“أمانة جدة” تكشف حقيقة دوام موظفيها لساعات متأخرة من الليل – فيديو

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صحيفة المرصد : صرح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس غشان الزهراني، بأن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لمبنى الأمانة الذي ظهر مضاءً في الليل، بشكل يوحي بوجود موظفين يعملون داخل المبنى.

وأوضح الزهراني وفقاً لـ “عين اليوم”، أن المبنى تجري به أعمال صيانة استمرت حتى وقت متأخر، بشكل أوحى لمصور الفيديو بوجود موظفين يواصلون عملهم.