الرئيسية / الإنذار المبكر يطلق تنبيهاً.. رياح وأتربة مثارة تجتاح هاتين المنطقتين!
الإنذار المبكر يطلق تنبيهاً.. رياح وأتربة مثارة تجتاح هاتين المنطقتين!
صحيفة المرصد: أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم، تنبيهاً عن حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتعرض لها منطقتا الحدود الشمالية والجوف.
وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة التاسعة اليوم الخميس، وتستمر حتى الثامنة مساء؛ وأن حالة النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
1 - سميه2017-11-09 12:47:27
الله يهديكم يا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : (ص)
تعليق الأخ ( 21 - خيال الغضبا ) لسان حالي....
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير والنور والسرور والسعادة للجميع. قشوو...
بواسطة : زائر من الكَوْاكَبٌ
أنت وغيرك بعيد عن الحقيقة...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والدهالمرصد 1 824 16 دقيقة
«وثائق برادايز» تكشف عن أملاك نجلي يلدريم.. والمعارضة تطالب باستقالتهالمرصد 6 2٬675 8 ساعات
ديانة مرتكب هجوم تكساس تدفع “جوجل” للاعتذار في بيان رسمي !المرصد 19 5٬161 11 ساعة
رويترز: السيسي يعارض التدخل العسكري ضد إيران وحزب الله..ويؤكد:أمن الخليج من أمن مصرالمرصد 211 9٬311 13 ساعة
المرصد الرياضي
بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟المرصد 29 3٬944 4 ساعات
تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويترالمرصد 45 7٬538 11 ساعة
آل الشيخ يقدم مبلغ ضخم لـ “الشباب” لتسيير أموره .. والنادي : الدعم جاء في أحلك الظروف !المرصد 35 4٬415 16 ساعة
عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!المرصد 57 3٬866 21 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 60 18٬727 11 ساعة
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنهاالمرصد 61 6٬715 17 ساعة
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬708 يومين
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬182 3 أيام
اخبار منوعة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟CNN 1 317 14 دقيقة
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟المرصد 19 12٬515 11 ساعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صورالمرصد 96 20٬468 يوم واحد
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرضالمرصد 23 7٬421 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسةالمرصد 83 7٬105 10 ساعات
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !المرصد 25 7٬031 15 ساعة
برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!المرصد 47 8٬050 20 ساعة
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروباالمرصد 31 2٬320 يوم واحد
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 26 5٬144 20 ساعة
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬003 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬737 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 11 4٬095 4 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬522 6 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬727 6 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬945 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 19 3٬835 21 ساعة
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬897 يومين
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 32 21٬856 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 18 6٬110 15 ساعة
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬475 يوم واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬508 4 أسابيع
الاخيرة
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدةالمرصد 69 4٬451 13 ساعة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمينالمرصد 63 1٬345 يوم واحد
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!المرصد 29 9٬461 يومين
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 7٬250 3 أيام
كاريكاتير