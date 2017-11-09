بطلق ناري بالرأس .. تفاصيل إصابة طفلة “4 سنوات” من سلاح والدها في القريات !

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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن طفلة في محافظة القريات أُصيبت بطلق ناري من سلاح “ساكتون”، وذلك أثناء محاولة والدها اختبار البندقية الهوائية بفناء منزله.

ووفقا لموقع “سبق” قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن استخراج طلق ناري من رأس طفلة بمستشفى الأمير متعب فإن شرطة الجوف توضح أنه ورد لشرطة محافظة القريات اتصال من مستشفى القريات العام في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الأربعاء الموافق 5/ 2/ 1439هـ، مفاده دخول طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة؛ وذلك لتعرضها لطلق من ساكتون هوائية بالرأس، أثناء قيام والدها باختبار البندقية الهوائية بفناء منزلهما.

وأضاف بأن الطلق الناري تسبَّب في حدوث نزيف بالرأس، وتنويم الطفلة بالعناية المركزة، وتم تحريز السلاح المرخَّص باسم والدها، وجرى إشعار النيابة العامة بحُكْم الاختصاص.

وأكد “النومس” أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الأمير متعب بسكاكا، وبعدها تم نقلها بالإخلاء الطبي لأحد مستشفيات الرياض.