الهبوط !
بقلم : عادل التويجري
· الشباب ينتظر ( جمعية عمومية) !
· الرئيس ( المكلف) يرحل بــ ( سرعة) !
· بسبب ( عدم) القبول ( شرفياً) !
· رئيس جديد ( سيأتي) .
· فماذا تراه ( فاعل) !
· إشكالية الشباب ليست وليدة ( موسم) !
· ولا موسمين ولا 3 !
· حتى حينما كانت المشاكل ( تحل) !
· كانت الحلول ( وقتية) !
· حلول لا ( تنهي) كل ( الأزمات) !
· ابتعد الشباب عن الدوري !
· ومن ثم ابتعد عن بقية البطولات !
· ثم ابتعد عن المنافسة !
· ما يحتاجه الشباب ( أكبر) من مجرد حلول ( عابرة) !
· حتى لو كانت ( مالية) !
· الحلول الجذرية تشمل حلولاً ( مالية – إدارية – فنية) .
· مالية تخرج الفريق من ( أزماته) الحالية !
· ثم تبدأ بمرحلة شباب ( جديد).
· وتلك هي المخرجات ( الفنية).
· بفكر إداري ( يعرف) ماذا يريد.
· يرسم الأهداف ويحققها بــ ( واقعية).
· واقعية ( وصراحة) ووضوح.
· وضوح مع الشبابيين ( أولاً) .
· دون ( تقسيم) البيت من الداخل !
· تحديات البيت الشبابي ( كثيرة) !
· ليست فقط احتمالية ( سحب) النقاط !
· بل الخوف ( أكبر) من ذلك !
· سألوا الفـــشّـــار ما الخوف على الشباب !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الهبوط)!
نقلا عن “عين اليوم”
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