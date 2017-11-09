​شاهد بالفيديو: سيارة تتعرض لصاعقة رعدية مميتة شمال المملكة..وهذا هو مصير مواطن وقف إلى جوارها!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نجاة مواطن من الموت المحقق بعدما تعرضت سيارته لصاعقة رعدية مميتة في الصحراء بشمال المملكة.

وأبان الفيديو المتداول المواطن وهو يقف بجوار سيارته من نوع “جيب” وسط الصحراء وفجأة سمع صوت الصاعقة الرعدية، فيما ذكر متداولو المقطع أن المواطن لم يصب بأي أذى.

الجدير بالإشارة أن عدداً من مناطق المملكة شهدت هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة وغزيرة.

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