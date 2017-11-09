“سكرتير وزير سابق” يكشف تفاصيل قضية “التأشيرات المزورة” ويطالب بمحاكمة رجل أعمال شهير !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن سكرتير أحد وزراء العمل السابقين كشف عن رفع لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف بجدة والتي تتأهب للبت خلال الفترة القادمة في الأحكام الابتدائية الصادرة بقضية قيادي سابق بوزارة العمل ( مدير عام ومستشار بمكتب وزيرالعمل الأسبق ) بالإضافة لرجال أعمال على خلفية اتهامهم بإصدار 1083 تأشيرة باكستانية مزورة والتي صدرت بتوقيع وزير العمل الأسبق الذي تردد في حينها بأن التوقيع مزور إثر تقديم سكرتير بمستندات جديدة طالب من خلالها بكشف الاسم المجهول الذي ورد في القضية ومحاكمته مع جميع من يثبت تورطه بالقضية.
ووفقا لـ «المدينة» أكد سكرتير الوزير أنه قدم لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف طالب من خلالها بنقض الحكم الابتدائي ضد جميع المتهمين الذين صدرت لهم أحكام ابتدائية تضمنت عدم الإدانة في حينها وذلك بهدف إلزامهم بكشف الشخصية المجهولة التي تم تحميلها مسؤولية هذه الجريمة.
وأشار إلى أنه قدم مع اللائحة الاعتراضية العديد من المستندات والقرائن والدلائل من بينها شهادة الشهود وكذلك التسجيلات الصوتية للمحكمة وفحص هذه التسجيلات الصوتية لدى البحث الجنائي والتأكد من صحتها علما بأن ملف القضية تضمن اعتراف مستشار ذلك الوزير بمتابعته للمعاملات المزورة وأن شخصا مجهولا لم يذكر اسمه سلمه هذه المعاملات ولم يسأل القاضي من هذا الشخص المجهول.
يذكر أن القضية بدأت منذ أكثر من 4 أعوام تقريباً، عندما تم الرفع بطلب التأشيرات لصالح 3 شركات مختلفة، واتهمت في حينها هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام في الوزارة، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين من خلال المساهمة مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزورة محل الاتهام، محتجاً بصحتها رغم علمه بتزويره.
التعليقات
وأنا أشوف الزحمة بجدة! يالهوي ياخرابي
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والله مايرضينا فهوامير الفيز الا السجن المؤبد وسحب الجنسيه والترحيل بعد انقضاء فترة سجنهم,ترسو البلاد بعمالة اكلت خيرات البلاد وهما عايشين واولادهم في الخارج,هم اصل الفساد في البلاد.
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لو تم متابعة التأشيرات لو وجدتم نصف الفساد فيها
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لاحولا ولا قوة الا بالله .. هذا حساب الدنيا فكيف بحساب الأخره ..؟!
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شخصية مجهولة ،،،،وهل بقى للفساد وجوه مجهوله؟!
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**** زادو الاجانب ل13 مليون وارتفعت نسبه الاجانب بالعمل الاداري الى النص واكتفاء الوزير بتوطين الوظائف الصغيره غير اجبار صاحب العمل بدول معينه عمالتها غير مفيده للعمل
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لاحولا ولا قوة الا بالله .. هذا حساب الدنيا فكيف بحساب الأخره ..؟!
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تتمنى ونتطلع ونرجوا أن يفتح ملف التاشيرات الألفيه التى كانت تمنح لأشخاص بعينهم ليتاجروا بهاوجنوامنها ملايين كثيره وأغرقواالبلد بعمالة سائبه عاله على المجتمع مستهلكة للخدمات المختلفه.هذا رأس جبل الجليد
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فرقة البلد من العمالة التي لم يستفد منهم الوطن والتجنيس المزاجي لاكن من كان يقف أمامهم حتى السومة كان سيستلم الجنسية من تردد اسمة بالصحف ويحاء للناس أنة على وشك أن يستلمها ماجد المهندس أخذ الجنسية
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تعليق 2 ماهو ضروري تفهم لأن الموضوع أكبر من مستوى فهمك المحدود من عرعر لقريات الملح إلى حزم الجلاميد
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صباحوا😘😘😘
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****.... أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تسمح بوجود وافدين بـقطاع الاتصالات أو غيره من الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين بسبب إضراب شباب محلات الرياض أمس !!
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وشهد شاهدا من اهلها هههههههههه كفوا ياملكنا ملك الحزم والعزم والامل عاااااااااااااااااااااااااااااااش سلمان
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العماله الي نشوفها الآن في جميع مدن بلدنا بشكل مخيف سببها التلاعب السابق*** استخراج تأشيرات بشكل عشوائي وبدون حاجة لها وبيعها من كبار الموظفين لابد من حساب قوي ورادع الآن
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تعليق ١ الحويطي لا ترحمهم بلغ عليهم ****الله عليهم ٢٠الف يومياً اعرف تجار بسطاء كثير خسرو اموالهم لأنهم لم يستطيعو استخراج تأشيرات الان فهمت لمذا النظام الجديد بعدسته اشهريقدرالتاجريحصل على تأشيرات
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تأشيرات مزورة وشلون ما فهمت!
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أعرف القصة الكاملة يامرصد ومستعد أقدم الملفات لوزير العمل الغفيص وحجم المبالغ واللي استفادوا من مكتب المسؤولين بالوزارة من عشرين ألف تأشيرة كانت تصدر يوميا ولكم تحياتي
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