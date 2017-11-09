بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة
صحيفة المرصد : هاجمت خبيرة نظم وسياسات الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية نهى عبد الكريم ، المذيعة المصرية ليندا عبد الكريم ، ما وضعها في موقف محرج ، خلال جلسة مستقبل تغيير المناخ الأربعاء بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بمصر .
وجاء هجوم نهى عبد الكريم على المذيعة بسبب إدارتها للجلسة ومقاطعتها المتكررة للضيوف ورغبتها الدائمة -كما وصفت الخبيرة- في الإنفراد بالحديث .
وقالت للمذيعة وأمام الجميع أرجو أن تتيحي الفرصة للمتحدثين لكي يتحدثوا، فقد أعطيت الفرصة لأحد الحاضرين بينما لم تعطها لآخرين، أرجو أن تكوني عادلة في توزيع الكلمة والوقت المتاح، لقد قاطعتني أكثر من مرة، وأود أن أعترض وأحتج .
وأضافت قائلة “جئت من الولايات المتحدة الأميركية لأفيدك وأفيد بلدك، وهذه قضية كبيرة ومهمة، ومن ثم يجب أن تكون من تدير الجلسة واضحة وعادلة وأنت قاطعتني مرارا، وأود أن أقول أن أجهزة صناعة الإعلام فيها كثير من العيوب ، ومن ثم تركت الجلسة وغادرت .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
و لاحظوا ان الامريكيه قالت للمذيعه انها جاءت لتفيد بلد المذيع وبرغم من ذلك ظلت تقاطعها، دليل ان هدف المؤتمر ليس الفائده و جذب المخلصين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعد ان قاطع الشاب المذيعه تركه اسيس يتحدث حفاظا على ماء وجه اسيس حتى لا يقول احد ان هناك قمع ، وبرغم من ذلك لم يسمح له بعرض الفيلم الذي مدته خمس دقائق قال له لازم بالنظام مع انه حاول بالنظام ولم يفلح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سطانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حاول الشاب ان يوصل بحثه لادارة المؤتمر لكي يتمكن من عرضه على المسؤولين بعد ان حاول هو وفريقه ايصال البحث لكل الجهات ولكن لا حياة لمن تنادي ورفض المؤتمر عرض نتائج البحث على سي دي اعده الشاب مدته ٥دقائق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الامريكية من اصل عربي واضح من اسمها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنا ***وأفتخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين عبدالله جمعه مو معهم .ولا مسوي لي فيها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فللمعلوميه ان الفشل الكلوي في مصر مرض يتعاظم و الفقراء ومتوسطي الدخل لا يستطيعون علاجه و قاطع احد الحاضرين احدى المذيعات في المؤتمر ليخبرها انه جاء ليعرض عليهم كليه صناعيه توصل لها فريق بحثه و حاول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت44 الدليل الصحيح في هذا الموضع ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) س النور الواحد يجي يطامر ويفتي ويتهم الاخرين وهو لابفقه شيئا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وهم لايريدون من يسعون لافادة مصر لان ذلك سيكلفهم مصاريف و سيبيبن ضلا توجهاتهم و ضلال نظامهم و ضلال افكارهم *** ، فالنظام الحالي لا يختلف عن نظام الاخوان في اصرارهم على تدمير المصريين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت44 اعيدها لك قال تعالى (وما يلفظ من قول ) انا لا تلفظت ولا تكلمت انا كتبت فقط ما ارى وما اعجب نفسي وارتاحت له عيناي فتحركت يداي وكتبت ماراته عيناي وما احس به جسدي وما ا رتاح له فؤادي فاكتب دليلا اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
معها حق اكره شي عندي ان احد يقاطعني وانا أتكلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت42 اخطائك الاملائيه في ردك افقدت الرد مقصده وكتابتك للايه القرآنية فيها خطاء فحرفت الايه دون قصد طبعا ولك العذر والحديث هو (الدين النصيحه ) الحديث وهنا قال عليه الصلاة والسلام النصيحة وليس الفضيحه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كما ان المذيعه المصريه عملها تنظيم الحديث لكنها للاسف تنظم الحديث فقط لصالح التوجهات التي يمليها عليها نظام البلد فليس الهدف من هذه المؤتمرات المكلفه للغايه هو الافاده للمصريين انما الدعايه للسيس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - عبادي الهلالي والراس عالي ***/// قال الله تعالى: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المزيون دايم عصبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق ٢٥ كل ابن آدم خطاء هل تريد ان كل من يخطء لا ينصح ، يا اخي الدين النصيحه ، و لو ان من يحطء لا تكلم لما نصح احد احد ، و ذكر فان اذكرى تنفع المؤمنبن ، لو ما انت مؤمن فلا تنظر الى النصيحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تستاهل المذيعه المصرية المقاطعة اثناء الحديث فيها اهانة للمتحدث من حق الانسان يعبر عن رأيه ويخلص كلامه ويقول مايريد قوله دون مقاطعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وآخر قولي مثل ما قلت أولا *** لمن طلل بين الجدية والجبل تحياتي لك ياأمرؤ القيس على الابداع والجمال والوصف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كأن فصوص الطوق لما تناثرت *** ضياء مصابيح تطايرن عن شعل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وعانقتها حتى تقطع عقدها *** وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
فقبلتها تسعا وتسعين قبلة *** وواحدة أيضا وكنت على عجل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وقد كان لعبي كل تسديد قبلة *** أقبل ثغرا (كالهلال) إذا أهل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق ١. المصريين اللي بيتكلموا اكتر مما ينصتوا ، هم فقط يريدون تبليغ امور عاجله تحتاج لتفصيل ، لان الوقت يسرع ولا يمهل احد في الامور الفاصله ، و من ناحية اخرى من كثر ما يرون من اخطاء نتجت عن الثورات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعد التعديل من قبلي مع الاحتفاظ بكامل الحقوق لامرؤ القيس تونسيه الأبدان سوريه اللمى *** جزائريه الأسنان درية القبل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ت27 عيب هذا الكلام الله يهديك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حجازية العينين مكية الحشى *** عراقية الأطراف رومية الكفل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وكاف وكفكاف وكفي بكفها *** وكاف كفوف الودق من كفها انهمل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تفوتكم صلاة الفجر احرصوا على اداء الصلوات في اوقاتها جزاكم الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 ههههههههه ازعجك ردي فقلدت معرفي ( الا الحماقه اعييت من يدوايها )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 24 انا لم اسمعه ان كنت تدعى الذكا انما قراته في معلقاته . فلا القبله تستحق ولابالملح توصف البشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
**********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ذي اكيد برج الثوره أو العقرب..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت17 يعني ازعجك ردي وما ازعجك نشر الموضوع ياللعجب من قوم تحاكم وتحاسب الناس على افعالها وكلامها ونسيت ان خالقها من بيده كل شي وناس تدعي الفضيله وتطالع الرذيله عجبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ل18 متى قاله ماسمعته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صلاة الفجر جزاكم الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قال تعالى (وما يلفظ من قول ) انا لا تلفظت ولا تكلمت انا كتبت فقط ما ارى وما اعجب نفسي وارتاحت له عيناي فتحركت يداي وكتبت ماراته عيناي وما احس به جسدي وما اتاح له فؤادي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
طلعت ريحة البصل هههههههههههه وعلمتها درس ما تنساه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يُــضِــيءُ سَــنَــاهُ أَوْ مَــصَــابِيْحُ رَاهِبٍ ****أَمــان الــسَّــلِــيْــطَ بالـذُّبَـالِ المُفَتَّلِ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق14 عليك بغض البصر،لقوله تعالى(قٌلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين، أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه ويغضوها عن ماحرم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول امرؤ القيس (كَـــأَنَّ دِمَـــاءَ الــهَــادِيَـــاتِ بِـــنَــحْــرِهِ عُــصَــارَةُ حِــنَّــاءٍ بِــشَــيْــبٍ مُــرَجَّـلِ)
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عبادي الهلالي..قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. لا تكتب بـكفكَ غير شيءٍ يَسرّك في القيامةِ أن تراه.اكتب شيء محترم يدل على تربيتك المحترمه وابعد عن الوقاحه والابتذال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
استح على وجهي ولا عيوني ولا على خشمي .عيوني وانا حر فيها اطالع بها واعبر اي تعبير ابيه فحريتي كفلت لي القول بما اشعر به وبما اراه ولاتقيد لا انت ولا غيرك حريتي مااعجبك كلامي يكون احسن والله ولاتقراه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لازالت العقليه المصريه تعتقد انها الافهم والاقدر والاذكى وهذا مركب نقص لاحساس داخلي انهم ليسوا كذلك فهم يعتمدون على الفهلوه وتنميق الكلام وليس على الوعي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 8 قاعد اشوف جمال وحلاوه وجسم وبشر قدامي وعلى قوله السورين(شي بطير العئل)وتبني اسكت تر الله خلق العيون للنظر في الجمال وشي قدامي معروض ما اتفرح فيه يعني وعلى قوله اهل الغربيه ترا احرق شمعات مو كفرات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ت9 عيب خل عنك الخنبقه والكلام الفاضي واستح على وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الامريكيه متعوده على اسلوب ارقى في الحوار وهو ان يعطى الشخص وقته الكامل بدون ان يقاطعه من يدير الجلسه واذا انتهى وقته المحدد له فالمدير الحوار ان يسأله انما والمصريه تريد ان توجه حسب ماترغب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 8 تعرف تسكت وتنطم حريه شخصيه لا تتعدى على حريات الاخرين اللي يحاسبني ويعاقبني ربي على كلامي مو انت
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلما اطالع في وجه المصريه اضحك.وتبي تغير السالفه بس الكاميرات لاحقت الامريكيه وسحبت على المصريه .يالتني كنت انا اللي فك المايك والله العزيم كلنا(فداك يارئيس)والله العزيم يالتني كنت انا اللي ياشيخه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عبادي الهلالي والراس عالي >> الحياء شعبه من الايمان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شف وجه المصريه قصر وعلى قولتهم ازق واحمر واخضر واصفر . اما الامريكيه فاقولها نروح البيت الويك اند ذا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المذيعه تحسب كل اللي في الجلسه عرب ماتعرف ان فيه ناس احرار ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يالله صباح خير . مناقره حرييم في كل مكان كذا. بس كفو يالامريكيه حشيها .ومن الجانب الاخر غزال وفرس الامريكيه وهيبه وجمال وكلها اعجبتيني يالامريكيه. بيق لايك من عندي لك يالامريكيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
في الجبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الي يبحثون عنه بني علمان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أسلوبها وقح مالها داعي التصرف هذا والنظره الفوقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالفعل معظم المصرييين يتكلموا اكثر مما ينصتوا !! تستاهل هزأتها في تجمع عالمي 😳
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق