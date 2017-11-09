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شاهد بالفيديو: سيارة تتعرض لصاعقة رعدية مميتة شمال المملكة..وهذا هو مصير مواطن وقف إلى جوارها!
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نجاة مواطن من الموت المحقق بعدما تعرضت سيارته لصاعقة رعدية مميتة في الصحراء بشمال المملكة.
وأبان الفيديو المتداول المواطن وهو يقف بجوار سيارته من نوع “جيب” وسط الصحراء وفجأة سمع صوت الصاعقة الرعدية، فيما ذكر متداولو المقطع أن المواطن لم يصب بأي أذى.
الجدير بالإشارة أن عدداً من مناطق المملكة شهدت هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة وغزيرة.
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التعليقات
13 - متهرش الأهرش2017-11-09 12:40:10
المعروف في قوانين السلامة أن السيارة آمن مكان للاحتماء في الخارج وقت الصواعق بسبب الكفرات المصنوعة من المطاط. ممكن بسبب الجوال اللهم احفظنا بحفظك
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12 - مرة كنت بالبر ونزلت امطار متوسطة// احتميت داخل السياره بالمقعد الخلفي2017-11-09 12:34:11
نصيحة اذا كنت بالبر ونزلت صواقع // افصل بطارية السيارة // وخاصة الموجب // الافضل الموجب والسالب// اذا كان في إلتماس بالسيارة يجذب الصواقع // عادتا الالتماس يصير من تجمع ماء المكيف في الطبلون//
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11 - مرة كنت بالبر ونزلت امطار متوسطة// احتميت داخل السياره بالمقعد الخلفي2017-11-09 12:26:08
الصاعقة عملت على سقف السياره دوائر مثل الدوائر تبعة لحام النار//الاسوء خربت كمبيوتر السياره // والسياره ماتشتغل// وانا بوسط البر ومامعي احد // زين كان الجو ربيع وكان معي اكل وماء بس مشيت مسافة كبيرة
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10 - مراقب2017-11-09 12:23:49
اللهم عفنا وعف عنا وشفي المسلمون من كل داء اللهم آمييين
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9 - مرة كنت بالبر ونزلت امطار متوسطة// احتميت داخل السياره بالمقعد الخلفي2017-11-09 12:19:53
كنت اشوف البرق نازل على البر مثل الخيوط// وفجأه اسمع صوت شبه افقدني الوعي // بعد تمالك نفسي استوعبت صاعقة ضربت السياره // نزلت على سقف السيارة // الحمد الله كان بينها وبيني اقل من نصف متر//
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( عدد التعليقات 30,527 )8 - قلم الحقيقه
الأخوان في آخر صور خيانتهم يقبلون رأس قاسم سليماني المجوسي الايراني.ثم نراهم يخرجون علينا بزعمهم وكذبهم أنهم يعادون دولة المجوس وعمائمها.ليس هناك منافق صاحب تقية أكثر من قطعانهم على وجه الأرض.
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( عدد التعليقات 30,527 )7 - قلم الحقيقه
بيتلقفونه الأخونجية وينسبونه لقطيعهم من الأخوان ويزعمون أن نجاته بسبب انتمائه لهم هههههههه
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6 - مراقب2017-11-09 12:02:58
هاذي الذنوب والعياذ بالله
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5 - ابوفيصل ج @@2017-11-09 11:59:07
رغم التحذيرات الااننا لم نتعض والحمد لله الذى انجاه وكتب له عمر جديد والحذر من استخدام الهواتف فى مثل هذه الايام
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4 - احمد العسيري2017-11-09 11:57:30
الصاعقه يا اذكياء بعيده جدا عن السياره دققو زين
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3 - طائر المساء2017-11-09 11:53:53
اكيد السيارة فيها جوال
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2 - مجبر رجل القعسي2017-11-09 11:35:49
الذي سحب الصاعقه الجوال موجود بالسياره مفتوح والذب يصرو سبحان من انجاهم والمصور اخطأ ويحمد ربه ان ماسحب جواله الصاعقه
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1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-09 11:18:39
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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آخر تعليق
بواسطة : (ص)
تعليق الأخ ( 21 - خيال الغضبا ) لسان حالي....
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير والنور والسرور والسعادة للجميع. قشوو...
بواسطة : زائر من الكَوْاكَبٌ
أنت وغيرك بعيد عن الحقيقة...
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