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بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة
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المرصد 58 1٬190 2 ساعتين

صحيفة المرصد : هاجمت خبيرة نظم وسياسات الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية نهى عبد الكريم ، المذيعة المصرية ليندا عبد الكريم ، ما وضعها في موقف محرج ، خلال جلسة مستقبل تغيير المناخ الأربعاء بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بمصر .

وجاء هجوم نهى عبد الكريم على المذيعة بسبب إدارتها للجلسة ومقاطعتها المتكررة للضيوف ورغبتها الدائمة -كما وصفت الخبيرة- في الإنفراد بالحديث .

وقالت للمذيعة وأمام الجميع أرجو أن تتيحي الفرصة للمتحدثين لكي يتحدثوا، فقد أعطيت الفرصة لأحد الحاضرين بينما لم تعطها لآخرين، أرجو أن تكوني عادلة في توزيع الكلمة والوقت المتاح، لقد قاطعتني أكثر من مرة، وأود أن أعترض وأحتج .

وأضافت قائلة “جئت من الولايات المتحدة الأميركية لأفيدك وأفيد بلدك، وهذه قضية كبيرة ومهمة، ومن ثم يجب أن تكون من تدير الجلسة واضحة وعادلة وأنت قاطعتني مرارا، وأود أن أقول أن أجهزة صناعة الإعلام فيها كثير من العيوب ، ومن ثم تركت الجلسة وغادرت .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 - أبو هلولش
2017-11-09 05:19:35
و لاحظوا ان الامريكيه قالت للمذيعه انها جاءت لتفيد بلد المذيع وبرغم من ذلك ظلت تقاطعها، دليل ان هدف المؤتمر ليس الفائده و جذب المخلصين .
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57 - أبو هلول
2017-11-09 05:12:11
بعد ان قاطع الشاب المذيعه تركه اسيس يتحدث حفاظا على ماء وجه اسيس حتى لا يقول احد ان هناك قمع ، وبرغم من ذلك لم يسمح له بعرض الفيلم الذي مدته خمس دقائق قال له لازم بالنظام مع انه حاول بالنظام ولم يفلح
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56 - أستغفرالله
2017-11-09 05:06:01
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سطانك
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55 - أبو هلول
2017-11-09 05:01:19
حاول الشاب ان يوصل بحثه لادارة المؤتمر لكي يتمكن من عرضه على المسؤولين بعد ان حاول هو وفريقه ايصال البحث لكل الجهات ولكن لا حياة لمن تنادي ورفض المؤتمر عرض نتائج البحث على سي دي اعده الشاب مدته ٥دقائق
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54 - عابر
2017-11-09 04:58:59
الامريكية من اصل عربي واضح من اسمها
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53 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:57:53
أنا ***وأفتخر
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52 - سعود
2017-11-09 04:56:08
وين عبدالله جمعه مو معهم .ولا مسوي لي فيها .
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51 - أبو هلول
2017-11-09 04:54:42
فللمعلوميه ان الفشل الكلوي في مصر مرض يتعاظم و الفقراء ومتوسطي الدخل لا يستطيعون علاجه و قاطع احد الحاضرين احدى المذيعات في المؤتمر ليخبرها انه جاء ليعرض عليهم كليه صناعيه توصل لها فريق بحثه و حاول
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50 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:51:07
ت44 الدليل الصحيح في هذا الموضع ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) س النور الواحد يجي يطامر ويفتي ويتهم الاخرين وهو لابفقه شيئا
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49 - أبو هلول
2017-11-09 04:50:49
وهم لايريدون من يسعون لافادة مصر لان ذلك سيكلفهم مصاريف و سيبيبن ضلا توجهاتهم و ضلال نظامهم و ضلال افكارهم *** ، فالنظام الحالي لا يختلف عن نظام الاخوان في اصرارهم على تدمير المصريين
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48 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:47:58
ت44 اعيدها لك قال تعالى (وما يلفظ من قول ) انا لا تلفظت ولا تكلمت انا كتبت فقط ما ارى وما اعجب نفسي وارتاحت له عيناي فتحركت يداي وكتبت ماراته عيناي وما احس به جسدي وما ا رتاح له فؤادي فاكتب دليلا اخر
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47 - فواز
2017-11-09 04:46:53
معها حق اكره شي عندي ان احد يقاطعني وانا أتكلم
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46 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:46:12
ت42 اخطائك الاملائيه في ردك افقدت الرد مقصده وكتابتك للايه القرآنية فيها خطاء فحرفت الايه دون قصد طبعا ولك العذر والحديث هو (الدين النصيحه ) الحديث وهنا قال عليه الصلاة والسلام النصيحة وليس الفضيحه
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45 - أبو هلول
2017-11-09 04:45:56
كما ان المذيعه المصريه عملها تنظيم الحديث لكنها للاسف تنظم الحديث فقط لصالح التوجهات التي يمليها عليها نظام البلد فليس الهدف من هذه المؤتمرات المكلفه للغايه هو الافاده للمصريين انما الدعايه للسيس
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44 - يارب
2017-11-09 04:42:02
27 - عبادي الهلالي والراس عالي ***/// قال الله تعالى: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
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43 - طائر المساء
2017-11-09 04:40:17
المزيون دايم عصبي
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42 - أبو هلول
2017-11-09 04:37:16
تعليق ٢٥ كل ابن آدم خطاء هل تريد ان كل من يخطء لا ينصح ، يا اخي الدين النصيحه ، و لو ان من يحطء لا تكلم لما نصح احد احد ، و ذكر فان اذكرى تنفع المؤمنبن ، لو ما انت مؤمن فلا تنظر الى النصيحه
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41 - من الاخر
2017-11-09 04:36:44
تستاهل المذيعه المصرية المقاطعة اثناء الحديث فيها اهانة للمتحدث من حق الانسان يعبر عن رأيه ويخلص كلامه ويقول مايريد قوله دون مقاطعه
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40 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:35:41
وآخر قولي مثل ما قلت أولا *** لمن طلل بين الجدية والجبل تحياتي لك ياأمرؤ القيس على الابداع والجمال والوصف
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39 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:34:36
كأن فصوص الطوق لما تناثرت *** ضياء مصابيح تطايرن عن شعل
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38 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:33:47
وعانقتها حتى تقطع عقدها *** وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل
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37 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:33:25
فقبلتها تسعا وتسعين قبلة *** وواحدة أيضا وكنت على عجل
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36 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:33:00
وقد كان لعبي كل تسديد قبلة *** أقبل ثغرا (كالهلال) إذا أهل
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35 - أبو هلول
2017-11-09 04:32:10
تعليق ١. المصريين اللي بيتكلموا اكتر مما ينصتوا ، هم فقط يريدون تبليغ امور عاجله تحتاج لتفصيل ، لان الوقت يسرع ولا يمهل احد في الامور الفاصله ، و من ناحية اخرى من كثر ما يرون من اخطاء نتجت عن الثورات
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34 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:31:43
بعد التعديل من قبلي مع الاحتفاظ بكامل الحقوق لامرؤ القيس تونسيه الأبدان سوريه اللمى *** جزائريه الأسنان درية القبل
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33 - لاحول ولا قوة الا بالله
2017-11-09 04:30:51
ت27 عيب هذا الكلام الله يهديك
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32 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:29:58
حجازية العينين مكية الحشى *** عراقية الأطراف رومية الكفل
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31 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:29:16
وكاف وكفكاف وكفي بكفها *** وكاف كفوف الودق من كفها انهمل
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30 - زائر
2017-11-09 04:26:45
لا تفوتكم صلاة الفجر احرصوا على اداء الصلوات في اوقاتها جزاكم الله خير
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29 - عبادي الهلالي
2017-11-09 04:26:35
27 ههههههههه ازعجك ردي فقلدت معرفي ( الا الحماقه اعييت من يدوايها )
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28 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:25:05
ت 24 انا لم اسمعه ان كنت تدعى الذكا انما قراته في معلقاته . فلا القبله تستحق ولابالملح توصف البشر
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27 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:24:15
**********
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26 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-09 04:21:12
ذي اكيد برج الثوره أو العقرب..
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25 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:20:44
ت17 يعني ازعجك ردي وما ازعجك نشر الموضوع ياللعجب من قوم تحاكم وتحاسب الناس على افعالها وكلامها ونسيت ان خالقها من بيده كل شي وناس تدعي الفضيله وتطالع الرذيله عجبي
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24 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-09 04:19:48
ل18 متى قاله ماسمعته
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23 - زائر
2017-11-09 04:18:23
صلاة الفجر جزاكم الله خير
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22 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:17:06
قال تعالى (وما يلفظ من قول ) انا لا تلفظت ولا تكلمت انا كتبت فقط ما ارى وما اعجب نفسي وارتاحت له عيناي فتحركت يداي وكتبت ماراته عيناي وما احس به جسدي وما اتاح له فؤادي
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21 - خالد
2017-11-09 04:14:25
طلعت ريحة البصل هههههههههههه وعلمتها درس ما تنساه
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20 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:12:27
يُــضِــيءُ سَــنَــاهُ أَوْ مَــصَــابِيْحُ رَاهِبٍ ****أَمــان الــسَّــلِــيْــطَ بالـذُّبَـالِ المُفَتَّلِ
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19 - نصوح
2017-11-09 04:12:20
تعليق14 عليك بغض البصر،لقوله تعالى(قٌلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين، أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه ويغضوها عن ماحرم
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18 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:10:41
يقول امرؤ القيس (كَـــأَنَّ دِمَـــاءَ الــهَــادِيَـــاتِ بِـــنَــحْــرِهِ عُــصَــارَةُ حِــنَّــاءٍ بِــشَــيْــبٍ مُــرَجَّـلِ)
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17 - رحماك ربي
2017-11-09 04:07:40
عبادي الهلالي..قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. لا تكتب بـكفكَ غير شيءٍ يَسرّك في القيامةِ أن تراه.اكتب شيء محترم يدل على تربيتك المحترمه وابعد عن الوقاحه والابتذال
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16 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:06:53
استح على وجهي ولا عيوني ولا على خشمي .عيوني وانا حر فيها اطالع بها واعبر اي تعبير ابيه فحريتي كفلت لي القول بما اشعر به وبما اراه ولاتقيد لا انت ولا غيرك حريتي مااعجبك كلامي يكون احسن والله ولاتقراه
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15 - خبير
2017-11-09 04:04:36
لازالت العقليه المصريه تعتقد انها الافهم والاقدر والاذكى وهذا مركب نقص لاحساس داخلي انهم ليسوا كذلك فهم يعتمدون على الفهلوه وتنميق الكلام وليس على الوعي .
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14 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 04:03:11
ت 8 قاعد اشوف جمال وحلاوه وجسم وبشر قدامي وعلى قوله السورين(شي بطير العئل)وتبني اسكت تر الله خلق العيون للنظر في الجمال وشي قدامي معروض ما اتفرح فيه يعني وعلى قوله اهل الغربيه ترا احرق شمعات مو كفرات
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13 - متابع....
2017-11-09 04:00:52
ت9 عيب خل عنك الخنبقه والكلام الفاضي واستح على وجهك
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12 - خبير
2017-11-09 04:00:29
الامريكيه متعوده على اسلوب ارقى في الحوار وهو ان يعطى الشخص وقته الكامل بدون ان يقاطعه من يدير الجلسه واذا انتهى وقته المحدد له فالمدير الحوار ان يسأله انما والمصريه تريد ان توجه حسب ماترغب .
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11 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 03:58:36
ت 8 تعرف تسكت وتنطم حريه شخصيه لا تتعدى على حريات الاخرين اللي يحاسبني ويعاقبني ربي على كلامي مو انت
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10 -
2017-11-09 03:55:16
تعليق مخالف
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9 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 03:53:06
كلما اطالع في وجه المصريه اضحك.وتبي تغير السالفه بس الكاميرات لاحقت الامريكيه وسحبت على المصريه .يالتني كنت انا اللي فك المايك والله العزيم كلنا(فداك يارئيس)والله العزيم يالتني كنت انا اللي ياشيخه
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8 - الله المستعان
2017-11-09 03:49:38
عبادي الهلالي والراس عالي >> الحياء شعبه من الايمان
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7 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 03:44:52
شف وجه المصريه قصر وعلى قولتهم ازق واحمر واخضر واصفر . اما الامريكيه فاقولها نروح البيت الويك اند ذا
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6 - SS
2017-11-09 03:44:43
المذيعه تحسب كل اللي في الجلسه عرب ماتعرف ان فيه ناس احرار ههههه
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5 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 03:43:24
يالله صباح خير . مناقره حرييم في كل مكان كذا. بس كفو يالامريكيه حشيها .ومن الجانب الاخر غزال وفرس الامريكيه وهيبه وجمال وكلها اعجبتيني يالامريكيه. بيق لايك من عندي لك يالامريكيه
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4 - ابن عدوه
2017-11-09 03:40:55
في الجبه
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3 -
2017-11-09 03:39:28
هذا الي يبحثون عنه بني علمان
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2 - أبورائد
2017-11-09 03:32:13
أسلوبها وقح مالها داعي التصرف هذا والنظره الفوقيه
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1 - همسات
2017-11-09 03:31:26
بالفعل معظم المصرييين يتكلموا اكثر مما ينصتوا !! تستاهل هزأتها في تجمع عالمي 😳
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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

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كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

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استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

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العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

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تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

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