شاهد..صورة لـ “ترامب” يحضر فيها “محمد بن سلمان” تحظى بتفاعل المغردين
صحيفة المرصد: ظهرت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدر صحيفة “الفينشيال تايمز” على مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وغرّد ترامب، بصورة شخصية تجمعه مع مقربين من طائرته الرئاسية، امتدح فيها فوزه الكاسح وغير المسبوق في الانتخابات الأمريكية، وحظيت في التغريدة بآلاف “الريتويت”.
وكان “ترامب”، قد عبّر عن ثقته في تحركات الملك سلمان وولي العهد في إطار مكافحة الفساد، عبر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيراً في تغريدة أخرى إلى أن من يتعامل معهم الأمير قد حلبوا المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة؛ مشيداً بالخطوات العلاجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان.
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Congratulations to all of the ”DEPLORABLES” and the millions of people who gave us a MASSIVE (304-227) Electoral College landslide victory! pic.twitter.com/7ifv5gT7Ur
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
كلنا نقف مع ابو سلمان .. في كل الإجراءات والمعاملات والقرارات التي أتخذها ... فكل علومه تبيض الوجه , ويكفينا أنه أستطاع الإطاحه بكل من تسبب في الوضع المتردي لبلدنا ..
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الله يكفينا حب امريكا وفرنسا وابريطانيات الزاد عن حده مايجي منهم الاكل شر
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هوه كان رجل اعمال عنده حنيه في التجاره
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والله أنه صادق .***.. الله يقويه ...
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يالبه قلبي
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(( ما أدري هل الشعب الأمريكي يحبه !!! )) يا حبيبي الشعب الأمريكي يروح قدام البيت الأبيض يسب ويلعن ويرجع بيته يتعشى وينام - *****
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ترامب أحبك مره💘💘💘💘لكن ما أدري هل الشعب الأمريكي يحبه !!!
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حسبنا علىهالفاسدين والله انهم عار على بلاد وتراب ارض الحرمين نهبوا مقدرات الامه وعاش اغلب الشعب مابين ق وض وايجار وتعثر وضنك وما بقي بيت الا ولفحته نار البنوك وقروضهم ونصبهم فالى الله المشتكى
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علم 18 - خبير صورة سمو الأمير في الجريدة على المكتب أمام ترامب .لمن يسأل عن الصورة. شكر علي توضيح صيحح فعل أن أبحث عن صوره شكر
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ترامب ***الله يحفظه ويطول عمره يتابع أخبارنا أول بأول
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:)
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الله ***هل فاسدين فضحونا عند الناس مزدي فيهم محمد العزم
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صورة سمو الأمير في الجريدة على المكتب أمام ترامب .لمن يسأل عن الصورة.
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حلوة منك ياترامب بقولك عن من يتعامل معهم الأمير قد حلبوا المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة؛ مشيداً بالخطوات العلاجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان.
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محمد بن سلمان في قلوبنا
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فين الصورة ؟؟ أي جريدة ؟؟
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وبببببببببببببببن الصوره ممكن جواب
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الله يقويه والكل يدعيله والشي الوحيد الي مطمنا انه يعرف حقيقه الوضع من قبل ويعرف وين الهدف الي يبغي يوصله وايضا يعرف ***وهو واحد منا يتسائل وين راحت الفلوس وليش دولتنا ماتطورت على كثر المدفوع
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هه الحمدلله رب العالمين.
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مع الايام والسنين اكتشفنا ان كل شي كان خدعه من قضاه الى اصحاب رؤرس اموال طائله الى شلل من الاخونجيه ألي يحللون الربا ويصرفون فتاوي بالجهاد وهم ابنائهم في ارقى الجامعات في الخارج ***البلد من الكل
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محمد الاسم الصعب في زمان الكل اصبح ***حتى القضاه ومدعين الدين وهم النصف منهم ***لكن متفائلين بأسد الجزيره العربيه محمد ابن سلمان انه يغير الوضع كامل وتعيش العالم على طبيعتها مثل دول الخليج
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