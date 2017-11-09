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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
68 - مفتاح علبة قشطه2017-11-09 13:19:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير والنور والسرور والسعادة للجميع. قشوووط 💛 🌷
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67 - سميه2017-11-09 13:17:47
57 - سـارونھَہّ 😷 في نمله أصابعها برتقاليه ليه ؟؟ تاكل فش فاش 😄 😂🌚 -- اللي نعرفه هو ابو شنب برتقالي يقولي امس سلمي قبل تدخلين كأني داخله بيته واذا احد إتلقف عليه قام يبربر ساعه ولا كلمه مفهومه
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66 -2017-11-09 12:59:09
على قول المثل : بيت ماهو في بلدك، لا ينفعك ولا ينفع ولدك، والنعِم ببنات الوطن.
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65 -2017-11-09 12:53:45
43 ت أنت عاجز تكتب جمله مفيده هي نستفيد من تعليقاتها حتى فاضيه ماتعرف تكتبها اقول استر حالك الله يسترك
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( عدد التعليقات 12,360 )64 - اللامي
الله يمسينا بالامـطار والخـير ⛈️ نمسي على غيمه ونصبح بغيمه☁️ يارب تـرزقنا السحـاب الشخـاتيـر🌧️ وناخـذ ثـلاث ايـام والـجـو ديـمـه🌤️ السلام عليكم ومساء الورد 🌺🌸
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63 - (ص) - من باب التفكر في أقدار #الله والأمر كما ترونه مناسباً2017-11-09 11:56:28
( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) هذه العبارة الشهيرة منسوبة للإمام أبي حامد الغزالي - وعندما تنظر لأحدهم - تقول سبحان #الله ما حدث له أتضح مع الأيام بأنه الأفضل بينهم.
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( عدد التعليقات 18,061 )62 - سـارونھَہّ
استاذن مش متابعه 🌹....
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( عدد التعليقات 18,061 )61 - سـارونھَہّ
آللّهُمَّ صّل وسَلّمْ عَلى سَيّدنَآ مُحَمد … 🕊 … 🌹 ....
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( عدد التعليقات 18,061 )60 - سـارونھَہّ
صـــلــو ع النبـي ⠀⠀⠀⠀⠀ 🌸 םבםב 🌸 ⠀⠀⠀⠀⠀ *اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ...
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59 -2017-11-09 11:51:22
خلصنا الشخصي، ندخل على العملي (الجد)
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58 - بن ناصر العلي2017-11-09 11:49:34
😄 😂🌚 خلك نملة ، تأكل سكر 😄 😂🌚
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( عدد التعليقات 18,061 )57 - سـارونھَہّ
في نمله أصابعها برتقاليه ليه ؟؟ تاكل فش فاش 😄 😂🌚
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( عدد التعليقات 18,061 )56 - سـارونھَہّ
(ص) وبيك خيوه ربي يسعد قلبك ويرضى عليك...
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( عدد التعليقات 18,061 )55 - سـارونھَہّ
دكتور سأل شايب : انت تشرب حليب الابل ؟. قال : إيه. قال الدكتور : تغليه ؟. قال الشايب : يسوى روحي 😂😂
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( عدد التعليقات 18,061 )54 - سـارونھَہّ
منطق لسانك يكشف السر لناس... عن تربيتك وساس جدك ومعدنك.... لوكان لطيب علامه على الناس... ماقيل من لايعرفك ما يثمنك....
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( عدد التعليقات 18,061 )53 - سـارونھَہّ
وإذا خشيت ملامة من منطق... فاخزن لسانك في اللهاة وأطرق .... واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى... إن البلاء موكل بالمنطق ....
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52 -2017-11-09 11:35:53
على الأقل الواحد يستفيد، ولا طقطقة الشايب اللي لا تودي ولا تجيب - تحس انه عجوز قدامك قاعد يترقص
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51 - مربط الفرس2017-11-09 11:34:22
((. اللي يحبك يحبك انت بـ عيوبك !.)) من الواضح إنك تعرفيه دام تعرفي عيوبه - ف اللي تعرفه أحسن من عشرة على الشجرة، طيب هو يعرفك ب عيوبك؟
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( عدد التعليقات 18,061 )50 - سـارونھَہّ
لا تناقش الجاهل وخلّك حذر دايم... ياهيه من رفقة الخبل وتواليها... وقناعتـك سـوّها لا يهمّك اللايــم... محدٍ بيقدر جميع الناس يرضيها ....
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( عدد التعليقات 18,061 )49 - سـارونھَہّ
خلك على مبداك ما يلحقك عيب ... وإلزم مقولة دايم الناس للناس... ㅤ ㅤ من جاك قاصد طيب قابله بالطيب .... واترك ردي القول والفعل والساس...
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( عدد التعليقات 18,061 )48 - سـارونھَہّ
التغابي حيلة الشخص الفطين... والتذاكي ،، للضعيف وللغبي.... لو كشفنا أسرارنا ،،، للغافلـين.... ما رحمنا لا صديق ولا أجنبي.....
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47 - (ص)2017-11-09 11:26:47
وإنتم إيش اللي مزعلكم؟ خذوا بالظاهر ووكلوا البواطن #لله رب العالمين، أوجزتِ فأحسنتِ أختاه، بارك #الله فيكِ.
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( عدد التعليقات 18,061 )46 - سـارونھَہّ
خلك نجم لو خفاك الغيم ماطالك ،... لابد ماتلنفت ارقابهم صوبك /... . ان طحت ماينفعك عمك ولا خالك... مافبه غيرك بيحمل متنه ذنوبك !!....
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( عدد التعليقات 18,061 )45 - سـارونھَہّ
ان صدوا الناس لاتحزن على حالك ،... العيب ماكان في طبعك ولا أسلوبك .... اسمع كلامي وحطه زين في بالك :... اللي يحبك يحبك انت بـ عيوبك !.... يتبع
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44 - أحمد الشقيري2017-11-09 11:23:53
ههههههههههه
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43 - Nasser77772017-11-09 11:21:44
فاظيه يا سارة قالبتهاا الشقيري هنا
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( عدد التعليقات 18,061 )42 - سـارونھَہّ
سَبَّحَآنَ الله وُبَـحَمَده عددَ خلقہٌ ورضَا نفسہّ وزنة عرشہ و مداد كلماتہٌ ௸ {سبحآنَ اللہّ وُ بـحِمدهَ سُبحآنَ اللہّ العظيم} ...
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( عدد التعليقات 18,061 )41 - سـارونھَہّ
ꜜ ٓ ٓ ٓ عيون خلق الله .. على الزلة وساع ... وعلى الوفا والطيب عميا ما تشوف.....
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( عدد التعليقات 18,061 )40 - سـارونھَہّ
كن طوق نجاة لمن فقدوا شهيّة الحياة ، بلسماً يُداوي ما جرحته فيهم الأيام والليالي ، كن منصتاً وحاضراً يجدد فيهم الأماني ....
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( عدد التعليقات 18,061 )39 - سـارونھَہّ
التفَاؤل نصفٌ الحياة ،و الأمل نصفُها الآخر ، مَن وضعَ ثِقتهُ بالله وتوكل علَيه جَعل الله النصفين بَين يَديه..🌹 ....
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( عدد التعليقات 18,061 )38 - سـارونھَہّ
أبتسم , تكون أفضل , أبتسم لأن أبتسامتك في وجه أخيك صدقه , لا يجب أن تكون من الأغنياء لتتصدق , فـ الصدقه ليست بالمال فقط .. ...
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( عدد التعليقات 18,061 )37 - سـارونھَہّ
السعَادهہ ليسَت حُلم و لا أمرٌ مُحَال ، بَل هي تَفَاول و حُسنَ ظَن ، و صَبرٌ بغَير استعجَال . ...
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( عدد التعليقات 18,061 )36 - سـارونھَہّ
آفعل آلجميل وعآمل النآس بأحسان ٓ... تـرآ اﻵعمار تـروح وآلطـيـب يبـقـى....
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( عدد التعليقات 18,061 )35 - سـارونھَہّ
وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعاً وعند العالمين وضيعُ... تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعُ... ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعُ....
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( عدد التعليقات 18,061 )34 - سـارونھَہّ
النار .. مصدرها شراره وكبريت... ولي تطوله .. تصهره بالحراره .... والكلمة اللي تلحق الحي والميت... السانك الكبريت. وهي الشراره....
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( عدد التعليقات 18,061 )33 - سـارونھَہّ
اللهم اشفِ كل من شكى ألمًا، وخفف على كل من بكى وجعًا وحزنًا .. ربِّ ارح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بألمها إلا أنت .. ...
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( عدد التعليقات 18,061 )32 - سـارونھَہّ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ .. ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ....
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( عدد التعليقات 18,061 )31 - سـارونھَہّ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ .. ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ....
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( عدد التعليقات 18,061 )30 - سـارونھَہّ
اللهم اشفي كل مريض وفرج هم كل مهموم وارحم وأغفر لموتانا وموتى المسلمين ....
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( عدد التعليقات 18,061 )29 - سـارونھَہّ
اذا فقدت مكان بذورك فسيُخبرك المطر أين زرعتها ،، فابذر الخير في كل مكان ،،🌱 ....
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( عدد التعليقات 18,061 )28 - سـارونھَہّ
لا تحرق قلبك بالحسد! ولا تقتله بالحقد! ولا تمرضه بالغل! عش سليم القلب مرتاح البال ودعِ الخلق للخالق....
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( عدد التعليقات 18,061 )27 - سـارونھَہّ
لكل شيئ بالدنيا ثمن !! لكن انتبه من ان تدفع ثمنا غاليا مقابل شيئ رخيص !! ....
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( عدد التعليقات 18,061 )26 - سـارونھَہّ
" افعل الخَير وليقَع حيثُ يقع ، فإن وقع في أهلِه فهُم أهلُه ، وإن وقَعَ في غيرِ أهلِه فأنتَ أهلُه " . "ابن قتيبه"...
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( عدد التعليقات 18,061 )25 - سـارونھَہّ
...🌧 . . . . خلي أفعالك شتاء ، فيها خيرات وَ مطر .. ما تسأل كيف وَ متى ،أعطي لو تقدر بحر...
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24 - قال.. غضة حوراء قال..2017-11-09 11:01:10
إإنتم مصدقين مواقع الرؤى؟
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( عدد التعليقات 18,061 )23 - سـارونھَہّ
سيقال عنك ماليس فيك وسيقال لك مالا تحب وسيقال انك فعلت مالم تفعل فلاتبتئس ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ ....
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22 -2017-11-09 10:59:33
فين هيفاء؟
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( عدد التعليقات 18,061 )21 - سـارونھَہّ
كن مثل الطائر يأتيه رزقه صباح مساء، ولا يهتم بغد، ولا يثق بأحد، ولا يؤذي أحداً، خفيف الظل، رفيق الحركة. 🍃🌸🍃🌸 ....
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20 - جلجلة برهتية2017-11-09 10:58:52
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد ههههههههه
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( عدد التعليقات 18,061 )19 - سـارونھَہّ
دع إبتـسامتك هي أول ملامحك في كل صبـاح فهي لك صحة .. وفي الديـن صدقة .. وفي القلـب سـعادة ولمن حولك أثراً جميـل...
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( عدد التعليقات 18,061 )18 - سـارونھَہّ
ماتشوفي شر يا هيفاء طهور ان شاء الله 🌹...
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( عدد التعليقات 18,061 )17 - سـارونھَہّ
ليتهم يعلمون أن { نقاء القلوب} ليس غباء إنَّما فِطْرة يميزُ اللهُ بها مَن أحب...
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( عدد التعليقات 18,061 )16 - سـارونھَہّ
يومٍ جديــد .... لا نعلــم خفاياه ولكننـا نعلـم من مدبرهُ ونثـق به يا رب اكــتب لنا الخيـر فيه....
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( عدد التعليقات 18,061 )15 - سـارونھَہّ
(سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ) التفاؤل ليس خواطر عابرة .. بل هو عقيدة راسخة .. صباح البشائر🌸🍃...
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( عدد التعليقات 18,061 )14 - سـارونھَہّ
كل العطور سينتهي مفعولُها.. ويدومُ عطرِ مكارمِ الأخلاقِ ....
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( عدد التعليقات 18,061 )13 - سـارونھَہّ
اللهُم إمسح عن وجه أمي أحزان الحياة💗✨⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ... ⠀
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12 -2017-11-09 10:46:11
تصحيح : وما نادى بالاتحاد، الا أهل الالحاد.
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( عدد التعليقات 18,061 )11 - سـارونھَہّ
اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلى💐💐ﷺنَبِيِّنَا💐💐 🌷ﷺمُـــحـــمَّــــدﷺ🌷 ...
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10 - من يتكلم في الحلول، دينه معلول، وما نادى بنظرية الاتحاد، الا أهل الاتحاد2017-11-09 10:44:25
تجليت في الأشياء - سبحانك ربي
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9 - لعل وعسى - لا عليك منه ف:-2017-11-09 10:40:07
يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة.
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8 - م..2017-11-09 10:37:52
غثتينا يا الغثيييث أذكر الله وحب الحياة وخلك إيجابي
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7 - لعل وعسى ل #علي_بن_أبي_طالب2017-11-09 10:33:52
أين الملوك التي كانت مسلطنة // حتى سقاها بكأس الموت ساقيها // فكم مدائن في الآفاق قد بنيت // أمست خراباً وأفنى الموت أهليها
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6 -2017-11-09 10:32:03
واحد من العربان ردو له الف تحية واحترام مسكنه داخل الفؤاد استوطن وأضاء صدري من العتمة الف رحمة على بيك ي بدر التمام
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5 - (ص)2017-11-09 10:30:54
لقد علمنا ديننا أن نستوهب الحياة بطلب الموت، وحبب إلينا نبينا الشهادة. نلحقها إذا هربت منا، ونفتش عنها إذا ضلت عنا. فبماذا تخيفون أمة تريد الموت.
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4 - (ص)2017-11-09 10:29:45
الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها.. وإنما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه.
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3 - لعل وعسى2017-11-09 10:28:52
ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده.
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2 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-09 10:27:31
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة تحياتي للجميع🎭هذا المدرب تعمدت أن يكون لون شعره اصفر🎭 حتى لا يشك حبايبي 《الطواقي》 أن المقصود هو حبيبنا جميعا الداهية 《سامي》 لا سمح الله🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡👌.
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1 - (ص) صدقت أخي لعل وعسى - ف :-2017-11-09 10:25:55
كم من عزيزٍ أذل الموتُ مصرعه، كانت على رأسهِ الراياتُ تخفقُ.
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آخر تعليق
بواسطة : (ص)
تعليق الأخ ( 21 - خيال الغضبا ) لسان حالي....
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير والنور والسرور والسعادة للجميع. قشوو...
بواسطة : زائر من الكَوْاكَبٌ
أنت وغيرك بعيد عن الحقيقة...
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