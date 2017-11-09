الهبوط !

بقلم : عادل التويجري

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· الشباب ينتظر ( جمعية عمومية) !

· الرئيس ( المكلف) يرحل بــ ( سرعة) !

· بسبب ( عدم) القبول ( شرفياً) !

· رئيس جديد ( سيأتي) .

· فماذا تراه ( فاعل) !

· إشكالية الشباب ليست وليدة ( موسم) !

· ولا موسمين ولا 3 !

· حتى حينما كانت المشاكل ( تحل) !

· كانت الحلول ( وقتية) !

· حلول لا ( تنهي) كل ( الأزمات) !

· ابتعد الشباب عن الدوري !

· ومن ثم ابتعد عن بقية البطولات !

· ثم ابتعد عن المنافسة !

· ما يحتاجه الشباب ( أكبر) من مجرد حلول ( عابرة) !

· حتى لو كانت ( مالية) !

· الحلول الجذرية تشمل حلولاً ( مالية – إدارية – فنية) .

· مالية تخرج الفريق من ( أزماته) الحالية !

· ثم تبدأ بمرحلة شباب ( جديد).

· وتلك هي المخرجات ( الفنية).

· بفكر إداري ( يعرف) ماذا يريد.

· يرسم الأهداف ويحققها بــ ( واقعية).

· واقعية ( وصراحة) ووضوح.

· وضوح مع الشبابيين ( أولاً) .

· دون ( تقسيم) البيت من الداخل !

· تحديات البيت الشبابي ( كثيرة) !

· ليست فقط احتمالية ( سحب) النقاط !

· بل الخوف ( أكبر) من ذلك !

· سألوا الفـــشّـــار ما الخوف على الشباب !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الهبوط)!

نقلا عن “عين اليوم”