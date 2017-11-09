كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟
صحيفة المرصد : خرجت المطربة الإماراتية أحلام عن صمتها بعد استبعادها من برنامج “ذا فويس”، المذاع على شاشة قناة “mbc”، وكتبت “أحلام” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة قالت فيها: «mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والداعم الكبير لأحلام، شكرا على تقديركم لي دائما وأبدا».
وكانت إدارة برنامج اكتشاف المواهب «The Voice» أطاحت بالفنانة أحلام من لجنة التحكيم فجأة، وبدون سابق علم، واختارت الفنانة نوال الكويتية لتحل محلها كعضو بلجنة التحكيم.
ويبدو أن سبب الإطاحة بـ “أحلام” من لجنة تحكيم البرنامج هو جنسية زوجها القطري مبارك الهاجري، وولائها له، وتعليقها الذي كتبته أمس على موقع “تويتر” على أغنية «قولوا لقطر» الذي قالت فيه «ألا ليت الفن الراقي يعود»، وهو ما اعتبره البعض أنها هاجمت الأغنية الوطنية.
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التعليقات
في احد المقاطع اللي صورتها عند ماجت تاخذ بنتها من المدرسه وبنتها حاطه نقش حناء بصورة طميم يعني احلام تتعمد استفزاز الشعب السعودي والاماراتي والبحريني
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المفروض محمد بن زايد يسحب جنسيتها ماعندها حب لوطنها
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اول مره ترد بأدب !! ممتاز تتعلم ضبط التفس 👍
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احيانا الاستفزاز يعني ان لك محبه ومعزه بقلب الشخص اللي يستفزك مش شرط يعني حقد وكره !!
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احلام فنانه بالنسبه لي واغانيها ذوق لكن يخونها التعبير واحسها حقوده وغيوره على متابعتي للفنانين الاخرين لكن من فينا كامل يجماعه
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احلام ماتنفع لبرامج المواهب ولا لغيرها، تفتقد للباقة والادب غير انها كثيرة المشاكل والمناوشات مع الفنانين.
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تأدب وتكلم بذوق واحترام واترك السب والاستنقاص من البشر يا ...
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سعيد جدا بخروجها من البرنامج
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سبب استبعادها هو رفضها الغناء في اغنية قولوا لقطر بيبب زوجها القطري تستاهل الطقاقة عقبال سحب الجنسية الاماراتية والبحرينية والعودة لادغال افريقيا
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