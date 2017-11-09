الإنذار المبكر يطلق تنبيهاً.. رياح وأتربة مثارة تجتاح هاتين المنطقتين!

حجم الخط A A A المرصد 1 2٬890 3 ساعات

صحيفة المرصد: أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم، تنبيهاً عن حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتعرض لها منطقتا الحدود الشمالية والجوف.

وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة التاسعة اليوم الخميس، وتستمر حتى الثامنة مساء؛ وأن حالة النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا