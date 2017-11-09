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حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس
صحيفة المرصد : عادت الشائعات بسحب الجنسية السعودية من الفنان العراقي ماجد المهندس لتلاحقه مجددًا، بعد انتشار الخبر بشكل مفاجئ.
ونفى فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس وفقاً لموقع “بث” خبر سحب الجنسية، مؤكدًا أنه مجرد “فبركة” إعلامية ليس لها أي قيمة، وأن المهندس مُنح الجنسية بشكل رسمي.
وبين حسن أن المهندس غضب كثيرًا من هذه الشائعة، مضيفًا أن “ماجد” يفتخر دائمًا كونه منتميًا للشعب السعودي.
ومُنح ماجد المهندس الجنسية السعودية في العام 2010، وفي العام 2011 ترددت أنباء عن سحبها منه، على اعتبار أنه حصل عليها دون مرسوم ملكي، وهو ما نفاه آنذاك مدير أعماله فائق حسن أيضًا.
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التعليقات
11 - 🎵ألبومه الجديد 2018 ( اظلم اكثر ) 💔2017-11-09 03:07:04
اظلم اكثر نام 🎶 نام طالم 🎵 وانا نام مظلوم 🎶🎶🎶🎵🎵🎶
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10 - زائر المرصد2017-11-09 03:01:46
ماجد المهندس فنان ناضج ومحترم وصوته جميل ويستحق الجنسيه لانه محترم
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9 - متابع@2017-11-09 03:00:07
ت3 هههههههه ليش كاتب بأسم اسمرعبر شكله رافع ضغطك
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8 - يحيى2017-11-09 02:55:26
أتمنى سحب الجنسيه من جميع من حصل عليها مهما كانت صفاته وشهاداته واسترداد الأموال التي حصل عليها من هذا الوطن الغالي ، لن يحك جلدك مثل ظفرك ، ومهما تعاطفنا معهم فهم يحملون الكثير في انفسهم علينا .
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7 - Noura2017-11-09 02:53:24
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6 - وطني الحبيب2017-11-09 02:52:24
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5 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-09 02:51:13
انا احق منه بالجنسية افريقي نعم لكن مقيم في السعودية من 40 سنة مواليد بوركينا فاسو صحيح ما انكرت اسلي مشكلتي صوتي وشكلي مو حلو والا زمان انا مواتن
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4 - راشد2017-11-09 02:47:49
هو عراقي كذلك ويفتخر بأصله وجنسيته والجنسية السعودية جاته هديه في مناسبة وطنية ومن الذوق لا يرفضها
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3 - مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!2017-11-09 02:43:03
طيب .. وخير ياطير !!! لايكون بتسحبونها من عالم ذره أو عالم فضاء أو بروفيسير ؟؟؟ ***
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2 - سعود2017-11-09 02:40:44
انا ابي اعرف بصفته من يأخذ الجنسيه ؟ أمه سعوديه أو أبوه سعودي ...ابي اعرف كيف حصل عليها .وليش ..؟
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1 - أحمد منصور2017-11-09 02:38:38
جنسوا خبراء أصحاب شهادات مو هذا العراكي 🤢🤢🤢
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آخر تعليق
بواسطة : همسات
اول مره ترد بأدب !! ممتاز تتعلم ضبط التفس 👍...
بواسطة : ابو طاقية
يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك...
بواسطة : بنت سعووديه
اول شي هذي بلدنا يا اجانب ولا لكم دخل في رزقنا_ ليش بلدكم مايوضفونكم!والشي الاهم...
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