا كونه منتميًا للشعب السعودي.

ومُنح ماجد المهندس الجنسية السعودية في العام 2010، وفي العام 2011 ترددت أنباء عن سحبها منه، على اعتبار أنه حصل عليها دون مرسوم ملكي، وهو ما نفاه آنذاك مدير أعماله فائق حسن أيضًا.

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