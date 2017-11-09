بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

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صحيفة المرصد : هاجمت خبيرة نظم وسياسات الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية نهى عبد الكريم ، المذيعة المصرية ليندا عبد الكريم ، ما وضعها في موقف محرج ، خلال جلسة مستقبل تغيير المناخ الأربعاء بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بمصر .

وجاء هجوم نهى عبد الكريم على المذيعة بسبب إدارتها للجلسة ومقاطعتها المتكررة للضيوف ورغبتها الدائمة -كما وصفت الخبيرة- في الإنفراد بالحديث .

وقالت للمذيعة وأمام الجميع أرجو أن تتيحي الفرصة للمتحدثين لكي يتحدثوا، فقد أعطيت الفرصة لأحد الحاضرين بينما لم تعطها لآخرين، أرجو أن تكوني عادلة في توزيع الكلمة والوقت المتاح، لقد قاطعتني أكثر من مرة، وأود أن أعترض وأحتج .

وأضافت قائلة “جئت من الولايات المتحدة الأميركية لأفيدك وأفيد بلدك، وهذه قضية كبيرة ومهمة، ومن ثم يجب أن تكون من تدير الجلسة واضحة وعادلة وأنت قاطعتني مرارا، وأود أن أقول أن أجهزة صناعة الإعلام فيها كثير من العيوب ، ومن ثم تركت الجلسة وغادرت .

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