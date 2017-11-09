كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

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صحيفة المرصد : خرجت المطربة الإماراتية أحلام عن صمتها بعد استبعادها من برنامج “ذا فويس”، المذاع على شاشة قناة “mbc”، وكتبت “أحلام” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة قالت فيها: «mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والداعم الكبير لأحلام، شكرا على تقديركم لي دائما وأبدا».

وكانت إدارة برنامج اكتشاف المواهب «The Voice» أطاحت بالفنانة أحلام من لجنة التحكيم فجأة، وبدون سابق علم، واختارت الفنانة نوال الكويتية لتحل محلها كعضو بلجنة التحكيم.

ويبدو أن سبب الإطاحة بـ “أحلام” من لجنة تحكيم البرنامج هو جنسية زوجها القطري مبارك الهاجري، وولائها له، وتعليقها الذي كتبته أمس على موقع “تويتر” على أغنية «قولوا لقطر» الذي قالت فيه «ألا ليت الفن الراقي يعود»، وهو ما اعتبره البعض أنها هاجمت الأغنية الوطنية.

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