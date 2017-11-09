صاحب قصيدة هجاء “حمد بن خليفة” .. الشاعر القطري “ابن الذيب” يرقد في العناية الفائقة بسبب اعتداء أمن “تميم” عليه!

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صحيفة المرصد : يرقد الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي في العناية الفائقة بقطر؛ وذلك بعد قيام الأمن القطري بالاعتداء عليه.

وبحسب “اليوم السابع”، جاء الاعتداء بعد محاولات ابن الذيب المتكررة مغادرة قطر، التي وضعته على قائمة الممنوعين من السفر.

ومحمد بن الذيب هو صاحب قصيدة هجاء حمد بن خليفة أمير قطر السابق؛ وقد حُكم عليه في وقت سابق بالسجن 15 عامًا، قبل أن يخرج في وقت لاحق.

وقالت مصادر: كتب حساب “العرب مباشر” المهتم بنشر انتهاكات وفضائح النظام القطري و”تنظيم الحمدين”، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ابن الذيب يرقد في العناية المركزة، وتحت الحراسة المشددة.. جريمة إنسانية لا تغتفر للنظام الإرهابي”.

وعلق القطري محمد الكواري على الأمر في تغريدة عبر صفحته قائلاً: “النظام القطري أصبح لا يعرف الكبير والصغير، ولا يحترم أبناء القبائل في قطر”.