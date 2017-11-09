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الرئيسية / اختلستا 112 ألف ريال .. نزاهة تلاحق “سيدتين” لإسترداد مبالغ مالية !

اختلستا 112 ألف ريال .. نزاهة تلاحق “سيدتين” لإسترداد مبالغ مالية !

اختلستا 112 ألف ريال .. نزاهة تلاحق “سيدتين” لإسترداد مبالغ مالية !
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المرصد 8 1٬194 56 دقيقة

صحيفة المرصد: برزت قضيتان تعدان من أوائل القضايا التي تسعى خلالها نزاهة إلى استرداد مبالغ مالية من سيدات بعد صدور أحكام نهائية فيها، حيث صدر حكمان بإعادة 112 ألفا و700 ريال في القضيتين المنفصلتين، بحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عام 1437-1438 .

ووفقا لصحيفة “مكة” تعود القضية الأولى لمواطنة أودعت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة في مكة المكرمة مبلغ 100 ألف ريال خطأ في حسابها، ‫تحت مسمى «إيداع رواتب»، والثانية بمبلغ 12 ألفا و700ريال على موظفة حكومية أخذت بغير وجه حق في منطقة عسير.

‬‬كما تسعى نزاهة لاسترداد مبالغ أربع قضايا أخرى صدرت فيها أحكام نهائية، وتواصل نزاهة تحركاتها مع الجهات المختصة لاسترداد تلك المبالغ،‫ إنفاذا للفقرة 6 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، والتي تنص على اختصاصها في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-11-09 07:15:45
ت 1 المنتصر نسي معرفه
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7 - القناص
2017-11-09 07:14:09
لايمكن نترك الملايين وندور الملاليم يجب إعادة بعض الخطط لنزاهه المشتريات في جميع الدوائر الحكوميه يجب ان تخضع للمراجعه والتدقيق وكذالك المكاتب المحاسبيه القانونيه التى تدقق حسابات الدوائر الحكومية
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6 - hima
2017-11-09 07:02:26
مساكين,ماقدرو غير علغلابه دول,الله يعوضنا خير,لاحقو الاجانب اللي لاهفين البلاد.
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5 - -
2017-11-09 07:01:06
معقوله كل هذه البلاوي تصير !! يعني من سنين
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4 - واحد مواطن
2017-11-09 06:50:24
ماخلصنا من الفساد المالى والإدراى المتعدد الأشكال للرجال..وجينا للحريم.؟؟؟لك الله ياوطن..الدوله تخصص مليارات لخير الوطن,يبلعها حراميه متخفين تحت مسيمات وضخامه وفخامه وهم حراميه؟
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3 - فواصل
2017-11-09 06:49:01
يعنني مانميز بين اللي يسرق تريلونات واللي ريالات والله ***
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2 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-09 06:34:08
صباح الورد صباحوا😘😘😘😘
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1 -
2017-11-09 06:32:35
112 رقم خاص يخص 112 ش لا أحد يشاركنا فيه علم
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آخر تعليق
بواسطة :

ت 1 المنتصر نسي معرفه...
بواسطة : احمد

لافتاً إلى أنه صاح فرحًا وهتف عندما فاز نادي الهلال السعودي بالمباراة....
بواسطة : القناص

لايمكن نترك الملايين وندور الملاليم يجب إعادة بعض الخطط لنزاهه المشتريات في جميع...
بواسطة : hima

اذا مذنب,السجن المؤبد ,بأذن الله....
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