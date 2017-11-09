تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

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صحيفة المرصد : اختار الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي مجموعة مهاجمين أطلق عليهم أفضل من أنجبتهم الكرة السعودية.

وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: من وجهة نظري : أبرز مهاجمين انجبتهم الكرة السعودية : “1- ماجد عبدالله 2- حمزة أدريس 3- ناصر الشمراني 4- محمد السهلاوي”.

واختلفت الآراء حول هذه الاختيارات حيث اتفق البعض واعترض الأخر مؤكدين أنها وجهة نظر تخصه هو فقط! .

وقال أحد النشطاء : ” وين راح فهد المهلل وسامي الجابر وعبيد الدوسري وفهد الحمدان والحسن اليامي .. الظاهر ما عرفت الكورة الا من 2010″ .

فيما توالت الردود الأخرى التي حملت قائمة بأسماء أفضل اللاعبين من وجهة نظر كل مغرد .

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من وجهة نظري :

أبرز مهاجمين انجبتهم الكرة السعودية :

1- ماجد عبدالله

2- حمزة أدريس

3- ناصر الشمراني

4- محمد السهلاوي — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧