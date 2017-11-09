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“أمانة جدة” تكشف حقيقة دوام موظفيها لساعات متأخرة من الليل – فيديو
صحيفة المرصد : صرح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس غشان الزهراني، بأن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لمبنى الأمانة الذي ظهر مضاءً في الليل، بشكل يوحي بوجود موظفين يعملون داخل المبنى.
وأوضح الزهراني وفقاً لـ “عين اليوم”، أن المبنى تجري به أعمال صيانة استمرت حتى وقت متأخر، بشكل أوحى لمصور الفيديو بوجود موظفين يواصلون عملهم.
التعليقات
17 - البستم2017-11-09 09:03:39
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16 - الموت القادم2017-11-09 09:02:20
هيئة مكافحة الفساد هذا وقتكم لابد من زيارتهم والوقوف ع جميع المعاملات والامطار قادمة وستكشف المستور الله يكون بعونك ياوطن ولابد من وضع مكافئات للمواطنين للكشف عن المفسدين واستعينوا بالغلابة والموظفين
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15 - صفخه2017-11-09 08:59:54
قال صيانه قال / المبنى جديد ماله الاكم سنه والا الشغل راسي على مقاول مشي حالك والعقود فلكيه
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14 - الموت القادم2017-11-09 08:57:33
يعيدوالنظرفي الاوراق القديمة ويتخلصون من الشوائب قبل وصول السيف الى رقابهم هذا فائدة حفظ المعاملات إلكتروني تمنع مسحهااو إخفائها على المفتشين ويمكن الرجوع اليها بسرعه هيئة مكافحة الفساد جولة سريعه لهم
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13 - علي علي2017-11-09 08:56:27
على مين يا قمر الدين
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12 - علي علي2017-11-09 08:54:59
ماشاء الله تبارك الله كل ليلة أعمال الصيانة
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11 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-09 08:48:31
تعليق مخالف
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10 - خالد2017-11-09 08:44:40
اجل صيانه هاه ... جاك الموت ياتارك الصلاه
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9 -2017-11-09 08:43:32
اعمال صيانه ما تمشي حاول مره اخرى
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8 - سيراييفو2017-11-09 08:39:33
**** لاحول ولا قوة الا بالله
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7 - هذه الحقيقة2017-11-09 08:34:50
سبحان الله يعني فاضي تلفلف في الشوارع وتسبب زحمة ياخي اجلس في بيتك وانتبه لأولادك وأهلك ودع الخلق للخالق وكل فاسد الدولة له بالمرصاد
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6 - رزقي على الله2017-11-09 08:32:50
تلحق والا ماتلحق
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5 - خالد2017-11-09 08:29:22
عمل صيانه يعني اصلااح اخطاء سابقه ؟؟؟؟؟
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4 - سعيد2017-11-09 08:26:37
لا والله الا عاصفه محمد بن سلمان خايفين علي اوراقكم الله يطول في عمره ويحفظه
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3 - محب المرصد2017-11-09 08:23:34
هههههههههههه نظف نظف
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( عدد التعليقات 12,356 )2 - اللامي
( أعمال صيانة )
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1 - -2017-11-09 08:21:04
أنت معلم ومنك نتعلم
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