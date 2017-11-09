بطلق ناري بالرأس .. تفاصيل إصابة طفلة “4 سنوات” من سلاح والدها في القريات !
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن طفلة في محافظة القريات أُصيبت بطلق ناري من سلاح “ساكتون”، وذلك أثناء محاولة والدها اختبار البندقية الهوائية بفناء منزله.
ووفقا لموقع “سبق” قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن استخراج طلق ناري من رأس طفلة بمستشفى الأمير متعب فإن شرطة الجوف توضح أنه ورد لشرطة محافظة القريات اتصال من مستشفى القريات العام في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الأربعاء الموافق 5/ 2/ 1439هـ، مفاده دخول طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة؛ وذلك لتعرضها لطلق من ساكتون هوائية بالرأس، أثناء قيام والدها باختبار البندقية الهوائية بفناء منزلهما.
وأضاف بأن الطلق الناري تسبَّب في حدوث نزيف بالرأس، وتنويم الطفلة بالعناية المركزة، وتم تحريز السلاح المرخَّص باسم والدها، وجرى إشعار النيابة العامة بحُكْم الاختصاص.
وأكد “النومس” أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الأمير متعب بسكاكا، وبعدها تم نقلها بالإخلاء الطبي لأحد مستشفيات الرياض.
التعليقات
وقتي اللي حطني بين نار وبين غار .. استدار وضربة الراس دايم موجعه 💔💔 خطيرة إصابة الرأس لكن الله كريم يلطف بها يـارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يوفقكم لما فيه الخير.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوة إلا بالله إذا جاء القدر عمي البصر لكن أخذ الأمور الخطرة دائما على محمل الجد وترك التهاون بها وإن رأيت أنها بسيطه هو المطلوب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الخبر يقول طلق ناري بساكتون هوائيه....احد يفهمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
r: "مشتهي ريوق خفيف كبدة حاشي مثلاً .. # ✌ حاشي من فضلك"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2- ... تكملة .. وغيركم حرم منهم بسبب مرض ولا إبتلاء ولا سجن ، والحمد لله على كل حال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1- ياناس ياعالم ياهو لاتنظفون أسلحتكم بحضور أطفالكم تعبنا والله من هذي الأخبار خافوا الله في عيالكم وحافظوا عليهم فإنهم قرة العين وزهرة القلب وتحمدو ربكم أنه رزقكم بأطفال وغيركم حرم منهم بسبب .. تكملة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عادي تعودنا عاده معتادين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق