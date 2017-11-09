شاهد..صورة لـ “ترامب” يحضر فيها “محمد بن سلمان” تحظى بتفاعل المغردين

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صحيفة المرصد: ظهرت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدر صحيفة “الفينشيال تايمز” على مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وغرّد ترامب، بصورة شخصية تجمعه مع مقربين من طائرته الرئاسية، امتدح فيها فوزه الكاسح وغير المسبوق في الانتخابات الأمريكية، وحظيت في التغريدة بآلاف “الريتويت”.

وكان “ترامب”، قد عبّر عن ثقته في تحركات الملك سلمان وولي العهد في إطار مكافحة الفساد، عبر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيراً في تغريدة أخرى إلى أن من يتعامل معهم الأمير قد حلبوا المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة؛ مشيداً بالخطوات العلاجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان.

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