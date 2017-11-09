اختلستا 112 ألف ريال .. نزاهة تلاحق “سيدتين” لإسترداد مبالغ مالية !

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صحيفة المرصد: برزت قضيتان تعدان من أوائل القضايا التي تسعى خلالها نزاهة إلى استرداد مبالغ مالية من سيدات بعد صدور أحكام نهائية فيها، حيث صدر حكمان بإعادة 112 ألفا و700 ريال في القضيتين المنفصلتين، بحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عام 1437-1438 .

ووفقا لصحيفة “مكة” تعود القضية الأولى لمواطنة أودعت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة في مكة المكرمة مبلغ 100 ألف ريال خطأ في حسابها، ‫تحت مسمى «إيداع رواتب»، والثانية بمبلغ 12 ألفا و700ريال على موظفة حكومية أخذت بغير وجه حق في منطقة عسير.

‬‬كما تسعى نزاهة لاسترداد مبالغ أربع قضايا أخرى صدرت فيها أحكام نهائية، وتواصل نزاهة تحركاتها مع الجهات المختصة لاسترداد تلك المبالغ،‫ إنفاذا للفقرة 6 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، والتي تنص على اختصاصها في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.