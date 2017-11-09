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تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر
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المرصد 20 1٬563 3 ساعات

صحيفة المرصد : اختار الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي مجموعة مهاجمين أطلق عليهم أفضل من أنجبتهم الكرة السعودية.

وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: من وجهة نظري : أبرز مهاجمين انجبتهم الكرة السعودية : “1- ماجد عبدالله 2- حمزة أدريس 3- ناصر الشمراني 4- محمد السهلاوي”.

واختلفت الآراء حول هذه الاختيارات حيث اتفق البعض واعترض الأخر مؤكدين أنها وجهة نظر تخصه هو فقط! .

وقال أحد النشطاء : ” وين راح فهد المهلل وسامي الجابر وعبيد الدوسري وفهد الحمدان والحسن اليامي .. الظاهر ما عرفت الكورة الا من 2010″ .

فيما توالت الردود الأخرى التي حملت قائمة بأسماء أفضل اللاعبين من وجهة نظر كل مغرد .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - المتيم
2017-11-09 05:17:54
من وجهة نظري افضل المهاجمين ماجد عبدالله ومحمد المغنم الصاروخ وسعيد غراب ونلصر عيد رايلي اللي ما يعرفهم يفتش في التاربح
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19 - الزعيم
2017-11-09 04:59:35
للأسف إنكم تسوقون لهؤلاء المتعصبين وتتناسون توجه المستشار آل الشيخ في القضاء على هذا الفكر الذي عفى عليه الزمن يجب وأد كل رأي يخلق التعصب والفرقه والجمهور لديه الوعي بمن يحاول التسلق .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-09 04:55:00
كله منك ياعبدالرحمن بن مساعد ليه تتنازل عن القضية كان خليته يلعب بلوت في جناح ١٤
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17 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-11-09 04:40:10
رأي **** ولازم نحترمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - منصف
2017-11-09 04:14:50
مع اني هلالي .. لكن هذا رأيه ولازم نتعلم احترام الرأي الآخر وعدم فرض آراءنا عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ماوراء الارجنتين
2017-11-09 04:04:50
كهداف خلال خمسة عقود ماضية ( ماجد عبدالله ) كمهارات وإبداع وفن كروي ( يوسف الثنيان )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-11-09 03:51:58
زمن***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - يحيى
2017-11-09 03:46:42
من وجهة نظري : لا يوجد أحد ... لاعبينا اذا لعبو مع منتخبات عالميه صارو مثل البنقاليه بالتمام صقع وصقيع
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12 - مـ
2017-11-09 03:42:05
انتقلت من هواية ورياضة شخصية لهوس مرضي واكثر من يحوس فيها ولا يمارسها اهل الكروش والجهل فريقنا احسن لا حنا احسن لاعبنا افضل لا حنا لاعبنا افضل صرح فلان وقال علان وزعل فلنتان الفلتان 😓
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11 - بندر
2017-11-09 03:40:28
أبي ساطحة من النظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مـ
2017-11-09 03:37:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ابو طاقية
2017-11-09 03:28:38
بزر من بزارين التعصب الاعمى وش عرفه بالمهاجمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - الازدي
2017-11-09 03:26:14
معا احترامي ماجد عبدالله جمال محمد الاتفاق فهد المهلل الشباب سامي الجابر ا مالك معاذ الاهلي محمد السويد الاتحاد شايع النفيسه الكوكب ياسر القحطاني سعد الحارثي ناصر الشمراني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-09 03:23:14
ت 2. نصيحه لاتسخر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - فتى
2017-11-09 03:14:18
اتصل على مساعده الطريق عندهم سطحات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - 😎
2017-11-09 03:13:44
هو صادق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - منقاش
2017-11-09 03:03:03
خبر ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - اول 1
2017-11-09 02:59:53
هذا ماعقل بعد ماطلع من السجن، فعلاً القط الكبير لايربى !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - خالد
2017-11-09 02:58:23
سيارتي عطلانه وأبي سطحه في هالوقت المتأخرمن الليل ! دلوني تكفون !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-09 02:57:07
هلالي واعترف ماجد الاسطورة رقم واحد وبعده يأتي الباقيين بمسافات ضوئية 1- ماجدعبد الله _ 2-المهلل 3-حمزة ادريس 4-طلال المشعل 5-محمد سعد العبدلي 6--سعيد العويران مركزه وسط مهاجم واهدافه اكثر من سامي
لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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